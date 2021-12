MÄRKTE ASIEN/Deutliche Verluste in Tokio, Hongkong und Schanghai

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Gespalten hat sich die Börsenlandschaft in Ostasien und Australien am Freitag gezeigt. Während Sydney und Seoul gut behauptet tendierten, ging es an den chinesischen Börsen und insbesondere in Tokio deutlich abwärts, nachdem die US-Börsen am Donnerstag ebenfalls klar auf Südkurs gegangen waren. Der Nikkei-Index verlor 1,8 Prozent auf 28.545 Punkte, in Schanghai und in Hongkong belief sich das Minus auf je rund 1 Prozent.

Die japanische Notenbank hat sich dem Straffungstrend anderer großer Notenbanken angeschlossen und hat ähnlich der EZB das Ende ihrer pandemiebedingten Anleihekäufe im März angekündigt. Der Schritt war weitgehend so auch erwartet worden. Gleichwohl zog der Yen zum Dollar nach der breiten Dollar-Schwäche am Vortag noch etwas weiter an, was zusätzlichen Gegenwind für die Aktien brachte.

Zugleich verlängerte die Notenbank wegen der Unsicherheit über die Omikron-Variante des Coronaviurs teilweise ein Kreditprogramm zur Unterstützung kleinerer Unternehmen. Das wiederum rückte am Aktienmarkt die möglichen Omikron-Bedrohungen wieder nach vorne.

An den chinesischen Börsen wurde die Stimmung davon belastet, dass die USA wegen mutmaßlicher Menschenrechtsverletzungen der chinesischen Regierung gegen die Volksgruppe der Uiguren in der Provinz Xinjiang eine Reihe weiterer Strafmaßnahmen erlassen haben. Dazu gehören Sanktionen gegen chinesische Biotechnologie- und Technologieunternehmen, denen die US-Regierung vorwirft, Peking bei der Unterdrückung der Uiguren zu unterstützen. Der US-Senat stimmte zudem für ein Importverbot von Gütern aus der westlichen Provinz bei Zwangsarbeitsverdacht.

Technikaktien leiden unter Zinsaussichten

In der gesamten Region standen Aktien aus dem Technologie-Sektor auf der Verliererseite. An der Wall Street waren nach den falkenhaften Aussagen der US-Notenbank und wegen im nächsten Jahr möglicherweise kommender Zinserhöhungen insbesondere Technologie- und Wachstumsaktien schwer unter Verkaufsdruck geraten. Sie gelten wegen ihrer hohen Bewertungen als besonders zinsempfindlich. Dazu trug auch die Zinserhöhung der Bank of England bei. In Hongkong fielen Netease um 2,6, Meituan um 5,1, Alibaba um 1,6 und Tencent um 2,1 Prozent.

In Seoul machte die Aktie des Rüstungsunternehmens LIG Nex1 einen Satz um 5,6 Prozent. Hier trieben Spekulationen über einen großen Auftrag aus den Vereinigten Arabischen Emiraten.

In Sydney stützten Kursgewinne bei Rohstoff- und insbesondere Goldaktien nach den jüngsten Gewinnen beim Goldpreis den Index. Auch Bankaktien legten mehrheitlich zu mit Blick auf steigend erwartete Zinsen, die den Margen im Kreditgeschäft zuträglich sein dürften.

Afterpay sackten um 7,6 Prozent ab auf ein 14-Monatstief, Zip, Openpay und Sezzle verloren zwischen 6,1 und 9,9 Prozent. Hier belastete, dass US-Präsident Biden Untersuchungen im Sektor der Zahlungsdienstleister angekündigt hat.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.304,00 +0,1% +10,9% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 28.545,68 -1,8% +5,9% 07:00

Kospi (Seoul) 3.017,73 +0,4% +5,0% 07:00

Schanghai-Comp. 3.632,36 -1,2% +4,6% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 23.242,47 -1,0% -13,7% 09:00

Taiex (Taiwan) 17.812,59 +0,2% +20,9% 06:30

Straits-Times (Sing.) 3.120,29 -0,3% +10,0% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.490,99 +0,4% -8,8% 10:00

BSE (Mumbai) 57.107,26 -1,3% +19,3% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:45 % YTD

EUR/USD 1,1319 -0,1% 1,1331 1,1303 -7,3%

EUR/JPY 128,65 -0,2% 128,87 129,04 +2,0%

EUR/GBP 0,8504 +0,0% 0,8504 0,8524 -4,8%

GBP/USD 1,3311 -0,1% 1,3324 1,3261 -2,7%

USD/JPY 113,65 -0,1% 113,72 114,12 +10,1%

USD/KRW 1.185,80 -0,0% 1.186,35 1.183,86 +9,2%

USD/CNY 6,3710 +0,0% 6,3683 6,3664 -2,4%

USD/CNH 6,3802 +0,0% 6,3799 6,3726 -1,9%

USD/HKD 7,8019 -0,0% 7,8036 7,8026 +0,6%

AUD/USD 0,7162 -0,2% 0,7179 0,7172 -7,0%

NZD/USD 0,6773 -0,4% 0,6800 0,6793 -5,7%

Bitcoin

BTC/USD 46.967,71 -1,8% 47.818,33 48.909,43 +61,7%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,75 72,38 -0,9% -0,63 +51,1%

Brent/ICE 74,46 75,02 -0,7% -0,56 +47,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.809,05 1.799,60 +0,5% +9,45 -4,7%

Silber (Spot) 22,57 22,50 +0,3% +0,07 -14,5%

Platin (Spot) 942,40 940,90 +0,2% +1,50 -12,0%

Kupfer-Future 4,32 4,30 +0,2% +0,01 +22,6%

===

