MÄRKTE ASIEN/China-Börsen hinken mit schwachen Daten hinterher

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Mit dem Start in den August zeigen die wichtigsten Aktienindizes am Dienstag in Asien keine einheitliche Richtung. Gleichwohl sprechen Händler dort, wo es nach oben geht, von der längsten Gewinnserie seit Januar, als seinerzeit Hoffnungen verbunden mit dem Ende der Coronarestriktionen in China die Börsen befeuert hatten. Doch wurden diese Hoffnungen enttäuscht, denn die chinesische Volkswirtschaft vollzog nur eine leichte und auch sehr wechselhafte Erholung. Insgesamt schwächelt die chinesische Konjunktur, wie auch wieder aktuelle Daten untermauern.

Nach schwachen Daten am Vortag zeigen neue Daten eine Verlangsamung der chinesischen Industrie-Aktivität im Juli. Der von Caixin und S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex für den verarbeitenden Sektor sank in den Kontraktionsbereich, der auf ein Schrumpfen der Wirtschaftsleistung schließen lässt. Es ist das erste Mal seit drei Monaten, dass der Index unter die Wachstumsschwelle sinkt. Auch Daten vom Immobilienmarkt untermauern die Schwäche des Sektors, aber auch der Volkswirtschaft.

Chinesischer Immobilienmarkt bleibt Sorgenkind

Die am Vortag zu vernehmenden Rufe nach staatlichen Stimuli werden mit den Daten immer lauter, doch bislang hat Peking nur mit einzelnen Maßnahmen reagiert. Der große Wurf sei ausgeblieben, heißt es im Handel. Regionale Behörden wurden von den staatlichen Stellen aufgefordert, insbesondere mehr für den lahmenden Immobilienmarkt zu tun. Mit Country Garden zeigt sich ein Branchenwert mit Abgaben von knapp 7 Prozent. Hier machen Gerüchte über eine Platzierung zur Kapitalbeschaffung die Runde. Auch andere Sektorwerte neigen zur Schwäche. Während die Börsen in Hongkong und Schanghai kaum auf die Daten reagieren und sich kaum verändert zeigen, gerät der Renminbi unter Druck.

In Japan zieht der Nikkei-225 dagegen um 0,7 Prozent an - trotz schwacher Einkaufsmanagerdaten. Gestützt wird der Markt von positiven Geschäftsausweisen. Toyota steigen nach positiv aufgenommenen Erstquartalszahlen um 2,1 Prozent. Makita schießen um 14 Prozent nach oben - nach einem Gewinnsprung in der ersten Periode. Murata Manufacturing gewinnen 4,1 Prozent nach einem Gewinn über Konsens.

Der Kospi in Südkorea steigt um 0,8 Prozent. Privatanleger stützen den Markt durch Käufe bei Technologiewerten und ignorieren schwächer als gedacht ausgefallene Exportdaten aus dem Juli. Die Hoffnung auf sinkende Inflationswerte stützt den Markt. Die Verbraucherpreisinflation am Mittwoch dürfte die niedrigste seit Juni 2021 sein, so die Marktprognosen.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.464,70 +0,7% +6,1% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 33.434,22 +0,8% +27,1% 08:00

Kospi (Seoul) 2.653,13 +0,8% +18,6% 08:00

Schanghai-Comp. 3.294,98 +0,1% +6,7% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 20.077,83 -0,0% +0,7% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.369,32 -0,1% +3,7% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.453,86 -0,4% -2,4% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo., 09:52 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0989 -0,1% 1,0998 1,1020 +2,7%

EUR/JPY 156,83 +0,2% 156,49 156,64 +11,7%

EUR/GBP 0,8563 -0,0% 0,8567 0,8571 -3,2%

GBP/USD 1,2831 -0,1% 1,2839 1,2860 +6,1%

USD/JPY 142,73 +0,3% 142,27 142,17 +8,9%

USD/KRW 1.281,14 -0,5% 1.288,02 1.274,19 +1,5%

USD/CNY 7,1289 +0,3% 7,1042 7,1467 +3,3%

USD/CNH 7,1728 +0,4% 7,1470 7,1498 +3,5%

USD/HKD 7,7972 -0,0% 7,7985 7,8009 -0,2%

AUD/USD 0,6677 -0,6% 0,6718 0,6691 -2,0%

NZD/USD 0,6192 -0,2% 0,6207 0,6191 -2,5%

Bitcoin

BTC/USD 28.864,78 -1,3% 29.242,29 29.384,68 +73,9%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 81,61 81,8 -0,2% -0,19 +3,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.959,77 1.964,98 -0,3% -5,21 +7,5%

Silber (Spot) 24,61 24,78 -0,6% -0,16 +2,7%

Platin (Spot) 950,20 954,00 -0,4% -3,80 -11,0%

Kupfer-Future 4,01 4,01 -0,0% -0,00 +5,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 01, 2023 01:05 ET (05:05 GMT)