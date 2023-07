MÄRKTE ASIEN/China-Börsen haussieren nach Stimuli-Zusagen

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--An den Börsen in Ostasien und Australien haben am Dienstag die positiven Vorzeichen überwogen, wobei die Gewinne aber sehr unterschiedlich ausfielen. Besonders deutlich ging es an den chinesischen Handelsplätzen nach oben, nachdem die Führung in Peking der heimischen Wirtschaft neue Stimuli zugesagt hatte.

In Schanghai gewann der Composite-Index 2,1 Prozent. Der Hang-Seng-Index in Hongkong lag im späten Handel 3,9 Prozent im Plus. Der Subindex der Technologiewerte stieg um 5,8 Prozent. Zu den Branchen, die die chinesische Regierung unterstützen will, gehört neben den Herstellern von Unterhaltungselektronik und Möbeln die mit finanziellen Schwierigkeiten kämpfende Immobilienbranche. Hier machten Longfor einen Kurssprung von über 26 Prozent. Country Garden Holdings verteuerten sich um 18,3 Prozent und China Resources Land um 10,6 Prozent. Analysten merkten an, dass das chinesische Politbüro bei seiner Sitzung am Montag darauf verzichtet habe, das Prinzip "Wohnungen sind zum Wohnen da, nicht zum Spekulieren" zu erwähnen, dafür aber von der sich verändernden Dynamik des Immobilienmarkts gesprochen habe. Daraus schließen die Analysten, dass künftige Lockerungen der Immobilienmarktpolitik bedeutender ausfallen könnten als bislang angenommen.

Am Devisenmarkt wertete der chinesische Yuan auf, nachdem das Politbüro Bereitschaft zur Stabilisierung der heimischen Währung signalisiert hatte. Der Dollar gab zum Yuan um 0,6 Prozent nach.

Chinesische Stimuli stützen australischen Bergbausektor

Die Aussicht auf weitere Stimuli in China stützte auch die australische Börse. Dort stieg der S&P/ASX-200 um 0,5 Prozent. China ist wichtigster Abnehmer australischer Rohstoffe wie Kohle. Bergbauwerte gehörten daher zu den größten Kursgewinnern. Rio Tinto und BHP verbesserten sich um 3,3 und 3,4 Prozent. Fortescue legten um 4,5 Prozent zu. Die Aktien der Lithium-Produzenten Mineral Resources, Pilbara Minerals und Sayona verzeichneten Kursgewinne zwischen 3,9 und 6,7 Prozent.

An der Börse in Seoul ging es mit dem Kospi um 0,3 Prozent nach oben, nachdem die südkoreanische Wirtschaft im zweiten Quartal etwas stärker gewachsen war als angenommen.

In Tokio verlor der Nikkei-225-Index 0,1 Prozent. Beobachter berichteten von Gewinnmitnahmen und einer allgemeinen Zurückhaltung vor der Sitzung der japanischen Notenbank, deren Ergebnis am Freitag bekanntgegeben wird. Anleger trennten sich von Technologie- und Pharmawerten, während Auto- und Finanzwerte gesucht waren. Unter den Einzelwerten verbilligten sich Nippon Telegraph & Telephone um 2,6 Prozent. Berichten zufolge will die Regierung ihre Beteiligung an dem Unternehmen verkaufen. Nissan stiegen um 6,6 Prozent. Der Autohersteller wird am Mittwoch Geschäftszahlen vorlegen.

In der ganzen Region gesucht waren Aktien der Ölbranche, die vom jüngsten Anstieg des Ölpreises profitierten. In Hongkong verteuerten sich Sinopec im späten Handel um 2,7 Prozent und CNOOC um 2,3 Prozent. Inpex schlossen in Tokio 2,9 Prozent höher. Woodside Energy, Beach Energy und Karoon Energy gewannen in Sydney zwischen 1,2 und 2,3 Prozent.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.339,70 +0,5% +4,3% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 32.682,51 -0,1% +25,3% 08:00

Kospi (Seoul) 2.636,46 +0,3% +17,9% 08:00

Schanghai-Comp. 3.230,32 +2,1% +4,6% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 19.396,87 +3,9% -5,7% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.283,85 +0,6% +0,4% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.435,17 +0,7% -4,7% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:10 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1077 +0,1% 1,1067 1,1144 +3,5%

EUR/JPY 156,76 +0,1% 156,54 157,57 +11,7%

EUR/GBP 0,8619 -0,1% 0,8630 0,8651 -2,6%

GBP/USD 1,2851 +0,2% 1,2822 1,2881 +6,3%

USD/JPY 141,52 +0,0% 141,46 141,42 +7,9%

USD/KRW 1.275,73 -0,4% 1.280,82 1.280,11 +1,1%

USD/CNY 7,1447 -0,6% 7,1865 7,1954 +3,6%

USD/CNH 7,1446 -0,6% 7,1864 7,1988 +3,1%

USD/HKD 7,8133 +0,0% 7,8130 7,8152 +0,1%

AUD/USD 0,6769 +0,5% 0,6738 0,6739 -0,7%

NZD/USD 0,6211 +0,1% 0,6206 0,6190 -2,2%

Bitcoin

BTC/USD 29.157,83 -0,0% 29.170,24 29.749,64 +75,7%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,91 78,74 +0,2% +0,17 +0,1%

Brent/ICE 82,87 82,74 +0,2% +0,13 -0,4%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 30,40 30,56 -0,5% -0,16 -62,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.961,36 1.954,53 +0,3% +6,83 +7,5%

Silber (Spot) 24,54 24,38 +0,7% +0,17 +2,4%

Platin (Spot) 969,40 961,18 +0,9% +8,23 -9,2%

Kupfer-Future 3,87 3,85 +0,6% +0,02 +1,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

