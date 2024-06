MÄRKTE ASIEN/Chinesische Börsen schwächer - Autoaktien unter Druck

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Uneinheitlich ist es am Dienstag an den Börsen in Ostasien und Australien zugegangen. Nachdem in China, Hongkong und Sydney am Vortag feiertagsbedingt nicht gehandelt wurde, war die Tendenz dort negativ, wobei sich in Schanghai und Hongkong die Verluste im Tagesverlauf aber deutlich reduzierten. Teilnehmer sprachen von Nachholbedarf nach dem Dämpfer für die Zinssenkungserwartungen in den USA am Freitag. Ursache war ein sehr robuster Arbeitsmarktbericht. Dazu sei bereits Zurückhaltung gekommen im Vorfeld neuer wichtiger Preisdaten aus den USA und Beschlüsse und Zinsprognosen der US-Notenbank - beides am Mittwoch.

Insbesondere in Japan waren die Blicke außerdem auf den Freitag gerichtet, wenn die japanische Notenbank tagt. Der Yen zeigte sich im Vorfeld wenig bewegt, tendenziell gab er noch etwas weiter nach.

In Tokio verbesserte sich der Nikkei-225-Index um 0,2 Prozent auf 39.135 Punkte. Die leicht positiven Vorgaben der US-Börsen hätten ebenso etwas gestützt wie der zuletzt wieder schwächere Yen, hieß es. Auch in Seoul (+0,2%) war die Tendenz gut behauptet. Sydney büßte dagegen 1,3 Prozent ein.

In Schanghai ging es um 0,8 Prozent nach unten, Hongkong lag im Späthandel 0,9 Prozent zurück. Aus China würden am Mittwoch ebenfalls Preisdaten erwartet, auch das habe dazu beigetragen, dass sich die Akteure zunächst bedeckt gehalten hätten, so Händler.

Auf die Stimmung drückte an den chinesischen Börsen, dass weitere Strafzölle auf den Export von Elektroautos bevorstehen. Die EU-Kommission will diese Woche ihre Pläne für Zölle auf chinesische Autos präsentieren, nachdem die USA bereits im vergangenen Monat die Zölle auf chinesische Elektrofahrzeuge von 25 Prozent auf 100 Prozent erhöht hatten. Zuletzt kündigte auch die Türkei an, einen zusätzlichen Zoll von 40 Prozent auf die Einfuhr von Autos aus China erheben zu wollen.

In Hongkong ging es in dieser Gemengelage für XPeng um 3,2 Prozent nach unten, für Nio um 2,5, Geely um 1,7 und Great Wall Motor um 2,6 Prozent. Dem Abwärtstrend bei den Autotiteln entziehen konnten sich BYD, die um 1,9 Prozent anzogen. Der Autohersteller hatte am Wochenende eine Investorenveranstaltung abgehalten und weitere Investitionen angekündigt. In Seoul werden unter anderem Werftenaktien sehr fest gesehen.

0,5 Prozent leichter zeigten sich in Tokio Toyota. Laut einem Bloomberg-Bericht wollen Mitsubishi UFJ und Sumitomo Mitsui ihre strategischen Beteiligungen an dem Autobauer reduzieren.

In Seoul ragten Youngone mit einem Plus von 8,3 Prozent heraus. Der Sportartikelhersteller hatte einen Aktienrückkaufplan vorgelegt.

In Sydney verzeichneten Goldaktien kräftigere Einbußen, nachdem der Goldpreis zuletzt deutlich nachgegeben hatte im Zuge der weiter nach hinten verschobenen Zinssenkungserwartung. Für die Aktie der Goldschürfer Northern Star, Evolution, West African Resources und Emerald ging es um 5,1 bis 9,7 Prozent abwärts.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.755,40 -1,3% +2,2% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 39.134,79 +0,2% +16,7% 08:00

Kospi (Seoul) 2.705,32 +0,2% +1,9% 08:00

Schanghai-Comp. 3.028,05 -0,8% +1,8% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 18.183,63 -1,0% +7,7% 10:00

Taiex (Taiwan) 21.792,12 -0,3% +21,5% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.307,04 -0,5% +2,5% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.611,86 -0,2% +11,0% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 10:10 % YTD

EUR/USD 1,0764 -0,0% 1,0766 1,0764 -2,5%

EUR/JPY 169,28 +0,1% 169,04 168,91 +8,8%

EUR/GBP 0,8464 +0,1% 0,8457 0,8462 -2,4%

GBP/USD 1,2718 -0,1% 1,2729 1,2722 -0,1%

USD/JPY 157,27 +0,2% 157,02 156,91 +11,6%

USD/KRW 1.378,87 +0,3% 1.374,58 1.374,95 +6,2%

USD/CNY 7,1073 +0,0% 7,1068 7,1074 +0,1%

USD/CNH 7,2696 +0,1% 7,2654 7,2651 +2,0%

USD/HKD 7,8085 -0,1% 7,8127 7,8131 -0,0%

AUD/USD 0,6604 -0,1% 0,6611 0,6596 -3,0%

NZD/USD 0,6124 -0,1% 0,6127 0,6113 -3,1%

Bitcoin

BTC/USD 67.765,01 -2,6% 69.561,74 69.396,62 +55,6%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 77,72 77,74 -0,0% -0,02 +7,2%

Brent/ICE 81,52 81,63 -0,1% -0,11 +7,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.303,84 2.311,13 -0,3% -7,29 +11,7%

Silber (Spot) 29,17 29,78 -2,0% -0,61 +22,7%

Platin (Spot) 962,50 972,50 -1,0% -10,00 -3,0%

Kupfer-Future 4,51 4,54 -0,8% -0,04 +14,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

