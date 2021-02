MÄRKTE ASIEN/Börsen vor Feiertagen fester - Tokio leichter

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zeigen sich am Mittwoch mehrheitlich mit Aufschlägen. Die Börse in Japan bleibt jedoch deutlich zurück. Für Bewegung sorgt vor allem die Berichtssaison. Von der Wall Street kamen zuletzt verhaltene Impulse. Nach den jüngsten Rekordhochs hatten die Indizes dort eine Verschnaufpause eingelegt.

Gleichwohl ist das Sentiment weiter positiv in Erwartung des 1,9 Billionen Dollar schweren Hilfspakets der neuen US-Regierung. Eine ganze Reihe von anstehenden Feiertagen in Asien könnten jedoch bei einigen Anlegern für eine gewisse Zurückhaltung sorgen. So bleiben am Donnerstag die Börsen in China, Hongkong, Japan und Südkorea geschlossen.

Schwergewicht Tencent stützt Hongkong - Toyota und Honda nach Zahlen fester

Am kräftigsten aufwärts geht es an den chinesischen Börsen. Der Schanghai-Composite zeigt sich 1,2 Prozent fester, der Hang-Seng-Index (HSI) in Hongkong steigt sogar um 1,7 Prozent. Gestützt wird der HSI von Technologiewerten. So rückt das Schwergewicht Tencent 3,1 Prozent nach oben. Die Aktie markierte dabei im Handelsverlauf ein neues Rekordhoch. Hintergrund sind Medienberichte wonach der Technologie-Konzern sein Spiele-Geschäft - die größte Einnahmequelle - umstrukturieren will. Demnach sollen Produkt-Divisionen gestrichen werden und ein zentrales Publishing-Team etabliert werden. Für die Aktie des Elektronik-Konzerns Xiaomi geht es um 0,7 Prozent nach oben. Geely Automobile gewinnen 1,2 Prozent, nachdem die Aktie bereits am Vortag von einem Anstieg bei den Verkaufszahlen im Januar profitiert hatte.

Der Nikkei-Index in Tokio gibt indessen leicht um 0,1 Prozent nach auf 29.493 Punkte. Hier stehen Unternehmenszahlen im Fokus. Japan Tobacco knicken um 7,5 Prozent ein, nachdem das Unternehmen für 2021 einen Rückgang des Nettogewinns um 23 Prozent und eine Dividendenkürzung prognostiziert hat. Nexon fallen um 6,6 Prozent. Der Entwickler von Computerspielen hat für das erste Quartal einen Gewinneinbruch angekündigt.

Toyota Motor rücken nach Vorlage von Geschäftszahlen um 2,3 Prozent vor. Der Konzern steigerte den Gewinn in seinem dritten Geschäftsquartal deutlich und erhöhte die Prognosen für Absatz, Umsatz und Gewinn im laufenden Geschäftsjahr per Ende März. Der Wettbewerber Honda hat am Vortag bereits nach Handelsschluss Einblicke in die Geschäftszahlen gewährt. Dank Kostensenkungen und höherer Autoverkäufe in den USA und Japan hat sich der Nettogewinn im dritten Geschäftsquartal mehr als verdoppelt. Die Aktie legt um 5,3 Prozent zu.

In Südkorea zeigt sich der Kospi mit einem Plus von 0,7 Prozent auf 3.106 Punkte. Für die Aktie des Technologie-Unternehmens Kakoa Corp geht es 5,8 Prozent aufwärts, nach soliden Geschäftszahlen für das vierte Quartal. Kia Motors erholen sich von dem kräftigen Einbruch der vergangenen Tage mit einem Plus von 2,1 Prozent. Die Aktie war zur Wochenbeginn eingebrochen, nachdem Gespräche mit Apple zur Entwicklung von autonom-fahrenden Autos von dem südkoreanischen Konzern dementiert wurden.

In Sydney, wo der Handel bereits beendet ist, schloss der S&P/ASX-200 um 0,5 Prozent höher. Gestützt wurde der Index von den Technologiewerten. So gewannen Megaport 7,3 Prozent nach einem guten Trading-Update. Zip Co. sprangen um 12 Prozent nach oben. Hintergrund waren Medienberichte, wonach das Unternehmen eine Börsennotierung in den USA in Betracht zieht. Für die Hochtief-Tochter Cimic ging es nach Vorlage von Jahreszahlen um 17 Prozent nach unten. Der Baukonzern ist zwar im vergangenen Jahr in die Gewinnzone zurückgekehrt, im Ausblick prognostizierte Cimic jedoch schon wieder einen Gewinnrückgang um 50 Prozent.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.856,90 +0,52% +4,10% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 29.492,83 -0,04% +7,51% 07:00

Kospi (Seoul) 3.106,49 +0,71% +0,71% 07:00

Schanghai-Comp. 3.648,27 +1,24% +5,04% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 29.976,14 +1,70% +8,28% 09:00

Taiex (Taiwan) 0,00 0% +7,26% 06:30

Straits-Times (Sing.) 2.931,36 -0,13% +3,22% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.587,18 +0,07% -2,52% 10:00

BSE (Mumbai) 0,00 0% +7,23% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:05 % YTD

EUR/USD 1,2125 +0,1% 1,2118 1,2080 -0,7%

EUR/JPY 126,78 +0,1% 126,72 126,63 n.def.

EUR/GBP 0,8773 +0,0% 0,8772 0,8768 -1,8%

GBP/USD 1,3822 +0,0% 1,3815 1,3776 +1,1%

USD/JPY 104,56 -0,0% 104,57 104,82 +1,3%

USD/KRW 1108,19 -0,3% 1110,99 1116,64 +2,1%

USD/CNY 6,4383 +0,0% 6,4353 6,4493 -1,4%

USD/CNH 6,4270 +0,1% 6,4205 6,4434 -1,2%

USD/HKD 7,7523 +0,0% 7,7519 7,7520 0%

AUD/USD 0,7741 +0,0% 0,7738 0,7715 +0,5%

NZD/USD 0,7236 -0,0% 0,7236 0,7238 n.def.

Bitcoin

BTC/USD 46.110,25 -1,7% 46.898,25 47.979,25 +58,7%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 58,32 58,36 -0,1% -0,04 +19,9%

Brent/ICE 61,10 61,09 +0,0% 0,01 +18,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.842,43 1.838,90 +0,2% +3,53 -2,9%

Silber (Spot) 27,29 27,30 -0,0% -0,01 +3,4%

Platin (Spot) 1.206,93 1.181,23 +2,2% +25,70 +12,8%

Kupfer-Future 3,77 3,72 +1,3% +0,05 +7,1%

