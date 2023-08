MÄRKTE ASIEN/Einbruch der chin. Exporte drückt HSI tief ins Minus

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Die Indizes an den Börsen in Ostasien und Australien zeigen sich am Dienstag meist wenig verändert. Gestützt werden die Märkte der Region von positiven Vorgaben der Wall Street. Schwache chinesische Exportdaten verhindern jedoch deutlichere Gewinne und drücken den Aktienmarkt in Hongkong stärker ins Minus. Dort verliert der Hang-Seng-Index 1,4 Prozent. Der Composite-Index in Schanghai tendiert derweil kaum verändert; hier setzen Anleger stärker auf neuerliche Maßnahmen der Regierung in Peking zur Stützung der heimischen Wirtschaft. Die chinesischen Exporte sind im Juli deutlich und stärker als erwartet zurückgegangen. Auch bei den Importen wurde ein unerwartet drastischer Rückgang beobachtet.

Der Nikkei-225-Index in Tokio legt derweil um 0,2 Prozent zu. Im Fokus steht die Bilanzsaison. Japanische Anleger setzen auf steigende Unternehmensgewinne aufgrund des schwächeren Yen. Unter den Einzelwerten verbessern sich Lasertec um 2,7 Prozent, nachdem das Unternehmen eine Gewinnsteigerung um 86 Prozent gemeldet hat. Nach Börsenschluss werden Kawasaki Heavy Industries (-3,9%) und die Softbank Group (+1,3%) Geschäftszahlen vorlegen.

Die südkoreanische Börse hat nach den enttäuschenden chinesischen Daten ihre anfänglichen Gewinne abgegeben; der Kospi tendiert nun kaum verändert. LG Energy Solution steigen um 2,3 Prozent. Das Unternehmen hat ein Gemeinschaftsunternehmen zum Recycling von Batterien mit der chinesischen Zhejiang Huayou Cobalt gegründet.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.317,30 +0,1% +4,0% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 32.333,49 +0,2% +23,4% 08:00

Kospi (Seoul) 2.580,26 -0,0% +15,4% 08:00

Schanghai-Comp. 3.269,29 +0,0% +5,8% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 19.270,34 -1,4% -1,2% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.309,45 -0,0% +1,3% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.450,71 +0,3% -3,4% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:10 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0985 -0,2% 1,1004 1,0996 +2,6%

EUR/JPY 157,50 +0,5% 156,78 156,34 +12,2%

EUR/GBP 0,8611 +0,0% 0,8607 0,8633 -2,7%

GBP/USD 1,2757 -0,2% 1,2782 1,2737 +5,5%

USD/JPY 143,38 +0,6% 142,49 142,18 +9,4%

USD/KRW 1.314,18 +0,6% 1.306,76 1.304,27 +4,1%

USD/CNY 7,1734 +0,3% 7,1501 7,1411 +4,0%

USD/CNH 7,2232 +0,3% 7,2019 7,2015 +4,3%

USD/HKD 7,8100 +0,0% 7,8070 7,8078 0%

AUD/USD 0,6542 -0,5% 0,6573 0,6582 -4,0%

NZD/USD 0,6077 -0,4% 0,6102 0,6102 -4,3%

Bitcoin

BTC/USD 29.166,94 +0,0% 29.163,28 29.110,60 +75,7%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 82,00 81,94 +0,1% +0,06 +4,0%

Brent/ICE 85,35 85,34 +0,0% +0,01 +3,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.933,19 1.936,78 -0,2% -3,59 +6,0%

Silber (Spot) 23,15 23,18 -0,1% -0,02 -3,4%

Platin (Spot) 921,55 924,50 -0,3% -2,95 -13,7%

Kupfer-Future 3,83 3,84 -0,2% -0,01 +0,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

