MÄRKTE ASIEN/Börsen zur Wochenmitte fester - Tokio gibt nach

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Überwiegend im Plus haben sich die Börsen in Ostasien und Australien zur Wochenmitte gezeigt. Aus den USA kamen positive Vorgaben. Dort hatte der S&P-500 am Dienstag ein neues Rekordhoch erreicht. Die Verbraucherpreise in den USA waren im März nur einen Tick stärker als gedacht gestiegen, was nach dem überraschend deutlichen Anstieg der in der vergangenen Woche veröffentlichten Erzeugerpreise die Inflationsängste nicht mehr anheizte. Die US-Anleiherenditen gaben darauf deutlicher nach und zogen auch den Dollar mit nach unten.

Der im Gegenzug leicht festere Yen bremste am Mittwoch die Tokioter Börse, wo der Nikkei-225-Index gegen die regionale Tendenz um 0,4 Prozent auf 29.621 Punkte nachgab. Unter den Einzelwerten profitierten Nippon Steel (+2,3%) und JFE Holdings (+1,9%) von einem positiven Analystenkommentar. Nomura hat die Aktien der beiden Stahlkonzerne auf "Buy" von "Neutral" hochgestuft. Toshiba, die in den vergangenen Tagen schon wegen der bevorstehenden Übernahme durch CVC gesucht waren, legten um 5,8 Prozent zu. Toshiba-CEO Nobuaki Kurumatani tritt auf Druck von Aktionären von seinem Posten zurück, wie das Unternehmen bestätigte. Zudem könnte es zu einer Übernahmeschlacht um den Konzern kommen. Medienberichten zufolge plant auch der Investor KKR ein Angebot abzugeben.

In Schanghai ging es mit den Kursen im Schnitt um 0,6 Prozent aufwärts. In Hongkong notierte der Hang-Seng-Index im späten Handel 1,2 Prozent fester. Gesucht waren Technologiewerte, die wie ihre Pendants am Vortag in den USA von den gesunkenen US-Anleiherenditen profitierten. Der Technologiesektor gilt wegen seines hohen Fremdkapitalanteils als besonders anfällig für steigende Zinsen. Derweil haben mehr als zehn chinesische Internetfirmen sich einer offiziellen Anweisung Pekings unterworfen, ihre monopolistischen Geschäftspraktiken zu korrigieren, darunter das E-Commerce-Unternehmen JD.com (+2,7%) und der Suchmaschinenbetreiber Baidu (+3,3%). AAC Technologies stiegen in Hongkong um 5,1 Prozent, nachdem Goldman Sachs die Titel auf "Buy" von "Sell" heraufgestuft hat.

LG Electronics profitiert von Berichten über Apple-Deal

In Seoul legte der Kospi um 0,4 Prozent zu. Auch hier waren mit den guten Sektorvorgaben Technologiewerte gefragt. LG Electronics legten 2,5 Prozent zu. Südkoreanischen Medienberichten zufolge soll der Konzern kurz vor einem Deal mit Apple zum Bau von Elektroautos stehen. Die Aktie des Stahlherstellers Posco gewann 3,5 Prozent, nachdem er mitgeteilt hatte, ein neues Lithiumwerk zu bauen und die Produktion von wichtigen Materialen für Elektroauto -Batterien zu erhöhen.

Die Börse im australischen Sydney schloss 0,7 Prozent höher. Ein Indikator für die Verbraucherstimmung im Land erreichte im April den höchsten Stand seit elf Jahren. Das linderte Befürchtungen, das Zurückfahren von Wirtschaftsstimuli könne die Konjunktur schwächen. Resolute Mining machten einen Sprung um 15 Prozent nach oben, nachdem der Abbau-Vertrag für die Bibiani Goldmine erneuert wurde. Zip gaben frühere Gewinn wieder ab und notierten 1,2 Prozent tiefer als der Handel der Aktie des Finanzdienstleisters aufgrund der Ankündigung einer Kapitalerhöhung ausgesetzt wurde.

In Neuseeland rückte der NZX-50 um 0,8 Prozent vor, nachdem die dortige Notenbank ihren Leitzins erwartungsgemäß auf dem rekordniedrigen Niveau belassen hat. Auch Singapurs Zentralbank hat ihre Geldpolitik unverändert gelassen. Wie sie am Morgen mitteilte, rechnet sie für das laufende Jahr zwar mit einem Wirtschaftswachstum oberhalb des Trends von 4 bis 6 Prozent, gleichwohl dürfte die Wirtschaftsleistung aber noch unter dem Potenzial bleiben.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.023,10 +0,66% +6,62% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 29.620,99 -0,44% +8,41% 08:00

Kospi (Seoul) 3.182,38 +0,42% +10,75% 08:00

Schanghai-Comp. 3.416,72 +0,60% -1,62% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 28.828,22 +1,16% +4,57% 10:00

Taiex (Taiwan) 16.865,97 +0,24% +14,48% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.180,31 -0,24% +12,10% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.596,62 -0,07% -1,81% 11:00

BSE (Mumbai) 48.544,06 0% +1,41% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:22 % YTD

EUR/USD 1,1966 +0,1% 1,1950 1,1896 -2,0%

EUR/JPY 130,32 +0,0% 130,31 130,33 +3,4%

EUR/GBP 0,8674 -0,2% 0,8691 0,8651 -2,9%

GBP/USD 1,3796 +0,3% 1,3751 1,3750 +0,9%

USD/JPY 108,92 -0,1% 109,06 109,56 +5,5%

USD/KRW 1115,99 -0,5% 1121,71 1124,93 +2,8%

USD/CNY 6,5358 -0,1% 6,5441 6,5492 +0,1%

USD/CNH 6,5388 -0,1% 6,5449 6,5525 +0,6%

USD/HKD 7,7673 -0,1% 7,7731 7,7744 +0,2%

AUD/USD 0,7680 +0,5% 0,7643 0,7609 -0,3%

NZD/USD 0,7099 +0,6% 0,7054 0,7018 -1,2%

Bitcoin

BTC/USD 64.532,46 +2,2% 63.157,50 60.785,75 +122,1%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 60,99 60,18 +1,3% 0,81 +25,3%

Brent/ICE 64,46 63,67 +1,2% 0,79 +25,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.745,14 1.744,30 +0,0% +0,87 -8,1%

Silber (Spot) 25,44 25,38 +0,3% +0,07 -3,6%

Platin (Spot) 1.174,98 1.160,50 +1,2% +14,48 +9,8%

Kupfer-Future 4,05 4,03 +0,6% +0,02 +15,0%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err/cbr

(END) Dow Jones Newswires

April 14, 2021 03:42 ET (07:42 GMT)