MÄRKTE ASIEN/Corona-Sorgen lassen Anleger vorsichtig agieren

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Einträchtig abwärts ist es am Dienstag mit den Aktienindizes in Ostasien und Australien gegangen. Dabei hielten sich nach uneinheitlichen Vorgaben aus den USA, wo Technologieaktien besser liefen als der breite Markt, die Abgaben aber in Grenzen. Die Sorgen vor der nur schwer einzudämmenden Corona-Pandemie ließ keine Kauflaune aufkommen. In Südkorea drohen wieder Maßnahmen zum Einhalten sozialer Distanz, nachdem es zu einer lokalen Ausweitung der Infektionszahlen gekommen ist.

In Sydney endete der Handel mit einem Minus von 0,4 Prozent. In Tokio büßte der Nikkei-Index nach einer Erholung im Späthandel lediglich 0,2 Prozent ein auf 26.688 Punkten. Für etwas Zuversicht könnte hier gesorgt haben, dass die Regierung Berichten zufolge über ein mögliches drittes Maßnahmenpaket zur Dämpfung der Folgen der Pandemie nachdenkt. In Seoul verringerte sich das Minus im Späthandel ebenfalls auf 0,2 Prozent. Hier sprachen Marktteilnehmer auch von Gewinnmitnahmen nach der jüngsten Rekordjagd dort.

Die chinesischen Börsen tendierten ebenfalls leichter. Dass die Industrieproduktion im November in China im Jahresvergleich einen Tick stärker als erwartet um 7 Prozent angezogen hatte, sorgte für keinen stärkeren positiven Impuls. Auch nicht, dass die Einzelhandelsumsätze den vierten Monat in Folge zulegten. Es ist ohnehin bereits bekannt, dass die Wirtschaft in China längst wieder brummt.

Weiter gesucht waren laut Händlern Automobilaktien. Sie profitierten weiter von einer günstigen Absatzprognose des Automobilherstellerverbands für 2021. In Hongkong gehörten Aktien aus dem Pharmasektor zu den Favoriten, weil laut Marktteilnehmern die Fortschritte bei der Entwicklung von Corona-Impfstoffen zu Käufen animieren. Sino Biopharmaceutical gewannen ebenso über 5 Prozent wie CSPC Pharmaceutical.

In Sydney standen laut Marktbeobachtern Rohstoffaktien unter Druck im Einklang mit den zuletzt gesunkenen Preisen für Eisenerz. Rio Tinto, BHP und Fortescue verloren zwischen 1,3 und 3,1 Prozent. Mesoblast sackten um 15 Prozent ab nach einem enttäuschenden Ergebnis bei einer Zelltherapiestudie.

Ölpreise ebenfalls leichter

Am Ölmarkt fielen die Preise nach den moderaten Zugewinnen am Vortag zuletzt rund 0,4 Prozent. Die Experten von ANZ verweisen zwar darauf, dass der Einsatz der Covid-Impfstoffe auf Sicht für eine steigende Ölnachfrage sorgen dürfte, allerdings werde es einige Zeit brauchen, bis die Niveaus von vor der Pandemie wieder erreicht seien.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.631,30 -0,43% -0,79% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 26.687,84 -0,17% +13,00% 07:00

Kospi (Seoul) 2.756,82 -0,20% +25,44% 07:00

Schanghai-Comp. 3.367,25 -0,06% +10,40% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 26.195,08 -0,74% -6,23% 09:00

Taiex (Taiwan) 14.068,52 -1,00% +17,27% 06:30

Straits-Times (Sing.) 2.849,28 -0,31% -11,32% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.661,75 -0,06% +4,66% 10:00

BSE (Mumbai) 46.114,72 -0,30% +11,64% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,2141 -0,0% 1,2146 1,2141 +8,3%

EUR/JPY 126,33 +0,0% 126,32 126,23 +3,6%

EUR/GBP 0,9106 -0,0% 0,9109 0,9095 +7,6%

GBP/USD 1,3332 +0,0% 1,3331 1,3349 +0,6%

USD/JPY 104,06 +0,0% 104,02 103,98 -4,3%

USD/KRW 1094,27 +0,1% 1093,16 1093,12 -5,3%

USD/CNY 6,5510 +0,0% 6,5508 6,5412 -5,9%

USD/CNH 6,5381 +0,1% 6,5306 6,5245 -6,1%

USD/HKD 7,7520 +0,0% 7,7519 7,7516 -0,5%

AUD/USD 0,7524 -0,1% 0,7531 0,7555 +7,4%

NZD/USD 0,7075 -0,1% 0,7080 0,7094 +5,1%

Bitcoin

BTC/USD 19.218,75 -0,4% 19.288,50 19.123,50 +166,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 46,85 46,99 -0,3% -0,14 -16,4%

Brent/ICE 50,16 50,29 -0,3% -0,13 -17,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.842,63 1.828,00 +0,8% +14,63 +21,4%

Silber (Spot) 24,22 23,88 +1,5% +0,35 +35,7%

Platin (Spot) 1.018,55 1.009,85 +0,9% +8,70 +5,6%

Kupfer-Future 3,51 3,52 -0,2% -0,01 +24,4%

===

