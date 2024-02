MÄRKTE ASIEN/China-Schub langsam ausgelaufen

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den ostasiatischen und australischen Börsen hat sich am Mittwoch mehrheitlich eine positive Tendenz durchgesetzt. Nach der Ankündigung von Stützungskäufen durch staatliche Fonds in China setzten Anleger offenbar auf ein Mehr an Unterstützung in der Volksrepublik. Es machten Berichte die Runde, dass sich chinesische Behördenvertreter mit Präsident Xi Jinping getroffen haben sollen, um weitere unterstützende Maßnahmen zu erörtern. Die chinesische Wertpapieraufsicht wolle mehr staatlich unterstützte Fonds ermutigen, am lokalen Markt zu kaufen.

Die strukturellen Probleme des Landes würden so einfach ausgeblendet, hieß es am Markt. An anderer Stelle hieß es kritisch, die Maßnahmen dürften nicht nachhaltig wirken. Weil privaten Anlegern die Kaufgründe fehlten, springe der Staat als Käufer ein. "Nach unserer Ansicht läuft der Schub durch die Marktinterventionen innerhalb weniger Tage aus", so die APAC-Strategen bei Saxo Markets.

Während der Schanghai-Composite nach der Rally des Vortages um weitere 1,4 Prozent kletterte, drehte der HSI in Hongkong im späten Geschäft 0,4 Prozent ins Minus. Am Devisenmarkt zählte der Renminbi zu den Profiteuren der staatlichen Maßnahmen. Allerdings habe die Notenbank signalisiert, dass man vor den Neujahresfeierlichkeiten den Anstieg des Renminbi begrenzen wolle.

Yen belastet in Tokio

In Tokio gab der Nikkei-225 um 0,1 Prozent auf 36.120 Punkte nach. Der festere Yen belastete die exportlastigen Bereiche. Der Dollar kostete knapp 148 Yen, verglichen mit rund 148,50 zur gleichen Vortageszeit. Nach schwachen Neunmonatszahlen verloren Daikin Industries 7,1 Prozent. Toyota Motor gewannen nach den Geschäftszahlen des Vortages weitere 4 Prozent. Der angehobene Ausblick stützte. Mitsubishi Corp schossen um 9,7 Prozent empor und wurden vom Aktienrückkaufplan gestützt. Bis zu 10 Prozent der ausstehenden Titel sollen erworben werden.

Der südkoreanische Kospi zeigte sich 1,3 Prozent fester. KakaoBank zogen um 4 Prozent an und befeuerten damit die Stimmung insgesamt. Die Bank verdiente mehr als erwartet. Die Papiere des Massenguttransporteurs Pan Ocean schnellten um 21 Prozent empor, nachdem das von der Muttergesellschaft geführte Konsortium ein kostspieliges Übernahmeangebot für die angeschlagene Containerschifffahrtsgesellschaft HMM beendet hatte. HMM fielen um 0,4 Prozent.

In Australien beendete der S&P/ASX-200 den Handel 0,5 Prozent höher. Rohstoffwerte erholten sich von den jüngsten Abgaben und stützten. Der Sektor legte um 1,1 Prozent zu. Im Energiebereich verloren Santos 5,8 Prozent, nachdem Fusionsgespräche mit Woodside (+0,5%) abgebrochen worden waren.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.615,80 +0,5% +0,3% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 36.119,92 -0,1% +8,1% 07:00

Kospi (Seoul) 2.609,58 +1,3% +1,3% 07:00

Schanghai-Comp. 2.829,70 +1,4% -4,9% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 16.064,89 -0,4% -5,4% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.155,78 +1,0% -3,3% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.511,05 -0,1% +4,0% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:57 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0772 +0,2% 1,0755 1,0753 -2,5%

EUR/JPY 159,27 +0,1% 159,06 159,69 +2,4%

EUR/GBP 0,8531 -0,0% 0,8535 0,8564 -1,7%

GBP/USD 1,2627 +0,2% 1,2600 1,2557 -0,8%

USD/JPY 147,89 -0,0% 147,90 148,50 +4,9%

USD/KRW 1.327,12 -0,4% 1.332,56 1.327,90 +2,3%

USD/CNY 7,1083 +0,0% 7,1081 7,1930 +0,1%

USD/CNH 7,2064 +0,1% 7,2018 7,2019 +1,2%

USD/HKD 7,8206 -0,0% 7,8229 7,8227 +0,1%

AUD/USD 0,6528 +0,1% 0,6524 0,6509 -4,1%

NZD/USD 0,6104 +0,1% 0,6099 0,6071 -3,4%

Bitcoin

BTC/USD 42.868,93 -0,8% 43.201,80 42.847,35 -1,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 73,29 73,31 -0,0% -0,02 +1,5%

Brent/ICE 78,58 78,59 -0,0% -0,01 +2,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.034,61 2.035,70 -0,1% -1,09 -1,4%

Silber (Spot) 22,30 22,48 -0,8% -0,18 -6,2%

Platin (Spot) 902,43 906,50 -0,4% -4,08 -9,0%

Kupfer-Future 3,78 3,78 +0,0% +0,00 -2,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

