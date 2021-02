MÄRKTE ASIEN/Börsen zum Ende der Woche leichter

TOKIO (Dow Jones)--Die wenigen Aktienmärkte in Ostasien und Australien, an denen am Freitag gehandelt wird, zeigen sich überwiegend mit Abschlägen. Von der Wall Street kamen keine Impulse. Hier hatte sich die Seitwärtsbewegung fortgesetzt.

An den meisten Börsen in der Region ruht jedoch feiertagsbedingt das Geschäft. So in Hongkong, Singapur und Südkorea. Auf dem chinesischen Festland sind die Börsen wegen den Feiertagen zum Mondneujahr sogar bis einschließlich Mittwoch kommender Woche geschlossen. Bereits am Vortag fand an einigen Handelsplätzen kein oder nur ein verkürzter Handel statt.

An der Börse in Tokio, wo am Vortag wegen des Tags der Reichsgründung kein Handel stattfand, gibt der Nikkei-Index um 0,3 Prozent nach auf 29.483 Punkte. Für Bewegung am Markt sorgen vor allem Unternehmensmeldungen. Nippon Paint knicken um 9,7 Prozent ein, nachdem der Farben-Hersteller für 2021 einen Rückgang beim Vorsteuergewinn um 0,8 Prozent erwartet. Toyota Motor rücken indessen um 3,3 Prozent vor. Der Auto-Hersteller will in diesem Jahr in den USA drei Elektroauto -Modelle auf den Markt bringen. Renesas Electronics gewinnen 3,1 Prozent. Der Konzern erwartet für das erste Quartal einen Umsatzanstieg von 10 bis 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Börse Sydney von Lockdown belastet

In Sydney, wo der Handel bereits beendet ist, gab der S&P/ASX-200-Index um 0,6 Prozent nach. Belastet wurde das Sentiment von einem mindestens fünftägigen Lockdown im Bundesstaat Victoria, in dem Melbourne liegt. Die Maßnahmen wurden nach dem Ausbruch einer Coronavirus-Mutation ergriffen. Daraufhin gerieten Aktien aus dem Reisesektor unter Druck. Quantas Airways knickten um 4,8 Prozent ein. Flight Centre, Corporate Travel und Webjet gaben zwischen 2,7 und 3,9 Prozent nach.

In Neuseeland ging es mit den Kursen in Wellington um 1,3 Prozent nach unten, belastet von Energiewerten. Meridian Energy verloren 7,0 Prozent und Contact Energy fielen um 5,1 Prozent. Am Markt war zu vernehmen, dass börsengehandelte Fonds, ihre Anteile an den beiden Unternehmen im Vorfeld einer Neugewichtung eines globalen Clean-Energy-Index reduziert haben. Auch andere Versorger gaben nach: Mercury verloren 4,1 Prozent, Trustpower 3,0 Prozent und Genesis Energy gaben 2,4 Prozent ab. Auckland International Airport fielen um 2,7 Prozent. Es wird erwartet, dass der Flughafenbetreiber bei Vorlage von Geschäftszahlen in diesem Monat den ersten Verlust seit 1998 vermelden wird.

In Indien zeigt sich der Aktienmarkt mit einem leichten Plus. ITC verlieren hier 2,7 Prozent, nachdem das Tabakunternehmen am späten Donnerstag mitgeteilte hatte, dass der Nettogewinn im dritten Geschäftsquartal um 11 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesunken ist.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.806,70 -0,63% +3,33% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 29.482,80 -0,27% +7,72% 07:00

Kospi (Seoul) Feiertag

Schanghai-Comp. Feiertag

Hang-Seng (Hongk.) Feiertag

Straits-Times (Sing.) Feiertag

KLCI (Malaysia) Feiertag

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,2125 -0,1% 1,2132 1,2129 -0,7%

EUR/JPY 127,06 -0,0% 127,10 126,85 +0,8%

EUR/GBP 0,8787 +0,1% 0,8780 0,8758 -1,6%

GBP/USD 1,3799 -0,1% 1,3818 1,3848 +0,9%

USD/JPY 104,78 +0,0% 104,75 104,58 +1,5%

USD/KRW 1103,26 +0,0% 1103,21 1104,18 +1,6%

USD/CNY 6,4582 0% 6,4582 6,4582 -1,1%

USD/CNH 6,4272 +0,1% 6,4220 6,4213 -1,2%

USD/HKD 7,7531 +0,0% 7,7527 7,7529 +0,0%

AUD/USD 0,7750 -0,1% 0,7754 0,7751 +0,6%

NZD/USD 0,7223 -0,1% 0,7229 0,7232 +0,5%

Bitcoin

BTC/USD 47.436,25 -0,6% 47.727,50 45.088,50 +63,3%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 57,85 58,24 -0,7% -0,39 +19,0%

Brent/ICE 60,77 61,14 -0,6% -0,37 +17,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.823,21 1.826,50 -0,2% -3,30 -3,9%

Silber (Spot) 27,07 27,03 +0,2% +0,04 +2,6%

Platin (Spot) 1.229,25 1.239,18 -0,8% -9,93 +14,8%

Kupfer-Future 3,77 3,77 +0,0% +0,00 +7,2%

===

