MÄRKTE ASIEN/Börsen zurück in Erfolgsspur - Spektakuläres Debüt in Hongkong

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Nach der am Vortag von Gewinnmitnahmen unterbrochenen Aufwärtsbewegung geht es am Freitag an den Börsen in Ostasien bereits wieder nach oben mit den Indizes. Stützend wirken dabei feste Vorgaben und neue Rekorde der Wall Street - ausgelöst von der anhaltenden Erwartung eines großen Stimulusprogramms der Regierung und Impfzuversicht. Zu letzterem passt, dass der Pharmakonzern Johnson & Johnson in den USA nun eine Notfallzulassung für seinen Impfstoff gegen das Coronavirus beantragt hat. Der Impfstoff soll eine durchschnittliche Wirksamkeit von 66 Prozent haben und den Vorteil, dass nur eine Dosis benötigt wird.

Der Nikkei-Index in Tokio gewinnt im späten Handel 1,2 Prozent auf 28.694 Punkte und ist damit der Spitzenreiter der Region. Rückenwind bekommt er davon, dass der Yen seit der gleichen Vortageszeit spürbar nachgegeben hat von rund 105,00 je Dollar auf 105,55. Das macht japanische Produkte für Käufer aus dem Ausland billiger. Der guten Stimmung zuträglich dürften auch deutlich besser als erwartet ausgefallene Ausgaben der japanischen Haushalte im Dezember sein.

An den anderen Plätzen wie Seoul, Schanghai und Hongkong geht es um bis zu rund 0,4 Prozent nach oben. Sydney hat die Woche bereits beendet. Dort ging es um 1,1 Prozent voran, womit der S&P/ASX-200 die stärkste Woche seit drei Monaten zeigte mit einem Anstieg von 3,5 Prozent.

Viel Musik bei Einzelwerten - Yamaha 3,3 Prozent fester

Bei den Einzelwerten machen weiter meist gute Quartalszahlen die Kurse. NTT Data springen um 9 Prozent an, nachdem der Neunmonatsgewinn um 20 Prozent gestiegen ist. Yamaha verbessern sich um 3,3 Prozent. Der Musikgerätehersteller hat gute Neunmonatszahlen vorgelegt. Im unmittelbaren Vorfeld der Zahlenvorlage legen auch Mitsui Fudosan (+4,1 Prozent), Nippon Steel (+3,5 Prozent) und Nippon Telegraph & Telephone (+1,9 Prozent) deutlich zu.

Auch in Seoul bewegen gut ankommende Quartalszahlen die Kurse, so bei KB Financial (+4,8 Prozent) und Hana Financial (+5,6 Prozent). Beim Biopharmaunternehmen Celltrion (+1,3 Prozent) setzt der Markt darauf, dass ein Covid-19-Antikörperkandidat des Unternehmens vom Regulierer eine positive Beurteilung erhalten werde.

Kuaishou Technology mit Kursverdreifacher

Ein spektakuläres Börsendebüt steht in Hongkong im Fokus. Der Kurs des Video-App-Anbieters Kuaishou Technology hat sich zum Start fast verdreifacht und kann dieses Niveau bislang halten. Für Cansino Biologics geht es um rund 10 Prozent nach oben. Der Kurs hat sich in den vergangenen drei Monaten mittlerweile mehr als verdoppelt. Treiber sind Spekulationen auf gute Ergebnisse einer Phase-3-Studie eines Covid-19-Impfstoffs.

In Schanghai berichten Händler von Kursgewinnen vor allem bei Aktien von Dienstleistern und Agrarunternehmen vor dem Hintergrund der am 11. Februar beginnenden Neujahrsfeierlichkeiten in China mit einer dann stark erhöhten Konsumneigung der Menschen.

In Sydney legten Afterpay um 3,4 Prozent auf ein Rekordhoch zu. Für die schwer gewichteten Bankenaktien Commonwealth, Westpac, ANZ und NAB ging es um 1,8 bis 2,2 Prozent einträchtig nach oben. Nachdem der Bundesstaat Victoria eine Reisebeschränkungen gelockert hatte, legten Webjet und Corporate Travel um 2,8 bzw. 5,3 Prozent zu. News Corp waren mit einem Sprung von 13 Prozent der größte Gewinner im Index. Der Eigentümer von Dow Jones Newswires berichtete vom profitabelsten Quartal seit 2013.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.840,50 +1,11% +3,85% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 28.694,72 +1,24% +3,27% 07:00

Kospi (Seoul) 3.097,73 +0,33% +0,33% 07:00

Schanghai-Comp. 3.507,61 +0,16% +0,99% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 29.263,08 +0,51% +7,63% 09:00

Straits-Times (Sing.) 2.908,54 +0,10% +2,94% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.581,23 -0,23% -2,60% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:45 % YTD

EUR/USD 1,1961 -0,0% 1,1964 1,2007 -2,1%

EUR/JPY 126,21 -0,0% 126,25 126,35 +0,1%

EUR/GBP 0,8743 -0,1% 0,8754 0,8833 -2,1%

GBP/USD 1,3680 +0,1% 1,3669 1,3594 +0,0%

USD/JPY 105,52 -0,0% 105,53 105,23 +2,2%

USD/KRW 1124,57 +0,4% 1120,18 1117,90 +3,6%

USD/CNY 6,4757 +0,1% 6,4718 6,4602 -0,8%

USD/CNH 6,4802 +0,1% 6,4749 6,4635 -0,4%

USD/HKD 7,7527 -0,0% 7,7527 7,7523 0%

AUD/USD 0,7604 +0,0% 0,7601 0,7629 -1,3%

NZD/USD 0,7155 -0,0% 0,7156 0,7198 -0,4%

Bitcoin

BTC/USD 37.205,50 -0,2% 37.298,50 37.920,75 +28,1%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 56,71 56,23 +0,9% 0,48 +16,6%

Brent/ICE 59,26 58,84 +0,7% 0,42 +14,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.798,65 1.794,00 +0,3% +4,65 -5,2%

Silber (Spot) 26,52 26,38 +0,5% +0,14 +0,5%

Platin (Spot) 1.106,15 1.101,48 +0,4% +4,68 +3,3%

Kupfer-Future 3,56 3,55 +0,2% +0,01 +1,1%

===

