MÄRKTE ASIEN/Börsianer fahren Gewinne ein - Fulminantes Debüt in Hongkong

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Nach den teils kräftigen Aufschlägen an den Vortagen haben sich die Kurse am Freitag an den Börsen in Ostasien gesetzt - trotz leicht positiver Vorgaben der Wall Street. Marktbeobachter sprachen von Gewinnmitnahmen, zumal vor dem handelsfreien Wochenende, an dem auf neue Entwicklungen insbesondere im Iran-Krieg und bei den Ölpreisen nicht unmittelbar reagiert werden kann. Dazu hatten die Ölpreise gegenüber der gleichen Vortageszeit wieder spürbar zugelegt. Mit 98,66 Dollar kostete das Barrel der Nordseesorte Brent zuletzt rund 3,50 Dollar mehr.

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In Tokio büßte der Topix 1,5 Prozent ein, in Seoul kam der technologielastige Kospi mit einem Minus von 0,6 Prozent glimpflicher davon. Beide Indizes liegen damit weiter nah an ihren Rekordhochs. Der HSI in Hongkong lag im dortigen Späthandel 1,1 Prozent zurück, der Shanghai-Composite schloss 0,1 Prozent leichter. In Sydney kam das Marktbarometer S&P/ASX-200 ebenfalls um 0,1 Prozent zurück.

Während positiv zur Kenntnis genommen wurde, dass zwischen Israel und Libanon ein zehntägiger Waffenstillstand in Kraft getreten ist, könnte am Wochenende laut US-Präsident Donald Trump ein weiteres Treffen zwischen den USA und dem Iran stattfinden. Dabei überwiegt an den Märkten weiter klar die Hoffnung auf eine Annäherung.

Dass viele Indizes trotz des Energiepreisschocks und der Sperrung der Straße von Hormus und angesichts der weiter unsicheren Lage inzwischen wieder das Niveau erreicht haben, das sie vor Ausbruch des Krieges hatten, überrascht viele Marktteilnehmer, so auch Andrew Chorlton, Rentenexperte bei M&G. "Der Kontrast ist ziemlich stark zwischen dem, was politische Entscheidungsträger und Zentralbanker über die Risiken sagen, die dieser (Konflikt) mit sich bringt, und dem, was der Markt impliziert", sagte er. Seiner Meinung nach müsste ein Risikoaufschlag eingepreist werden, entweder für das Wachstum oder für die Inflation.

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Im Fokus standen bei Börsianern weiter Technologieaktien, nachdem insbesondere Aktien von Halbleiterherstellern zuletzt von anhaltender KI-Fantasie nach oben gezogen wurden. Dazu meldete Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) am Donnerstag nach Handelsende starke Quartalsergebnisse und stärkte das Vertrauen in den Sektor. Der weltweit größte Auftragsfertiger für Chips meldete einen Gewinnsprung von rund 58 Prozent auf ein Rekordniveau, angetrieben von der weltweit steigenden Nachfrage nach KI-Prozessoren. Dessen ungeachtet wurden auch bei TSMC Gewinne mitgenommen, die Aktie fiel um 2,6 Prozent. In Seoul kamen SK Hynix um 2,3 und Samsung Electronics um 0,7 Prozent zurück, in Tokio verbilligte sich die Aktie des Technologieinvestors Softbank um 3,1 Prozent.

In Shanghai kamen Kweichow Moutai um knapp 4 Prozent zurück, nachdem der Spirituosenhersteller schwächere Jahresergebnisse gemeldet hatte.

In Sydney gewannen Amplitude Energy 1,5 Prozent. Treiber war eine Vereinbarung zur Lieferung von Erdgas an AGL Energy. AGL Energy bewegten sich kaum. Der Zahlungsdienstleister Zip hob derweil seine Jahresgewinnprognose aufgrund des starken Wachstums in den USA an. Der Markt goutierte das mit einem Plus von 13,7 Prozent.

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Manycore-Aktie schießt um 135% nach oben

Ein Kursfeuerwerk erlebte die Aktie von Manycore Tech zu ihrem Börsendebüt. Der chinesische Experte für räumliche künstliche Intelligenz stieß mit seinem Börsengang auf sehr starkes Interesse, die Emission war entsprechend überzeichnet. Die Aktie war zu 7,62 Hongkong-Dollar ausgegeben worden. Im Späthandel des ersten Handelstages standen bei Manycore 18,01 Hongkong-Dollar auf der Kurstafel, entsprechend einem Plus von über 135 Prozent. Das Unternehmen nahm bei seinem Börsengang umgerechnet 160 Millionen US-Dollar ein.

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INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.946,90 -0,1 +2,7 08:00

Topix 500 (Tokio) 2.932,40 -1,5 +10,2 08:00

Kospi (Seoul) 6.191,92 -0,6 +46,9 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 26.094,76 -1,1 +1,8 10:00

Shanghai-Composite 4.051,43 -0,1 +2,1 09:00

Straits-Times (Singapur) 4.996,89 -0,2 +7,6 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 7.636,89 +0,2 -11,7 10:00

KLCI (Malaysia) 1.690,45 +0,0 +0,6 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 09:05 % YTD

EUR/USD 1,1778 -0,0 1,1781 1,1801 +0,3

EUR/JPY 187,71 +0,1 187,48 187,43 +2,0

EUR/GBP 0,8716 +0,1 0,8708 0,8691 +0,0

USD/JPY 159,35 +0,1 159,18 158,80 +1,7

USD/KRW 1.483,58 +0,3 1.479,41 1.472,50 +3,0

USD/CNY 6,8249 +0,1 6,8208 6,8170 -2,4

USD/CNH 6,8255 +0,1 6,8210 6,8150 -2,2

USD/HKD 7,8272 +0,0 7,8242 7,8286 +0,6

AUD/USD 0,7164 +0,1 0,7160 0,7186 +7,4

NZD/USD 0,5882 -0,1 0,5890 0,5909 +2,2

BTC/USD 74.976,99 -0,3 75.236,42 75.076,66 -14,5

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 93,76 -1,0 -0,93 94,69

Brent/ICE 98,80 -0,6 -0,59 99,39

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.785,40 -0,0 -2,38 4.787,78

Silber 78,66 +0,3 0,25 78,41

Platin 2.078,65 -0,3 -7,26 2.085,91

Angaben ohne Gewähr

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

April 17, 2026 03:11 ET (07:11 GMT)