DAX24.297 +1,6%ESt505.336 +1,4%Top 10 Crypto15,51 +0,7%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin98.431 -0,2%Euro1,1679 +0,2%Öl67,24 +0,4%Gold3.377 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Zalando ZAL111 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ukraine-Hoffnung: DAX überspringt 24.000-Punkte-Marke -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Apple erhöht US-Investitionen -- Siemens, Henkel, IonQ, Telekom, Allianz im Fokus
Top News
Apple-Aktie gefragt: Apple investiert 100 Milliarden Dollar in US-Standorte - auf Druck von Trump Apple-Aktie gefragt: Apple investiert 100 Milliarden Dollar in US-Standorte - auf Druck von Trump
SGL Carbon-Aktie tiefrot: Sanierung belastet Ergebnis bei SGL Carbon deutlich SGL Carbon-Aktie tiefrot: Sanierung belastet Ergebnis bei SGL Carbon deutlich
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

MÄRKTE ASIEN/Börsianer weiter in Kauflaune - Chipaktien uneinheitlich

07.08.25 09:28 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
AAC Technologies Holdings Inc
4,80 EUR 0,06 EUR 1,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Advantest Corp.
57,76 EUR -0,14 EUR -0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Honda Motor Co. Ltd.
8,86 EUR -0,60 EUR -6,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Renesas Electronics Corp
9,92 EUR -0,43 EUR -4,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Samsung
42,33 USD 3,50 USD 9,01%
Charts|News|Analysen
SK hynix Inc.
USD 0,00 USD 0,00%
Charts|News|Analysen
Sony Corp.
21,99 EUR 0,72 EUR 3,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)
209,00 EUR 10,40 EUR 5,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tokyo Electron Ltd.
122,10 EUR -4,10 EUR -3,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Toyota Motor Corp.
15,53 EUR -0,19 EUR -1,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Auch am Donnerstag ist es an den ostasiatischen Aktienmärkten freundlich zugegangen. Sie folgten damit der positiven Vorgabe der Wall Street, wo vor allem die Spekulation auf sinkende Zinsen als Kurstreiber genannt wurde. Der Nikkei-225 stieg um 0,6 Prozent auf 41.059 Punkte, der Kospi in Seoul gewann 0,9 Prozent. In Hongkong (Späthandel) ging es um 0,8 Prozent nach oben, in Shanghai um 0,2 Prozent. Für Rückenwind dürfte an den chinesischen Börsen auch unerwartet hohe Exporte im Juli gesorgt haben. Auch die Importe fielen höher als gedacht aus.

Wer­bung

Im australischen Sydney gab der S&P/ASX-200 zwar nach, mit 0,1 Prozent aber nur minimal und das, nachdem er am Vortag auf ein Rekordhoch gestiegen war.

Im Fokus standen Chipaktien, weil US-Präsident Donald Trump einen 100-prozentigen Zoll auf Einfuhren von Halbleitern erheben will. Ausnehmen will er davon allerdings Unternehmen, die ihre Produktion zurück in die USA verlagern.

In Tokio verzeichneten darauf Tokyo Electron und Renesas Einbußen von 2,5 bzw. 3,7 Prozent, während sich Advantest gut behaupten konnten. In Seoul verteuerten sich Samsung Electronics um 2,5 Prozent und SK Hynix um 1,4 Prozent. Im taiwanischen Taipeh schnellten Taiwan Semiconductor Manufacturing um fast 5 Prozent nach oben. Das Unternehmen dürfte von Zöllen verschont bleiben, weil es plant, die Produktion in den USA zu erweitern. Auch zu SK Hynix und Samsung Electronics hieß es im Handel, dass diese nicht von den Zöllen betroffen sein dürften.

Wer­bung

Sony machten in Tokio einen Schub um gut 4 Prozent nach oben und reagierten damit auf die Vorlage der Quartalszahlen. Sony berichtete einen 36-prozentigen Gewinnanstieg und erhöhte die Gewinnprognose um 4 Prozent.

Für Honda ging es nach Zahlen um 1,7 Prozent nach unten. Der Autohersteller hat seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr ungeachtet eines Gewinneinbruchs im ersten Geschäftsquartal angehoben. Die Auswirkungen der US-Zölle bezifferte Honda nun auf 450 Milliarden Yen, nachdem man zuvor noch mit 650 Milliarden kalkuliert hatte. Toyota büßten 1,5 Prozent ein im Vorfeld der nach Handelsende anstehenden Quartalszahlenvorlage.

Nach dem kräftigen Plus der Apple-Aktie von gut 5 Prozent an der Wall Street legten die Kurse der Apple-Zulieferer AAC und Lens Technology in Hongkong um 2,1 bzw. 1,6 Prozent zu. Apple hatte zugesagt, weitere 100 Milliarden Dollar in die US-Produktion zu investieren.

Wer­bung

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.831,40 -0,1% +7,5% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 41.059,15 +0,6% +1,6% 08:30

Kospi (Seoul) 3.227,68 +0,9% +34,5% 08:30

Schanghai-Comp. 3.639,67 +0,2% +7,9% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 25.079,03 +0,7% +23,9% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 09:20 % YTD

EUR/USD 1,1678 0,2 1,1657 1,1574 +11,8%

EUR/JPY 171,51 -0,2 171,79 170,92 +4,9%

EUR/GBP 0,8733 0,1 0,8728 0,8706 +5,2%

GBP/USD 1,3372 0,1 1,3358 1,3295 +6,2%

USD/JPY 146,86 -0,3 147,36 147,67 -6,2%

USD/KRW 1.380,69 -0,3 1.385,34 1.390,18 -6,0%

USD/CNY 7,1313 -0,1 7,1360 7,1426 -1,0%

USD/CNH 7,1811 -0,1 7,1850 7,1939 -2,0%

USD/HKD 7,8498 0,0 7,8491 7,8500 +1,0%

AUD/USD 0,6525 0,4 0,6501 0,6489 +4,5%

NZD/USD 0,5957 0,5 0,5929 0,5920 +5,4%

BTC/USD 114.874,55 -0,2 115.095,15 114.266,90 +20,1%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 64,90 64,35 +0,9% +0,55 -9,5%

Brent/ICE 67,42 66,89 +0,8% +0,53 -9,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.388,82 3.368,45 +0,6% +20,37 +28,8%

Silber 32,69 32,49 +0,6% +0,20 +17,4%

Platin 1.146,82 1.147,67 -0,1% -0,85 +30,7%

Kupfer 4,42 4,41 +0,1% 0,00 +7,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/hab

(END) Dow Jones Newswires

August 07, 2025 03:29 ET (07:29 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: Taiwan Semiconductor Manufacturing und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf AAC Technologies

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AAC Technologies

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)

DatumRatingAnalyst
14.10.2016Taiwan Semiconductor Manufacturing Sector WeightPacific Crest Securities Inc.
18.12.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyNomura
12.12.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyDeutsche Bank Securities
28.08.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyNomura
14.08.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyCitigroup Corp.
DatumRatingAnalyst
18.12.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyNomura
12.12.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyDeutsche Bank Securities
28.08.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyNomura
14.08.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing buyCitigroup Corp.
17.03.2011Taiwan Semiconductor Manufacturing overweightMorgan Stanley
DatumRatingAnalyst
14.10.2016Taiwan Semiconductor Manufacturing Sector WeightPacific Crest Securities Inc.
01.06.2012Taiwan Semiconductor Manufacturing neutralGoldman Sachs Group Inc.
02.09.2011Taiwan Semiconductor Manufacturing holdJefferies & Company Inc.
08.10.2009Taiwan Semiconductor DowngradeUBS AG
06.01.2009Taiwan Semiconductor neues KurszielCredit Suisse Group
DatumRatingAnalyst
28.04.2006Update Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.Am Tech/ JSA Research
08.03.2005Update Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.Susquehanna Financial

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen