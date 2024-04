MÄRKTE ASIEN/Breite Verluste - Werksschließungen belasten TSMC

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Mit negativen Vorgaben der US-Börsen geht es an den Aktienmärkten in Ostasien und Australien am Mittwoch abwärts. An der Wall Street setzte sich die Annahme durch, dass die US-Notenbank die Zinsen noch längere Zeit auf dem erhöhten Niveau belassen werde. Das trieb die Anleiherenditen nach oben und dämpfte die Stimmung am Aktienmarkt.

In Tokio geht es mit dem Nikkei-225-Index um 0,7 Prozent abwärts auf 39.577 Punkte. Die gestiegenen US-Marktzinsen drücken die Kurse der zinssensiblen Immobilienaktien. Hier sinken unter anderem Mitsui Fudosan um 1,6 Prozent. Nach Veröffentlichung enttäuschender Umsatzzahlen der Tochter Uniqlo verlieren Fast Retailing 3,3 Prozent. Inpex (+3,9%) folgen derweil dem Ölpreis nach oben, der im Zuge der jüngsten Entwicklung des Nahostkonflikts weiter gestiegen ist. Positiv wird der Geschäftsplan aufgenommen, den Itochu (+4,6%) vorgelegt hat.

An der Börse in Hongkong verliert der Hang-Seng-Index 0,7 Prozent. Der Composite-Index in Schanghai hält sich mit minus 0,2 Prozent besser, nachdem der Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor im März weiter in den expansiven Bereich gestiegen ist. Das lässt hoffen, dass sich die schwächelnde chinesische Wirtschaft allmählich erholt.

Ein heftiges Erdbeben und eine Tsunami-Warnung lassen den Taiex in Taiwan um 0,4 Prozent nachgeben. Indexschwergewicht Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) fällt um 1 Prozent. Wegen des Erdbebens stellte der Chiphersteller die Produktion in einigen Werken vorübergehend ein. Nach einer Überprüfung der Werke konnten die Mitarbeiter inzwischen aber an ihre Arbeitsplätze zurückkehren.

Der Kospi in Seoul gibt um 1,2 Prozent nach. Die Aktie des Batterieherstellers Samsung SDI fällt um rund 5 Prozent. Hier belasten die heftigen Kursverluste des wichtigen Kunden Tesla, der am Dienstag schwache Absatzzahlen vermeldet hatte.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.782,60 -1,3% +2,5% 07:00

Nikkei-225 (Tokio) 39.576,89 -0,7% +18,9% 08:00

Kospi (Seoul) 2.720,86 -1,2% +2,5% 08:00

Schanghai-Comp. 3.067,46 -0,2% +3,1% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 16.806,57 -0,7% -3,0% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.225,30 -0,7% -0,2% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.540,59 -0,5% +6,1% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:10 Uhr

EUR/USD 1,0778 +0,0% 1,0773 1,0730

EUR/JPY 163,37 +0,0% 163,30 162,79

EUR/GBP 0,8567 +0,0% 0,8565 0,8547

GBP/USD 1,2581 +0,0% 1,2580 1,2554

USD/JPY 151,59 +0,0% 151,57 151,72

USD/KRW 1.348,37 -0,4% 1.353,20 1.353,02

USD/CNY 7,0931 -0,0% 7,0961 7,1630

USD/CNH 7,2522 -0,0% 7,2551 7,2625

USD/HKD 7,8280 -0,0% 7,8290 7,8264

AUD/USD 0,6522 +0,1% 0,6519 0,6490

NZD/USD 0,5976 +0,0% 0,5973 0,5946

Bitcoin

BTC/USD 66.402,87 +1,0% 65.719,69 66.844,51

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 85,15 85,15 0% 0 +17,2%

Brent/ICE 89,00 88,92 +0,1% +0,08 +16,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.285,83 2.281,29 +0,2% +4,55 +10,8%

Silber (Spot) 26,41 26,14 +1,1% +0,28 +11,1%

Platin (Spot) 928,35 923,50 +0,5% +4,85 -6,4%

Kupfer-Future 4,10 4,07 +0,8% +0,03 +5,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/flf

(END) Dow Jones Newswires

April 03, 2024 00:42 ET (04:42 GMT)