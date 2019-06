MÄRKTE ASIEN/Börsen von US-Zinssenkungsfantasien beflügelt

Aktien in diesem Artikel

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zeigen sich zur Wochenmitte durch die Bank im grünen Bereich. Allerdings kommen die Börsen von ihren Tageshoch wieder etwas zurück. Tokio zeigt sich dabei weiterhin sehr fest.

Grund für die Kauflaune sind US-Zinssenkungsfantasien, da der schwelende Handelskonflikt zwischen den USA und China zunehmend das globale und US-Wachstum belastet. Vor diesem Hintergrund hat US-Notenbankchef Jerome Powell seine Bereitschaft signalisiert, tätig zu werden, sollte es erforderlich sein, um ein stetiges Wirtschaftswachstum zu gewährleisten. An den US-Börsen sorgte dies am Dienstag für kräftige Aufschläge. Die wichtigsten US-Aktienindizes legten um mehr als 2 Prozent zu. Derweil hat die Weltbank ihre globale Wachstumsprognose für 2019 auf 2,6 Prozent gesenkt. Zu Jahresbeginn war sie noch von 2,9 Prozent ausgegangen.

In Tokio geht es für den Nikkei-225 um rund 1,8 Prozent auf 20.769 Punkte aufwärts. In Hongkong zeigt sich der HSI mit einem Plus von 0,7 Prozent. Im chinesischen Kernland gewinnt der Schanghai-Composite 0,6 Prozent. Konjunkturseitig gab hier der von Caixin und Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor im Mai auf 52,7 Punkte nach von 54,5 Punkten im April. Der offizielle Einkaufsmanagerindex lag im Mai unverändert bei 54,3 Punkten. Aufwärts geht es um 0,5 Prozent auch in Sydney. Das Wirtschaftswachstum in Australien lag derweil im ersten Quartal bei 0,4 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Ökonomen hatten hingegen mit einem Anstieg um 0,5 Prozent gerechnet. Auf Jahressicht lag das BIP-Wachstum wie erwartet bei 1,8 Prozent.

Handelskonflikte weiter im Fokus

Das übergeordnete Thema an den Börsen sind auch weiterhin die vielfältigen und nicht enden wollenden globalen Handelsstreitigkeiten und ihre Folgen für die globale wirtschaftliche Entwicklung. Zwar gibt es im Konflikt zwischen den USA und China keine Neuigkeiten zu vermelden. Medienberichten zufolge will sich US-Finanzminister Steven Mnuchin jedoch am Rande des G20-Gipfels in Japan an diesem Wochenende mit dem japanischen Notenbank-Gouverneur Yi Gang treffen.

Im Konflikt zwischen den USA und Mexiko sprechen beide Seiten zwar miteinander, - eine hochrangige mexikanische Delegation befindet sich in Washington - ob dies zu einer Lösung führt, ist indessen ungewiss. Mexikos Außenminister Marcelo Ebrard sieht derweil gute Chancen, die angedrohten Zölle zu verhindern. Sollte dies nicht erreicht werden, werde Mexiko seine Antwort am Donnerstag bekannt geben. Diese könnte auch in Vergeltungszöllen liegen, hieß es von.

Unter den Einzelwerten zeigt sich in Tokio Softbank 3,0 Prozent fester. Der Technologiekonzern hatte am Dienstag nach Handelsschluss in Japan mitgeteilt, dass er aus dem Verkauf von Anteilen am chinesischen Alibaba-Konzern mit einem Vorsteuergewinn von 1,2 Billionen Yen oder umgerechnet rund 9,9 Milliarden Euro rechnet. Der Ertrag werde im ersten Geschäftsquartal verbucht, das Ende Juni auslaufe.

