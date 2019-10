MÄRKTE ASIEN/China-BIP drückt Börsen ins Minus

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die asiatischen Börsen neigen am Freitag mit mauen Wachstumsdaten aus China zur Schwäche, nachdem sie sich zuvor noch überwiegend leicht im Plus gezeigt haben. Die chinesische Wirtschaft hatte im dritten Quartal mit der niedrigsten Wachstumsrate seit dem ersten Quartal 1992 zugelegt. Zudem wurde die Markterwartung von plus 6,1 Prozent mit plus 6 Prozent verfehlt. Der September stellte damit den zweiten Monat in Folge mit Wachstumsraten unter Vorjahresniveau. Angesichts des anhaltenden US-chinesischen Handelskonflikts bewerten Marktbeobachter die Daten jedoch als gar nicht so schlecht. Der Abgabedruck wird zudem von über den Markterwartungen ausgefallenen Daten zur chinesischen Industrieproduktion gemildert.

"Zwar testet das BIP den unteren Rand der offiziellen Jahreswachstumsprojektion von 6 bis 6,5 Prozent, allerdings liefern die heutigen Daten auch wenig Risiko, dass der untere Rand für dieses Jahr gebrochen wird. Während Risikoaktiva nicht ganz grün blinken, können die Märkte dennoch aufatmen", sagt Asien-Pazifik-Marktstratege Stephen Innes von AxiTrader.

Nikkei leicht im Plus

Gegen den Negativtrend stemmt sich der Nikkei-225 in Tokio, der um 0,2 Prozent auf 22.497 Punkte zulegt. In Japan sind die Kernverbraucherpreise im September auf das tiefste Niveau seit April 2017 gesunken. Die Entwicklung war allerdings so vorhergesagt worden. Gestützt wird der japanische Aktienmarkt von Werten aus den Sektoren Elektronik und Energie. Wie widerstandsfähig sich der Nikkei präsentiert, zeigt ein Blick auf den Devisenmarkt. Denn dort steigt der Yen auf Tagessicht. Händler verweisen auf die wieder gestiegene Unsicherheit über den Brexit-Deal zwischen der EU und Großbritannien. Es sei nicht sicher, ob das britische Unterhaus dem Regelwerk zustimmen werde, heißt es. Der US-Dollar fällt auf 108,57 Yen nach einem Vortageshoch über 108,90.

An der chinesischen Leitbörse in Schanghai sinkt der Composite mit minus 0,6 Prozent etwas deutlicher als die übrigen Börsen. In Hongkong passiert mit einem Abschlag von 0,1 Prozent nicht viel - allerdings dreht der Markt auch hier mit den BIP-Daten nach unten ab. Auch in Südkorea drehen die Kurse mit den chinesischen BIP-Daten ins Minus, der Kospi verliert 0,4 Prozent. Zuvor hatte die Schlagzeilen über eine temporäre Waffenruhe im türkisch-syrischen Konflikt noch gestützt. Händler verweisen auf die Bedeutung des Nahen Ostens für viele südkoreanische Bauunternehmen.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.641,60 -0,64% +17,63% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 22.497,50 +0,20% +12,18% 08:00

Kospi (Seoul) 2.070,70 -0,35% +1,45% 08:00

Schanghai-Comp. 2.959,76 -0,59% +18,68% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 26.824,37 -0,09% +3,83% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.114,59 -0,37% +1,87% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.570,97 -0,22% -6,87% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:30 % YTD

EUR/USD 1,1123 -0,0% 1,1127 1,1081 -3,0%

EUR/JPY 120,77 -0,1% 120,86 120,52 -4,0%

EUR/GBP 0,8659 +0,3% 0,8632 0,8670 -3,8%

GBP/USD 1,2847 -0,3% 1,2890 1,2780 +0,8%

USD/JPY 108,57 -0,1% 108,62 108,78 -1,0%

USD/KRW 1180,75 +0,1% 1179,06 1184,45 +6,0%

USD/CNY 7,0775 +0,0% 7,0774 7,0971 +2,9%

USD/CNH 7,0774 -0,1% 7,0813 7,1008 +3,0%

USD/HKD 7,8429 -0,0% 7,8441 7,8447 +0,1%

AUD/USD 0,6829 +0,0% 0,6828 0,6782 -3,1%

NZD/USD 0,6368 +0,4% 0,6346 0,6300 -5,1%

Bitcoin

BTC/USD 8.070,51 +0,1% 8.061,51 7.970,26 +117,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 53,83 53,93 -0,2% -0,10 +11,6%

Brent/ICE 59,57 59,91 -0,6% -0,34 +7,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.492,03 1.491,89 +0,0% +0,14 +16,3%

Silber (Spot) 17,53 17,55 -0,1% -0,02 +13,1%

Platin (Spot) 886,38 889,50 -0,4% -3,12 +11,3%

Kupfer-Future 2,59 2,60 -0,2% -0,00 -2,0%

===

