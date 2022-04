MÄRKTE ASIEN/China-Börsen stürzen mit Konjunktursorgen ab

SCHANGHAI/TOKIO (Dow Jones)--Die Schwäche der chinesischen Börsen dauert am Donnerstag den dritten Tag in Folge an, allerdings mit steigendem Abgabedruck. Die Sorge über die konjunkturelle Eintrübung in China nehme zu, heißt es im Handel. Die Enttäuschung darüber, dass die Notenbank am Vortag die Zinsen nicht gesenkt habe, steige. Dies gelte umso mehr, weil Regierungsvertreter unterstützende Maßnahmen für die Wirtschaft angekündigt hätten. IG-Marketstratege Yeap Jun Rong spricht von "unzureichenden" Maßnahmen der staatlichen Stellen. China kämpft mit dem schwersten Corona-Ausbruch seit zwei Jahren und reagiert mit harten Abriegelungen. Wie schon an den Vortagen fällt auch der chinesische Renminbi weiter. An den übrigen Börsen der Region zeigt sich die Tendenz dagegen leicht positiv.

Auf dem chinesischen Festland stürzt der Schanghai-Composite 1,6 Prozent ab, der HSI in Hongkong sogar noch deutlicher. Die A-Aktien des Ölkonzerns CNOOC wurden derweil vom Handel nach Erreichen des Tageslimits ausgesetzt, nachdem die Titel bei ihrem Debüt in Schanghai um 44 Prozent noch oben geschossen waren. In Hongkong folgen vor allem Technologiewerte ihren US-Pendants auf dem Weg nach unten - getrieben vom Einbruch bei Netflix. So geben JD.com 4 Prozent, Meituan 3,6 Prozent, Alibaba Health Information Technology 3,4 Prozent und NetEase 2,9 Prozent ab.

In Tokio präsentiert sich der Nikkei-225 freundlich - gestützt von einem wieder sinkenden Yen. Aufschläge in den Sektoren Elektronik und Maschinenbau treiben den Markt, der schwächere Yen verbessert die internationale Wettbewerbssituation. Auch die Sorge vor höheren Kreditkosten sinkt. Nachdem der 10-jährige Zins in Japan die Marke von 0,25 Prozent touchiert hatte, sah sich die Bank of Japan (BoJ) genötigt, ihre ultralockere Geldpolitik erneut zu bestätigen, indem sie eine neue Runde unlimitierter Bondkäufe von 10-jährigen Staatsanleihen bei einem Zins von 0,25 Prozent bekannt gab, um den Anstieg der Renditen zu unterbinden.

Der Kospi in Südkorea steigt derweil um 0,5 Prozent - befeuert von Aufschlägen in den Bereichen Elektronik und Chemie. Gegen den US-Trend steigen die Technologieschwergewichte Samsung Electronics und SK Hynix um 1 bzw. 1,3 Prozent. Anleger setzen auf überzeugende Erstquartalszahlen. Die Papiere des Internetkonzerns Naver fallen dagegen um 1,7 Prozent nach Erstquartalszahlen unter Markterwartung.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.591,80 +0,3% +2,0% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 27.513,26 +1,1% -5,5% 08:00

Kospi (Seoul) 2.732,47 +0,5% -8,2% 08:00

Schanghai-Comp. 3.100,74 -1,6% -14,8% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 20.580,66 -1,7% -10,2% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.350,65 +0,5% +5,8% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.596,63 +0,2% +1,7% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0830 -0,2% 1,0850 1,0813 -4,8%

EUR/JPY 139,09 +0,2% 138,83 139,04 +6,3%

EUR/GBP 0,8299 -0,1% 0,8305 0,8310 -1,2%

GBP/USD 1,3050 -0,1% 1,3064 1,3013 -3,6%

USD/JPY 128,44 +0,4% 127,97 128,57 +11,6%

USD/KRW 1.237,05 +0,2% 1.234,16 1.236,16 +4,1%

USD/CNY 6,4408 +0,3% 6,4192 6,4081 +1,3%

USD/CNH 6,4689 +0,4% 6,4443 6,4338 +1,8%

USD/HKD 7,8441 +0,0% 7,8439 7,8433 +0,6%

AUD/USD 0,7433 -0,3% 0,7453 0,7416 +2,4%

NZD/USD 0,6784 -0,3% 0,6807 0,6763 -0,6%

BTC/USD 41.578,22 +0,2% 41.506,95 41.328,07 -10,1%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 0,00 102,75 0% 0,00 +39,0%

Brent/ICE 107,73 106,80 +0,9% 0,93 +40,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.951,08 1.957,67 -0,3% -6,59 +6,7%

Silber (Spot) 25,04 25,20 -0,6% -0,16 +7,4%

Platin (Spot) 984,67 990,53 -0,6% -5,86 +1,5%

Kupfer-Future 4,64 4,65 -0,2% -0,01 +4,3%

