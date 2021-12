MÄRKTE ASIEN/Corona Hauptthema - Schanghai und Hongkong fest

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Teils fester tendieren die Börsen in Ostasien und Australien am Donnerstag. Während Sydney und Tokio leicht im Minus liegen, verbuchen insbesondere die Börsen in China Gewinne. Südkorea legt ein halbes Prozent zu. Von der Coronafront kommen gemischte Nachrichten. Der Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer neutralisiert Omikron wohl erst nach einer dritten Impfung und einen variantenspezifischen Impfstoff dürfte es frühestens Ende März geben.

In Tokio (-0,2%) zeigen sich Aktien von Fluggesellschaften im Aufwind mit Erwartungen, dass Omikron keine weiteren Beschränkungen nach sich ziehen wird. ANA Holdings gewinnen 0,9 und Japan Airlines 1,4 Prozent.

In Hongkong steigt der HSI um 1,0 Prozent. Händler beobachten gestiegenen Risikoappetit, nachdem der Markt am Vortag wenig verändert geschlossen hatte. Die Experten von IG vermuten, dass sich die doppelt gelisteten chinesischen Aktien sich in nächster Zeit erholen könnten, nachdem der Nasdaq Golden Dragon China Index drei Tage in Folge zugelegt habe.

In China sind die Verbraucherpreise weniger stark gestiegen als erwartet, während die Erzeugerpreise deutlicher als prognostiziert zugelegt haben. Am festen Schanghaier Markt werden mit einer Initiative der Regierung vor allem Konsumwerte gekauft. Peking hat angekündigt, den Bewohnern in ländlichen Gebieten Zuschüsse für die Erneuerung von Haushaltsgeräten zu gewähren.

Ein Stimmungsumschwung im Immobiliensektor bietet den Aktien der Branche Unterstützung. In jüngster Zeit gab es einige Entspannung mit den Bemühungen Pekings, die Folgen der Immobilienkrise abzudämpfen.

In Südkorea werden die Entwicklungen rund um Omikron vorwiegend positiv gesehen. Hanatour Service steigen 2,6 Prozent mit der Hoffnung, dass die Covid-bedingten Reisebeschränkungen erleichtert werden könnten.

In Australien ging es mit dem Leitindex nach zwei festen Tagen um 0,3 Prozent abwärts. Rio Tinto, BHP und Champion Iron fielen mit sinkenden Eisenerzpreisen zwischen 0,9 und 3,9 Prozent.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.384,50 -0,3% +12,1% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 28.768,97 -0,3% +3,7% 07:00

Kospi (Seoul) 3.015,79 +0,5% +5,0% 07:00

Schanghai-Comp. 3.686,45 +1,3% +6,1% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 24.240,71 +1,0% -11,9% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.137,09 +0,2% +9,6% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.497,78 +0,3% -7,9% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:48 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1332 -0,1% 1,1342 1,1292 -7,2%

EUR/JPY 128,79 -0,2% 129,00 128,01 +2,1%

EUR/GBP 0,8579 -0,1% 0,8589 0,8525 -4,0%

GBP/USD 1,3209 +0,0% 1,3206 1,3246 -3,4%

USD/JPY 113,65 -0,1% 113,75 113,36 +10,1%

USD/KRW 1.172,99 -0,2% 1.175,31 1.176,21 +8,0%

USD/CNY 6,3441 -0,0% 6,3443 6,3548 -2,8%

USD/CNH 6,3397 -0,1% 6,3453 6,3544 -2,5%

USD/HKD 7,7979 +0,0% 7,7974 7,7975 +0,6%

AUD/USD 0,7174 +0,1% 0,7166 0,7130 -6,9%

NZD/USD 0,6809 +0,1% 0,6805 0,6789 -5,2%

Bitcoin

BTC/USD 49.758,36 -0,9% 50.200,74 50.492,41 +71,3%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 73,08 72,36 +1,0% 0,72 +53,9%

Brent/ICE 76,44 75,82 +0,8% 0,62 +49,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.786,20 1.783,09 +0,2% +3,11 -5,9%

Silber (Spot) 22,44 22,43 +0,1% +0,01 -15,0%

Platin (Spot) 960,60 960,82 -0,0% -0,22 -10,3%

Kupfer-Future 4,37 4,39 -0,5% -0,02 +24,2%

