MÄRKTE ASIEN/Börsen wenig bewegt - Altium-Kurssprung nach Gebot

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones) In engen Grenzen uneinheitlich haben sich die ostasiatischen Aktienmärkte zu Beginn der neuen Woche gezeigt. Moderat im Plus schlossen Schanghai sowie Tokio, der Nikkei-Index kam um 0,3 Prozent voran auf 29.019 Punkte. Laut Händlern sorgten hier die mit nachlassenden Inflationssorgen weiter gesunkenen Renditen in den USA für positive Stimmung. Hintergrund sei der nicht so stark ausgefallene Anstieg neu geschaffener Stellen in den USA im Mai. Dass der Dollar nach den Daten vom Freitag deutlich nachgab, der Yen also an Stärke gewann, bremste den Anstieg des Nikkei-Index allerdings. Der Yen lag zuletzt bei 109,45 je Dollar, verglichen mit 110,25 zum Handelsende in Tokio am Freitag.

Die Börse in Seoul schloss nach einem Plus von 0,4 Prozent auf einem Rekordhoch. Knapp im Minus ging der australische Leitindex nach zuletzt drei Rekordhochs in Folge aus dem Tag. Am meisten tat sich in Hongkong, wo der HSI im Späthandel 0,5 Prozent im Minus notierte.

Dass die chinesischen Exporte und Importe im Mai die Erwartungen nicht ganz erreichten, sorgte für keinen stärkeren negativen Impuls, zumal die jeweilige Wachstumsrate gegenüber dem Vorjahr immer noch sehr hoch ausfiel. Ökonom Zhiwei Zhang von Pinpoint Asset Management vermutet, dass das Auftreten neuer Covid-19-Fälle in der Provinz Guangdong dabei eine maßgebliche Rolle gespielt haben dürfte.

Autodesk-Gebot sorgt für Kursexplosion bei Altium

Eine regelrechte Kursexplosion erlebte die in Sydney notierte Altium-Aktie. Sie schoss um 39 Prozent nach oben auf 37,83 Austral-Dollar. Das US-Softwarunternehmen Autodesk hat ein Übernahmeangebot für die in Kalifornien ansässige Altium vorgelegt und bewertet das Unternehmen mit etwa 3,91 Milliarden US-Dollar mit seinem nicht bindenden Angebot von je 38,50 Austral-Dollar je Aktie. Die einst in Australien gegründete Altium wies das Angebot als unter Wert zurück, ist aber gesprächsbereit.

National Australia Bank büßten 3,2 Prozent ein und litten unter dem Verdacht der Behörden, gegen Geldwäschegesetze verstoßen zu haben. Australia & New Zealand Banking Group gaben um 1,3 Prozent nach. CBA und Westpac, beide Geldhäuser wurden bereits wegen Verstößen gegen das Gesetz zu Strafen verdonnert, verbilligten sich um 0,6 bzw 0,9 Prozent.

Während in Hongkong Casino-Aktien wie Sands China, Galaxy Entertainment und SJM Holdings um bis zu 2,2 Prozent nachgaben, ging es für WH Group um 7,6 Prozent nach oben. Der Fleischproduzent hatte ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt.

In Seoul ging es für die Aktie des Windturbinenherstellers Doosan Heavy Industries & Construction um über 27 Prozent steil nach oben, nachdem das Unternehmen einen Auftrag für einen Offshore-Windpark erhalten hat. Die Kurse der Schwesterunternehmen Doosan Infracore und Doosan Fuel Cell legten um 11 bzw 5,3 Prozent zu. Zunächst hatten Marktteilnehmer das Plus noch in Verbindung gebracht mit einem Kooperationsabkommen Südkoreas mit den USA für den weltweiten Atomenergiemarkt, auf dem das Unternehmen ebenfalls tätig ist.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.281,90 -0,19% +10,55% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 29.019,24 +0,27% +5,46% 08:00

Kospi (Seoul) 3.252,12 +0,37% +13,18% 08:00

Schanghai-Comp. 3.599,54 +0,21% +3,64% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 28.771,19 -0,51% +6,06% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.171,65 +0,65% +10,80% 11:00

BSE (Mumbai) 52.199,57 +0,19% +9,05% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9.15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,2148 -0,1% 1,2163 1,2114 -0,5%

EUR/JPY 133,11 -0,1% 133,21 133,49 +5,6%

EUR/GBP 0,8602 +0,1% 0,8590 0,8588 -3,7%

GBP/USD 1,4122 -0,3% 1,4160 1,4107 +3,3%

USD/JPY 109,57 +0,1% 109,51 110,20 +6,1%

USD/KRW 1113,21 +0,2% 1110,69 1115,03 +2,5%

USD/CNY 6,4013 +0,1% 6,3953 6,4058 -1,9%

USD/CNH 6,3992 +0,1% 6,3911 6,4040 -1,6%

USD/HKD 7,7575 +0,0% 7,7571 7,7578 +0,1%

AUD/USD 0,7729 -0,1% 0,7738 0,7668 +0,3%

NZD/USD 0,7194 -0,2% 0,7208 0,7150 +0,1%

Bitcoin

BTC/USD 35.965,00 -0,0% 35.969,75 36.490,76 +23,8%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 69,19 69,62 -0,6% -0,43 +42,6%

Brent/ICE 71,35 71,89 -0,8% -0,54 +39,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.882,44 1.891,49 -0,5% -9,05 -0,8%

Silber (Spot) 27,48 27,77 -1,0% -0,28 +4,1%

Platin (Spot) 1.164,80 1.167,30 -0,2% -2,50 +8,8%

Kupfer-Future 4,49 4,53 -0,8% -0,04 +27,4%

