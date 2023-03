MÄRKTE ASIEN/Börsen von Sorgen über Finanzkrise belastet

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Sorge vor einer Finanzkrise belastet am Donnerstag die Börsen in Asien und Australien. Allerdings stabilisieren sich die Kurse mit den jüngsten Schlagzeilen um die schweizerische Großbank Credit Suisse, zum Teil erholen sie sich von den Tagestiefs. Die Bank will sich bis zu 50 Milliarden Franken von der Zentralbank in der Schweiz leihen. Damit räumt das Kreditinstitut aber zugleich Kapitalbedarf ein, nachdem am Vortag ein wichtiger Aktionär angekündigt hatte, kein Geld mehr in die Bank zu stecken. Insofern sorgt der Schritt nun für Beruhigung und Sorgenfalten zugleich. Denn die Bank hat aufgrund ihrer Größe systemische Bedeutung für das globale Finanzsystem. Finanzwerte stehen daher in Asien unter Druck.

In Asien steigen die Notierungen wichtiger Staatsanleihen, so zum Beispiel in Japan. Der japanische Yen als typische Fluchtwährung in Krisenzeiten hatte bereits am Vortag zugelegt, als der Kurs der Credit Suisse in Europa eingebrochen war. Aktuell verteidigt der Yen sein erhöhtes Niveau. Der Nikkei-225 verliert belastet vom Finanzsektor 0,9 Prozent auf 26.973 Punkte. Die Handelsdaten und solche aus dem Maschinenbau spielen in diesem Umfeld kaum eine Rolle. Sumitomo Mitsui Trust sinken um 6,1 Prozent und Dai-ichi Life Holdings um 6,6 Prozent. Japan Post Bank verlieren 7,1 Prozent und rutschen unter den Ausgabepreis. Toshiba steigen dagegen um 1,7 Prozent nach einem Bericht, wonach Verkaufspläne erörtert werden sollen im Board.

In China verlieren der HSI in Hongkong 1,3 Prozent und der Schanghai-Composite 0,6 Prozent. Analysten sprechen von einem insgesamt schwachen Sentiment. In Südkorea gibt der Kospi um 0,2 Prozent nach und erholt sich damit deutlich von den Tiefs im Verlauf. Auch hier stehen Finanztitel unter Abgabedruck. Hana Financial Group verlieren 3 Prozent. In Australien hat der S&P/ASX-200 mit einem Abschlag von 1,5 Prozent geschlossen - belastet von Rohstoff- und Finanzwerten. Commonwealth, NAB, Westpac und ANZ gaben zwischen 0,1 und 2,5 Prozent ab.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.965,50 -1,5% -1,0% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 26.971,09 -0,9% +4,3% 07:00

Kospi (Seoul) 2.375,24 -0,2% +6,2% 07:00

Schanghai-Comp. 3.241,77 -0,7% +4,9% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 19.243,44 -1,5% -2,8% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.147,68 -0,8% -3,7% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.395,90 -0,6% -6,8% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:10 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0611 +0,3% 1,0578 1,0736 -0,9%

EUR/JPY 141,04 -0,0% 141,05 144,51 +0,5%

EUR/GBP 0,8789 +0,2% 0,8773 0,8831 -0,7%

GBP/USD 1,2074 +0,1% 1,2057 1,2158 -0,2%

USD/JPY 132,88 -0,3% 133,34 134,57 +1,3%

USD/KRW 1.309,46 -0,3% 1.313,11 1.302,92 +3,8%

USD/CNY 6,8994 -0,1% 6,9074 6,8895 +0,0%

USD/CNH 6,8992 +0,0% 6,8965 6,8892 -0,4%

USD/HKD 7,8483 -0,0% 7,8489 7,8499 +0,5%

AUD/USD 0,6644 +0,4% 0,6617 0,6691 -2,5%

NZD/USD 0,6169 +0,2% 0,6159 0,6223 -2,9%

Bitcoin

BTC/USD 24.483,69 +0,0% 24.482,49 24.904,69 +47,5%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 68,34 67,61 +1,1% +0,73 -15,1%

Brent/ICE 74,45 73,69 +1,0% +0,76 -12,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.918,53 1.920,42 -0,1% -1,90 +5,2%

Silber (Spot) 21,83 21,80 +0,2% +0,03 -8,9%

Platin (Spot) 969,18 964,45 +0,5% +4,73 -9,3%

Kupfer-Future 3,91 3,86 +1,3% +0,05 +2,5%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

