MÄRKTE ASIEN/Chinas Börsen bleiben zurück - Apple-Zulieferer schwach

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien zeigen sich zum Wochenauftakt in engen Grenzen uneinheitlich. Am stärksten fallen die Indexbewegungen an den chinesischen Plätzen aus. In Schanghai und Hongkong geht es um bis zu 0,9 Prozent nach unten. Belastet wird die Stimmung dort vom andauernden Handelsstreit mit den USA, der jederzeit eskalieren könnte, sollte US-Präsident Donald Trump wie vielfach befürchtet, Importzölle auf praktisch sämtliche Importe aus China in die USA verhängen. Verschärft wird diese Sorge dadurch, dass der Handelsüberschuss Chinas mit den USA im August einen Rekordwert erreicht hat.

Für schwächere Kurse im Technologiebereich und hier besonders bei Apple-Zulieferern, sorgt Trumps Aufforderung an den iPhone-Hersteller, mehr Teile seiner Geräte in den USA zu produzieren und nicht in China bzw. Taiwan.

In Tokio steigen die Aktienkurse leicht, der Nikkei-225 legt um 0,2 Prozent zu auf 22.351 Punkte, in Sydney bewegt sich der Index nach einer siebentägigen Verlustserie um den Schlussstand vom Freitag. Etwas Unterstützung für japanische Aktien kommt vom festeren Dollar. Er steigt von rund 110,60 am Freitagmorgen (MESZ) auf 111,03 Yen.

Währungsempfindliche Titel wie Sony und Fanuc legen um 0,7 bzw 1,7 Prozent zu. Banken- und Versicherungstitel sind laut Händlern tendenziell gesucht, was mit anziehenden Renditen in Reaktion auf die robusten US-Arbeitsmarktdaten vom Freitag begründet wird. Die guten US-Konjunkturdaten dürften via steigende US-Zinsen auch ein global höheres Zinsniveau nach sich ziehen, so die Überlegung. Höhere Zinsen erleichtern das traditionelle Geschäft der Finanzunternehmen und machen es lukrativer.

Apple-Zulieferer unter Druck - Samsung & Co profitieren

In Taiwan verlieren die Apple-Zulieferer Foxconn und Largan 1,8 bzw 7,6 Prozent. Auf der anderen Seite profitieren Zulieferer in Korea von der Trumpschen Drohung gegen chinesische Apple-Zulieferer, auch weil es hier im Handel mit den USA positive Signale gibt. SK Hynix ziehen um 1,3 Prozent an, Samsung Electronics ebenso.

Eine überarbeitetes Handelsabkommen zwischen Südkorea und den USA dürfte im späteren Monatsverlauf unterzeichnet werden und solle am 1. Januar 2019 in Kraft treten, heißt es aus Kreisen der südkoreanischen Verhandler. Das koreanische Parlament muss dem aber noch zustimmen und hat auch schon mit einer Blockade gedroht, sollte Trump noch auf die Idee kommen, neue Einfuhrzölle auf Autos und Autoteile aus Südkorea einführen zu wollen.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.151,20 +0,12% +1,42% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 22.350,68 +0,20% -1,82% 08:00

Kospi (Seoul) 2.288,07 +0,28% -7,27% 08:00

Schanghai-Comp. 2.685,30 -0,63% -18,82% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 26.733,86 -0,89% -9,84% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.119,12 -0,49% -7,89% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr., 9.50 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1545 -0,1% 1,1551 1,1643 -3,9%

EUR/JPY 128,10 -0,1% 128,26 128,92 -5,3%

EUR/GBP 0,8940 +0,0% 0,8939 0,8995 +0,6%

GBP/USD 1,2914 -0,1% 1,2922 1,2944 -4,5%

USD/JPY 110,96 -0,1% 111,03 110,73 -1,5%

USD/KRW 1128,50 +0,2% 1128,50 1122,92 +5,7%

USD/CNY 6,8438 +0,1% 6,8438 6,8368 +5,2%

USD/CNH 6,8711 +0,1% 6,8657 6,8453 +5,5%

USD/HKD 7,8498 0% 7,8498 7,8494 +0,5%

AUD/USD 0,7106 +0,0% 0,7105 0,7159 -9,1%

NZD/USD 0,6516 -0,3% 0,6534 0,6578 -8,2%

Bitcoin

BTC/USD 6.336,40 -1,4% 6.424,38 6.528,53 -53,6%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 68,19 67,75 +0,6% 0,44 +16,1%

Brent/ICE 77,28 76,83 +0,6% 0,45 +21,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.193,23 1.196,61 -0,3% -3,38 -8,4%

Silber (Spot) 14,11 14,18 -0,5% -0,07 -16,7%

Platin (Spot) 780,20 782,50 -0,3% -2,30 -16,1%

Kupfer-Future 2,60 2,61 -0,4% -0,01 -22,3%

