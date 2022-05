MÄRKTE ASIEN/Breite Erholung - Softbank mit Kurssprung

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Deutlich erholt von den Vortagesverlusten zeigen sich die Börsen in Ostasien und Australien am Freitag. Von einer Trendwende wollen Marktteilnehmer indessen nicht sprechen. Zwar würden die jüngsten Rücksetzer zum Wiedereinstieg genutzt, doch bestünden die übergeordneten Belastungsfaktoren - Inflations- und Rezessionssorgen - unverändert fort.

Die am Donnerstag veröffentlichten US-Erzeugerpreise für April bestätigten, was die am Mittwoch bekanntgegebenen Verbraucherpreise schon gezeigt hatten: Der Preisauftrieb hat sich zwar verlangsamt, doch bewegt sich die Inflation nach wie vor auf hohem Niveau. Das schürt Befürchtungen, dass die US-Notenbank ihre Geldpolitik noch rigoroser straffen könnte und dabei Gefahr laufe, die Wirtschaft in eine Rezession zu treiben.

Auch das Thema Lieferkettenprobleme ist noch nicht abgehakt. In China dauern die Lockdowns zur Pandemiebekämpfung an, wodurch die Wirtschaftsmetropole Schanghai mit dem wichtigsten Hafen der Volksrepublik praktisch lahmgelegt ist. Nun drohen auch für die Hauptstadt Peking strenge Kontakt- und Bewegungsbeschränkungen. Die örtlichen Behörden wollen von Freitag bis Sonntag Massentests vornehmen, nachdem in der Stadt mit 21 Millionen Einwohnern 70 Corona-Fälle aufgetreten sind, wie Barron's schreibt.

Der Aktienmarkt in Schanghai verzeichnet ein im regionalen Vergleich eher bescheidenes Plus von 0,6 Prozent, hatte allerdings in den vergangenen Tagen der negativen Tendenz meist getrotzt. In Hongkong geht es mit dem Hang-Seng-Index um 2,0 Prozent aufwärts.

An der Tokioter Börse gewinnt der Nikkei-225-Index 2,5 Prozent. Nissan Motor fallen nach Vorlage enttäuschender Geschäftszahlen um 2,7 Prozent. Positiv werden dagegen die Zahlen von Softbank Group (+11,3%) und Tokyo Electron (+5,2%) aufgenommen.

In Seoul legt der Kospi um 1,7 Prozent zu. Die südkoreanische Regierung hat am Vortag ein neues Hilfsprogramm für kleinere Unternehmen im Volumen von umgerechnet 46 Milliarden Dollar angekündigt. Unter den Einzelwerten steigen Korea Shipbuilding & Offshore Engineering um 4,8 Prozent nach Berichten, dass die Muttergesellschaft Hyundai Heavy Industries (+0,8%) in einen von Investoren weltweit viel beachteten Index aufgenommen worden sei.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.049,10 +1,6% -5,3% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 26.380,78 +2,5% -9,0% 08:00

Kospi (Seoul) 2.592,76 +1,7% -12,9% 08:00

Schanghai-Comp. 3.072,12 +0,6% -15,6% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 19.767,36 +2,0% -15,4% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.199,96 +1,1% +3,2% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.550,44 +0,8% -0,7% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:10 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0392 +0,1% 1,0380 1,0499 -8,6%

EUR/JPY 133,99 +0,5% 133,32 135,33 +2,4%

EUR/GBP 0,8508 -0,0% 0,8511 0,8587 +1,3%

GBP/USD 1,2214 +0,1% 1,2197 1,2208 -9,7%

USD/JPY 128,95 +0,4% 128,44 129,12 +12,0%

USD/KRW 1.284,17 -0,5% 1.290,90 1.289,39 +8,0%

USD/CNY 6,7964 +0,1% 6,7870 6,7711 +6,9%

USD/CNH 6,8167 -0,1% 6,8267 6,8034 +7,3%

USD/HKD 7,8500 +0,0% 7,8500 7,8500 +0,7%

AUD/USD 0,6881 +0,4% 0,6856 0,6889 -5,2%

NZD/USD 0,6251 +0,3% 0,6232 0,6252 -8,4%

Bitcoin

BTC/USD 30.241,64 +6,7% 28.346,89 26.110,49 -34,6%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 107,96 106,13 +1,7% 1,83 +47,1%

Brent/ICE 109,56 107,45 +2,0% 2,11 +41,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.826,75 1.822,00 +0,3% +4,75 -0,2%

Silber (Spot) 20,83 20,69 +0,7% +0,14 -10,7%

Platin (Spot) 958,10 948,21 +1,0% +9,89 -1,3%

Kupfer-Future 0,00 4,11 0% 0 -7,8%

===

