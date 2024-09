MÄRKTE ASIEN/Chinesische Konjunkturdaten dämpfen Stimmung

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Überwiegend mit Verlusten starten die Börsen in Ostasien und Australien in die neue Woche. Positive Vorgaben der Wall Street, wo am Montag wegen eines Feiertags nicht gehandelt wird, stützen nicht. Grund für die eher gedämpfte Stimmung sind nach Angaben aus dem Handel chinesische Konjunkturdaten, die durchwachsen ausgefallen sind.

Der am Wochenende veröffentlichte offizielle Einkaufsmanagerindex für die chinesische Industrie ist im August den vierten Monat in Folge gesunken, wenn auch nur leicht. Er hat sich damit noch etwas weiter nach unten von der Expansionsschwelle bei 50 Punkten entfernt. Der Index des Dienstleistungssektor verbesserte sich dagegen minimal auf 50,2. Der am Montag veröffentlichte Caixin-Einkaufsmanagerindex, der die Entwicklung bei kleineren Unternehmen abbildet, stieß auf 50,4 von 49,8 vor, verbesserte sich also in den Wachstumsbereich vor.

Anleger halten sich aber auch in Erwartung wichtiger Konjunkturdaten im Wochenverlauf zurück. Den Höhepunkt stellt dabei der US-Arbeitsmarktbericht für August am Freitag dar.

In Schanghai sinkt der Composite-Index um 0,6 Prozent. Der Hang-Seng-Index in Hongkong gibt um 1,8 Prozent nach, hatte aber am Freitag kräftig zugelegt. Verkauft werden an den chinesischen Börsen Aktien von Immobilienunternehmen, nachdem China Vanke für das erste Halbjahr einen Nettoverlust ausgewiesen hat. Die Aktie verbilligt sich um 4,6 Prozent. Ebenfalls in Hongkong stürzen New World Development nach einer Gewinnwarnung um 13,4 Prozent ab, Longfor verlieren 3,8 Prozent. Poly Real Estate geben in Schanghai um 2,8 Prozent nach.

An der Tokioter Börse hat der Nikkei-225-Index anfängliche Gewinne von gut 1 Prozent abgegeben und liegt nun 0,1 Prozent im Minus bei 38.593 Punkten. Marktteilnehmer vermuten Gewinnmitnahmen, nachdem der Index im frühen Handel erstmals seit einem Monat die Marke von 39.000 Punkten überwunden hatte.

Heimische Konjunkturdaten bremsen den südkoreanischen Aktienmarkt. Die Exporte des Landes stiegen im August zwar den elften Monat in Folge, aber nicht so stark wie erwartet. Der Kospi steigt um 0,3 Prozent.

In Sydney sinkt der S&P/ASX-200 um 0,1 Prozent. Der Kurs von Woolworths steigt um 0,3 Prozent, nachdem der Supermarktbetreiber den Verkauf seiner restlichen Beteiligung an Endeavour für 383 Millionen australische Dollar angekündigt hat. Rea Group verbilligen sich um 7,6 Prozent. Der Immobilienwerber erwägt ein Übernahmegebot für den britischen Wettbewerber Rightmove. News Corp, zu der das Wall Street Journal und diese Nachrichtenagentur gehören, hält 61 Prozent an der Rea Group.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.088,50 -0,0% +6,6% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 38.592,54 -0,1% +15,5% 08:00

Kospi (Seoul) 2.682,19 +0,3% +1,0% 08:00

Schanghai-Comp. 2.824,50 -0,6% -5,1% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 17.670,72 -1,8% +5,7% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.457,20 +0,4% +6,3% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.677,19 -0,1% +15,4% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1047 -0,0% 1,1049 1,1079 +0,0%

EUR/JPY 161,18 -0,2% 161,45 160,58 +3,6%

EUR/GBP 0,8416 +0,0% 0,8414 0,8409 -3,0%

GBP/USD 1,3125 -0,1% 1,3133 1,3175 +3,1%

USD/JPY 145,91 -0,2% 146,13 144,94 +3,5%

USD/KRW 1.330,77 +0,0% 1.330,77 1.335,92 +2,5%

USD/CNY 7,0944 -0,1% 7,0944 7,0936 -0,1%

USD/CNH 7,1040 +0,2% 7,0890 7,0844 +2,0%

USD/HKD 7,7977 -0,0% 7,7982 7,7958 -0,2%

AUD/USD 0,6759 -0,1% 0,6766 0,6802 -0,7%

NZD/USD 0,6233 -0,2% 0,6247 0,6253 -1,4%

Bitcoin

BTC/USD 57.535,25 -1,4% 58.371,85 59.405,30 +32,1%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 73,03 73,55 -0,7% -0,52 +2,9%

Brent/ICE 76,32 76,93 -0,8% -0,61 +1,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.497,30 2.503,39 -0,2% -6,10 +21,1%

Silber (Spot) 28,46 28,86 -1,4% -0,40 +19,7%

Platin (Spot) 927,85 928,35 -0,1% -0,50 -6,5%

Kupfer-Future 4,14 4,17 -0,6% -0,02 +4,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

