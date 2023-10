MÄRKTE ASIEN/China-Daten und Zinsanstieg dämpfen Kauflaune

TOKIO/SYDNEY (Dow Jones)--Zum Start in die neue Woche haben sich die Börsen in Ostasien und Australien überwiegend mit kleinen Verlusten gezeigt. Der Erleichterung darüber, dass ein "Shutdown" in den USA abgewendet wurde, standen durchwachsene chinesische Konjunkturdaten gegenüber. Die Börsen in Schanghai und Hongkong waren am Montag allerdings feiertagsbedingt geschlossen. Auch in Seoul wurde wegen eines Feiertags nicht gehandelt.

In den USA hatte sich das Repräsentantenhaus am Wochenende noch rechtzeitig auf einen Übergangshaushalt geeinigt. Andernfalls hätte zum 1. Oktober die Schließung von Behörden und anderen staatlichen Einrichtungen gedroht. Daraufhin legten der Dollar und die US-Anleiherenditen zu.

In China sanken derweil im September die Caixin-Einkaufsmanagerindizes sowohl für die Industrie als auch für den Dienstleistungssektor, wobei beide Indizes aber im Expansionsbereich blieben.

Rendite 10-jähriger japanischer Anleihen auf 10-Jahreshoch

An der Tokioter Börse schloss der Nikkei-225-Index 0,3 Prozent niedriger. Die Aktienkurse profitierten nur anfangs davon, dass der Tankan-Bericht der japanischen Notenbank positiv überrascht hatte. Die Stimmung unter den großen japanischen Industrieunternehmen hat sich im dritten Kalenderquartal deutlicher aufgehellt als erwartet. Unterdessen zogen am Anleihemarkt die Renditen an; die Zehnjahresrendite kletterte auf den höchsten Stand seit 2013. Die Bank of Japan kündigte daraufhin zusätzliche Anleihekäufe an, um die Marktzinsen zu drücken.

Belastet wurde der Nikkei von Aktien des Technologie- und Energiesektors. Rakuten fielen um 5,5 Prozent und Eneos Holdings um 2,5 Prozent. Bankenwerte profitieren dagegen von den gestiegenen japanischen Anleiherenditen. Mitsubishi UFJ Financial Group legten um 1,5 Prozent zu.

An der Börse im australischen Sydney sank der S&P/ASX-200 um 0,2 Prozent. Auf den Kursen lasteten neben den negativen Vorgaben der Wall Street die enttäuschenden chinesischen Konjunkturdaten, denn China ist wichtigster Abnehmer australischer Rohstoffe wie Kohle. Anleger hielten sich auch in Erwartung des Zinsentscheids der australischen Notenbank am Dienstag zurück, wie es hieß. Es wird die erste Zinssitzung unter der neuen Notenbankgouverneurin Michele Bullock sein.

Überdies ist der Montag in Teilen Australiens, darunter auch in Sydney, ein Feiertag. Die Börsen des Landes waren zwar geöffnet, der Handel war aber dünner als üblich. Aktien von Monadelphous fielen um 1,1 Prozent, nachdem das Unternehmen den Kauf der nicht börsennotierten Ingenieurbaugesellschaft Melchor Contracting angekündigt hat. Gestützt wurde der Markt von Rohstoffwerten wie BHP (+0,8%) und Rio Tinto (+1,1%).

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.033,20 -0,2% -0,1% 07:00

Nikkei-225 (Tokio) 31.759,88 -0,3% +22,1% 08:00

Kospi (Seoul) Feiertag 08:00

Schanghai-Comp. Feiertag 09:00

Hang-Seng (Hongk.) Feiertag 10:00

Taiex (Taiwan) 16.557,31 +1,2% +17,1% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.204,33 -0,4% -1,0% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.421,62 -0,2% -4,8% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:32 % YTD

EUR/USD 1,0586 +0,2% 1,0569 1,0601 -1,1%

EUR/JPY 158,36 +0,2% 158,03 157,61 +12,8%

EUR/GBP 0,8664 -0,0% 0,8666 0,8658 -2,1%

GBP/USD 1,2218 +0,2% 1,2196 1,2247 +1,0%

USD/JPY 149,61 +0,1% 149,53 148,69 +14,1%

USD/KRW 1.351,09 -0,3% 1.354,49 1.342,51 +7,1%

USD/CNY 7,1766 +0,0% 7,1735 7,1632 +4,0%

USD/CNH 7,2997 -0,0% 7,3000 7,2831 +5,4%

USD/HKD 7,8319 +0,0% 7,8312 7,8288 +0,3%

AUD/USD 0,6423 -0,2% 0,6434 0,6480 -5,7%

NZD/USD 0,6007 +0,2% 0,5995 0,6031 -5,4%

Bitcoin

BTC/USD 28.131,10 +3,6% 27.164,79 27.045,71 +69,5%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 91,26 90,79 +0,5% +0,47 +15,3%

Brent/ICE 92,62 92,2 +0,5% +0,42 +13,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.845,38 1.848,63 -0,2% -3,25 +1,2%

Silber (Spot) 21,88 22,18 -1,3% -0,30 -8,7%

Platin (Spot) 911,00 905,78 +0,6% +5,23 -14,7%

Kupfer-Future 3,75 3,74 +0,4% +0,01 -1,5%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/err

(END) Dow Jones Newswires

October 02, 2023 03:33 ET (07:33 GMT)