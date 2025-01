MÄRKTE ASIEN/China-Börsen mit deutlichem Minus - Konjunktursorgen trüben Stimmung

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben am ersten Handelstag im neuen Jahr überwiegend mit Abgaben geschlossen. Dabei ging es vor allem an den chinesischen Börsen nach Veröffentlichung von schwachen Konjunkturdaten deutlich abwärts. Die Börsen folgten zudem der Wall Street. Hier hatten Gewinnmitnahmen zum Jahresende belastet. An der Börse in Tokio wird wegen Feiertagen erst am Montag wieder gehandelt.

Die in China veröffentlichten Einkaufsmanager-Daten für Dezember haben einen langsameren Anstieg der Produktionstätigkeit im Land aufgezeigt. Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe lag im Berichtsmonat bei 50,5, verglichen mit 51,5 im November. Damit lag er aber noch im Expansion anzeigenden Bereich. Die offiziellen Daten am Dienstag hatten ebenfalls eine Abschwächung gezeigt. Mit den anhaltenden Konjunktursorgen gab der Hang-Seng-Index in Hongkong im späten Handel deutlich um 2,2 Prozent nach, auf dem chinesischen Festland ging es in Schanghai sogar um 2,7 Prozent nach unten.

"Es wird erwartet, dass das außenwirtschaftliche Umfeld in diesem Jahr komplexer sein wird, was eine frühzeitige politische Vorbereitung und sofortige Reaktion erfordert", so Wang Zhe von Caixin. Bei den Anlegern sei die Sorge vor einer Verschärfung des Handelskonflikts zwischen China und den USA unter der Präsidentschaft Donald Trumps weiter groß, hieß es aus dem Markt.

Unter den Einzelwerten fielen Alibaba in Hongkong um 1,3 Prozent. Die Alibaba Group trennt sich von ihrer Mehrheitsbeteiligung an dem chinesischen Hypermarktbetreiber Sun Art. Damit setzt der chinesische Tech-Gigant die Trennung von seinem Offline-Einzelhandelsgeschäft fort, um sich auf sein E-Commerce-Kerngeschäft zu konzentrieren. Die Titel von Sun Art knickten daraufhin um 22,2 Prozent ein.

In Südkorea gab der Kospi anfängliche Gewinne wieder ab und schloss wenig verändert bei 2.399 Punkte. Die Regierung des Landes hat die Wachstumsprognose für das laufende Jahr gesenkt. Das Wachstum werde sich aufgrund schwächerer Exportzuwächse und schleppender Erholung der Binnennachfrage verlangsamen. Das Bruttoinlandsprodukt der viertgrößten Volkswirtschaft Asiens wird 2025 voraussichtlich um 1,8 Prozent wachsen, teilte Südkoreas Wirtschafts- und Finanzministerium in einem veröffentlichten halbjährlichen Bericht über die wirtschaftliche Entwicklung mit. Im Juli war die Regierung noch von Wachstum von 2,2 Prozent ausgegangen.

Die Aktie von Rainbow Robotics machte indessen einen Kurssprung um rund 30 Prozent, nachdem Samsung Electronics (+0,4%) seinen Anteil an dem Unternehmen aufgestockt hat.

An der Börse in Singapur, wo noch gehandelt wird, notiert der Straits-Times 0,2 Prozent im Plus. Singapurs Wirtschaftswachstum hat sich 2024 beschleunigt. Das Bruttoinlandsprodukt stieg im vergangenen Jahr um 4,0 Prozent, nachdem es 2023 und 2022 um 1,1 beziehungsweise 3,8 Prozent zugelegt hatte.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.201,20 +0,5% +0,5% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) FEIERTAG

Kospi (Seoul) 2.398,94 -0,0% -0,0% 07:00

Schanghai-Comp. 3.262,56 -2,7% -2,7% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 19.625,45 -2,2% 0,0% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.795,25 +0,2% 0,0% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.631,59 -0,7% 0,0% 10:00

BSE (Mumbai) 78.426,51 +0,6% +0,4% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:40 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0369 +0,1% 1,0357 1,0408 +0,1%

EUR/JPY 162,31 -0,4% 162,89 162,49 -0,4%

EUR/GBP 0,8276 -0,0% 0,8276 0,8289 0%

GBP/USD 1,2529 +0,1% 1,2515 1,2555 +0,1%

USD/JPY 156,53 -0,5% 157,28 156,15 -0,5%

USD/KRW 1.467,28 -0,6% 1.475,45 1.472,27 -0,6%

USD/CNY 7,1918 -0,2% 7,2092 7,1919 -0,2%

USD/CNH 7,3223 -0,2% 7,3340 7,3203 +2,0%

USD/HKD 7,7748 +0,1% 7,7684 7,7630 +0,1%

AUD/USD 0,6210 +0,4% 0,6188 0,6219 +0,4%

NZD/USD 0,5612 +0,2% 0,5599 0,5631 +0,2%

Bitcoin

BTC/USD 95.604,60 +1,0% 94.619,30 92.717,00 +1,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 72,01 71,72 +0,4% +0,29 +0,4%

Brent/ICE 74,92 74,64 +0,4% +0,28 +0,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.633,99 2.624,27 +0,4% +9,72 +0,4%

Silber (Spot) 29,31 28,88 +1,5% +0,43 +1,5%

Platin (Spot) 914,25 907,00 +0,8% +7,25 +0,8%

Kupfer-Future 4,02 4,03 -0,0% -0,00 -0,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/kla

(END) Dow Jones Newswires

January 02, 2025 03:11 ET (08:11 GMT)