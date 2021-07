MÄRKTE ASIEN/Corona-Sorgen haben Märkte fest im Griff

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Sorgen um die sich wieder ausbreitende Corona-Pandemie und die damit verbundenen Lockdown-Maßnahmen und Folgen für die Wirtschaft haben die Börsen in Ostasien und auch in Sydney am Freitag fest im Griff. Dazu kommen schwache Vorgaben aus den USA und speziell für den japanischen Markt noch ein weiter anziehender Yen, der ungünstig ist für die Exportaussichten der Unternehmen. Der Yen profitiert wie so oft von seinem Ruf als sicherer Hafen. Der Dollar kostet 109,90 Yen, nachdem er zu Beginn der Woche noch mit über 111 Yen umging.

Nachdem in Tokio zur Eindämmung der Pandemie erneut der Ausnahmezustand ausgerufen wurde und infolgedessen die in Kürze beginnenden, um ein Jahr verschobenen Olympischen Spiele ohne Zuschauer ausgetragen werden sollen, verliert der Nikkei-Index 1,8 Prozent auf 27.621 Punkte, womit er bereits den dritten Tag in Folge Federn lässt. In Seoul, wo über verschärfte Maßnahmen zur sozialen Distanz nachgedacht wird, und in Sydney, wo jüngst Lockdown-Maßnahmen zeitlich ausgeweitet wurden, fällt das Minus etwas geringer aus.

In Schanghai geht es um 0,7 Prozent nach unten. Neue Preisdaten aus China sind im Rahmen der Erwartungen ausgefallen und dämpfen Sorgen vor einer erhöhten Inflation und damit möglicherweise bald straffer agierenden Notenbank etwas. Der Anstieg der Erzeugerpreise fiel im Juni niedriger als im Vormonat und wie erwartet aus mit 8,8 Prozent, während die Erzeugerpreise mit 1,1 Prozent einen Tick weniger zulegten als prognostiziert. Zu einer Gegenreaktion auf die sehr starken Verluste der Vortage kommt es unterdessen in Hongkong (+0,7%).

In Tokio berichten Marktteilnehmer von größeren Verlusten bei Auto- und Stahlaktien, in Seoul bei Reise und Freizeitwerten. In Hongkong sind es unter anderem Kurserholungen bei den zuletzt schwer gebeutelten Technologieaktien wie Tencent und Meituan, die den HSI stabilisieren. Für Anta Sports geht es nach einer Kurszielerhöhung durch Daiwa um 6,5 Prozent aufwärts.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.247,60 -1,28% +10,0% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 27.620,94 -1,77% +3,4% 08:00

Kospi (Seoul) 3.199,72 -1,63% +11,4% 08:00

Schanghai-Comp. 3.501,16 -0,69% +0,8% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 27.330,71 +0,65% +2,5% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.118,57 +0,35% +10,5% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.517,34 +0,57% -6,0% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:22 % YTD

EUR/USD 1,1837 -0,1% 1,1846 1,1800 -3,1%

EUR/JPY 130,12 +0,1% 130,02 129,82 +3,2%

EUR/GBP 0,8593 -0,0% 0,8593 0,8573 -3,8%

GBP/USD 1,3776 -0,1% 1,3786 1,3761 +0,7%

USD/JPY 109,92 +0,1% 109,76 109,95 +6,5%

USD/KRW 1148,99 +0,3% 1145,01 1147,30 +5,8%

USD/CNY 6,4850 -0,1% 6,4903 6,4812 -0,6%

USD/CNH 6,4907 -0,0% 6,4937 6,4877 -0,2%

USD/HKD 7,7680 +0,0% 7,7679 7,7684 +0,2%

AUD/USD 0,7419 -0,1% 0,7429 0,7431 -3,7%

NZD/USD 0,6936 -0,1% 0,7015 0,6966 -3,5%

Bitcoin

BTC/USD 32.982,51 +0,8% 32.709,26 33.126,26 +13,5%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 72,97 72,94 +0,0% 0,03 +50,9%

Brent/ICE 74,07 74,12 -0,1% -0,05 +44,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.802,93 1.802,83 +0,0% +0,10 -5,0%

Silber (Spot) 25,87 25,93 -0,2% -0,05 -2,0%

Platin (Spot) 1.081,73 1.079,30 +0,2% +2,43 +1,1%

Kupfer-Future 4,28 4,27 +0,2% +0,01 +21,3%

