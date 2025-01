MÄRKTE ASIEN/Deepseek-Schock wirkt weiter - Tokio schwach

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES -- Deepseek hat auch am Dienstag das Geschehen an den Aktienmärkten in Ostasien stark mitbestimmt. Nachdem das chinesische Startup-Unternehmen offenbar einen Weg gefunden hat, künstliche Intelligenz viel billiger anzubieten als bislang große US-Unternehmen, standen Aktien, die in den vergangenen Monaten von dem KI-Hype um Nvidia & Co profitiert hatten, erneut stark unter Druck. Dazu galt es die Reaktion der Wall Street auf Deepseek zu verdauen. Dort waren die technologielastigen Nasdaq-Indizes um bis zu 3,1 Prozent eingeknickt. In Tokio sackten Advantest um weitere 11,1 Prozent ab, für Tokyo Electron ging es um 5,7 Prozent abwärts, für Softbank Group um weitere 5,2 Prozent. Vor diesem Hintergrund verlor der Nikkei-225-Index weitere 1,4 Prozent auf 39.017 Punkte.

Wer­bung Wer­bung

Der durch Deepseek ausgelöste Kurssturz spiegele nicht per se Pessimismus über die Wachstumsaussichten von KI wider, sondern Panik über Fehlallokationen, erklärte Marktexperte Vishnu Varathan von Mizuho Securities. Der Markt könne also auf das falsche Pferd gewettet haben. Wenn sich das Kosten-Nutzen-Verhältnis von Deepseek bewahrheiten sollte, könnte dies ein bedeutender technologischer Sprung sein. An anderer Stelle hieß es, Deepseek biete die Möglichkeit, bei den sehr gut gelaufenen Halbleiteraktien Gewinne mitzunehmen.

An den Plätzen in Schanghai und Südkorea pausierte der Handel wegen der jeweiligen Neujahrsfeierlichkeiten. In Hongkong fand wegen der Feierlichkeiten nur ein verkürzter Handel statt. Der HSI schloss 0,2 Prozent im Plus. An der von Aktien aus dem Rohstoffsektor und der Bankenbranche dominierten Börse war die Tagestendenz fast unverändert.

Wer­bung Wer­bung

Allerdings spürten auch hier manche Aktien den Deepseek-Schock: Goodmann verloren über 8 Prozent an Wert. Goodman setzte im Zuge von KI-Boom und Cloud Computing weltweit auf Rechenzentren, von denen angesichts der Deepseek-Fortschritte nun möglicherweise weniger gebraucht werden könnten. Der Goodman-Kurs war in den vergangenen Wochen um mehr als 50 Prozent gestiegen, auch nachdem zuletzt in den USA das Projekt Stargate ins Leben gerufen wurde, das in den nächsten Jahren 500 Milliarden Dollar unter anderem in Rechenzentren investieren will.

Unter den Einzelwerten in Hongkong machten China Vanke knapp 2 Prozent gut, nachdem der Kurs anfangs allerdings noch viel stärker zugelegt hatte. Auslöser waren Änderungen in der Unternehmensführung, die die Hoffnung nährten, dass die Regierung einspringt, um das angeschlagene Immobilienunternehmen zu retten.

Wer­bung Wer­bung

Am japanischen Anleihemarkt sanken derweil die Renditen, obwohl die Notenbank des Landes am Freitag die Zinsen erhöhte und im Jahresverlauf weitere Zinserhöhungen folgen dürften. Händler sprachen angesichts des Deepseek-Schrecks an den Börsen davon, dass Anleihen als sicherer Hafen angesteuert worden seien.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.399,10 -0,1% +2,9% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 39.016,87 -1,4% -0,8% 07:00

Kospi (Seoul) Feiertag +5,7%

Schanghai-Comp. Feiertag -3,0%

Hang-Seng (Hongk.) 20.237,99 +0,2% +0,6% (verkürzt)

Straits-Times (Sing.) 3.801,07 +0,1% +0,44% (verkürzt)

KLCI (Malaysia) 1.554,03 -0,3% -5,08% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:37 % YTD

EUR/USD 1,0437 -0,5% 1,0489 1,0464 +0,8%

EUR/JPY 162,60 +0,3% 162,10 163,07 -0,2%

EUR/GBP 0,8389 -0,1% 0,8398 0,8411 +1,4%

GBP/USD 1,2441 -0,4% 1,2496 1,2441 -0,6%

USD/JPY 155,80 +0,8% 154,55 155,83 -1,0%

USD/KRW 1.447,56 +1,8% 1.422,33 1.435,54 -1,9%

USD/CNY 7,1781 +0,2% 7,1645 7,1717 -0,4%

USD/CNH 7,2802 +0,4% 7,2504 7,2728 +2,0%

USD/HKD 7,7894 +0,0% 7,7889 7,7903 +0,3%

AUD/USD 0,6251 -0,7% 0,6293 0,6285 +1,0%

NZD/USD 0,5660 -0,6% 0,5691 0,5685 +1,1%

Bitcoin

BTC/USD 102.857,85 +1,2% 101.684,30 98.460,85 +8,7%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 73,51 73,17 +0,5% +0,34 +3,2%

Brent/ICE 77,49 77,08 +0,5% +0,41 +3,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.739,51 2.744,06 -0,2% -4,55 +4,4%

Silber (Spot) 30,02 30,20 -0,6% -0,18 +4,0%

Platin (Spot) 943,15 950,25 -0,7% -7,10 +4,0%

Kupfer-Future 4,26 4,23 +0,6% +0,02 +5,7%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/err

(END) Dow Jones Newswires

January 28, 2025 02:41 ET (07:41 GMT)