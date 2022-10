MÄRKTE ASIEN/China-Börsen hinken wieder hinterher

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die asiatischen Börsen zeigen sich am Mittwoch überwiegend mit leichten Aufschlägen. Lediglich die chinesischen Aktienmärkte hinken mit Abschlägen hinterher. Der Parteikongress der Kommunistischen Partei (KP) in China wird von Händlern eher als enttäuschend charakterisiert. Trotz Ankündigungen zur Wirtschaftsförderung sei wenig Konkretes verlautbart worden, heißt es. China werde in diesem Jahr erstmals seit langem langsamer wachsen als die übrigen Volkswirtschaften in Asien, heißt es. Besonders übel stößt Anlegern das rigorose Festhalten an der Null-Covid-Strategie der Regierung auf, hier lieferte der Parteitag eine Bestätigung der bisherigen Politik.

In den Aktienmärkten der Region rücke die Berichtsperiode nun immer stärker in den Fokus. Händler versuchten, die Gewinnentwicklung der Unternehmen vor dem Hintergrund steigender Zinsen abzuwägen, heißt es weiter. Gut kommen im Handel die nach US-Börsenschluss veröffentlichten Geschäftszahlen von Netflix an.

In China sinkt der Schanghai-Composite um 0,5 Prozent, der HSI in Hongkong nach seinen deutlichen Vortagesaufschlägen gar um 1,2 Prozent. IG-Analyst Jun Rong Yeap spricht von einem Ausbleiben positiver Überraschungen auf dem Parteitag der KP. Im chinesischen Kernland werden Aufschläge bei Aktien im Bereich Zulieferung für Elektroautomobile wettgemacht von Abschlägen bei Spirituosen- und Haushaltsgerätewerte. In Hongkong zählen Technologietitel zu den Belastungsfaktoren, hier werden Gewinne nach den Aufschlägen des Vortages eingestrichen.

Zurückgehende Energiekosten stützen

Der Nikkei-225 gewinnt in Tokio 0,5 Prozent - gestützt von Chemie- und Versorgertiteln. Händler sprechen von nachlassenden Sorgen über Kraftstoff- und Energiekosten. Die Erdölpreise waren am Vortag erneut deutlich unter Druck geraten. Passend dazu sinken die Erdölpapiere von Inpex um 1,2 Prozent. Nach einem erneuten 32-Jahrestief des Yen spekulieren Händler erneut über mögliche Interventionen zur Stützung der japanischen Währung.

In Südkorea dreht der Kospi 0,1 Prozent ins Minus. Internet und Energietitel steigen, während Papiere aus den Sektoren Elektronik mit Verlusten aufwarten. Belastet wird der lokale Markt von schwächer als erhofft ausgefallenen Ausblicken einiger großer Unternehmen der Region. Posco Holdings legen zwar um rund 2 Prozent zu, der Stahlkocher geht aber im dritten Quartal von einem um 71 Prozent rückläufigen Betriebsgewinn aus. Damit liegt der Ausblick unterhalb der Markterwartungen. LG Chem zeigen sich etwas leichter, die Gesellschaft übernimmt das US-Biotechnologieunternehmen AVEO Pharmaceuticals.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.802,80 +0,3% -8,6% 07:00

Nikkei-225 (Tokio) 27.294,60 +0,5% -5,7% 08:00

Kospi (Seoul) 2.247,64 -0,1% -24,5% 08:00

Schanghai-Comp. 3.065,18 -0,5% -15,8% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 16.715,83 -1,2% -28,8% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.037,59 +0,4% -3,5% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.412,49 +0,9% -10,7% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:09h % YTD

EUR/USD 0,9839 -0,2% 0,9863 0,9859 -13,5%

EUR/JPY 146,87 -0,2% 147,15 146,88 +12,2%

EUR/GBP 0,8690 -0,2% 0,8709 0,8694 +3,4%

GBP/USD 1,1323 -0,0% 1,1325 1,1336 -16,3%

USD/JPY 149,27 +0,0% 149,21 148,95 +29,7%

USD/KRW 1.421,51 -0,3% 1.425,08 1.422,50 +19,6%

USD/CNY 7,2190 +0,2% 7,2021 7,1916 +13,6%

USD/CNH 7,2354 +0,2% 7,2219 7,1993 +13,9%

USD/HKD 7,8499 +0,0% 7,8497 7,8498 +0,7%

AUD/USD 0,6309 -0,0% 0,6312 0,6302 -13,1%

NZD/USD 0,5694 +0,1% 0,5685 0,5687 -16,6%

Bitcoin

BTC/USD 19.282,87 -0,1% 19.305,31 19.598,32 -58,3%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 83,68 82,82 +1,0% +0,86 +18,9%

Brent/ICE 90,48 90,03 +0,5% +0,45 +23,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.646,29 1.652,30 -0,4% -6,01 -10,0%

Silber (Spot) 18,65 18,78 -0,6% -0,12 -20,0%

Platin (Spot) 899,70 910,00 -1,1% -10,30 -7,3%

Kupfer-Future 3,39 3,38 +0,3% +0,01 -23,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

