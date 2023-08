MÄRKTE ASIEN/Eingetrübte Stimmung an den Börsen - Bankaktien schwach

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Im Sog schwacher US-Vorgaben geht es am Mittwoch an den Börsen in Ostasien und auch in Australien nach unten. Neben weiter schwachen Konjunktursignalen aus China und zuletzt wieder deutlicher gestiegenen Marktzinsen vor dem Hintergrund von wieder auflebenden Zinserhöhungsspekulationen drücken nun auch neue Sorgen um den US-Bankensektor auf die Stimmung. Die Ratingagentur Fitch hat eine mögliche Abstufung der Bonität der US-Banken uns Spiel gebracht angesichts weiter gesehener Probleme insbesondere bei US-Regionalbanken.

Derweil zeigen neue Daten aus China, dass die Immobilienpreise zuletzt leicht gesunken sind, was keine gute Nachricht für die ohnehin schon stark problembehaftete Immobilienbranche ist. Immobilienaktien zeigen sich dessen ungeachtet in Hongkong erholt. So legt der zuletzt abgestürzte Kurs von Country Garden um 3,7 Prozent zu, Longfor und China Vanke gewinnen 3,5 bzw 2,4 Prozent.

In Tokio gibt der Nikke-225-Index um 1,1 Prozent nach auf 31.886 Punkte, in Sydney und in Seoul, wo am Vortag feiertagsbedingt nicht gehandelt wurde, geht es um je 1,4 Prozent abwärts, ebenso in Hongkong. Am besten hält sich noch das Marktbarometer in Schanghai. Es gibt lediglich um 0,2 Prozent nach und könnte etwas gestützt werden von der überraschenden Zinssenkung der chinesischen Notenbank am Vortag.

Nach den jüngsten Zahlen aus China befürchten Analysten wie die von Nomura, dass das Land sein Wachstumsziel für 2023 verfehlen könnte: "Wir sehen ein größeres Abwärtsrisiko für unsere Wachstumsprognose von 4,9 Prozent im Jahresvergleich sowohl für das dritte als auch für das vierte Quartal, und es wird immer wahrscheinlicher, dass das jährliche BIP-Wachstum in diesem Jahr die 5,0-Prozent-Marke verfehlen wird".

Zu den Verlierern gehören in der gesamten Region Aktien aus dem Bankensektor. In Hongkong verlieren HSBC 2,2 Prozent, in Tokio Mitsubishi UFJ Financial Group 2,4 und Resona Holdings 20,3 Prozent. In Sydney geht es für Commonwealth Bank um 3,5 und für Macquarie um 1,7 Prozent abwärts. Verkauft werden dort auch die beiden Rohstoffschwergewichte BHP (-2,8%) und Rio Tinto (-2,2%), angesichts der zunehmenden Sorgen um die Konjunktur im wichtigen Abnehmerland China.

Computershare sacken um 3,6 Prozent ab nach verfehlten Gewinnerwartungen.

Derweil hat die die neuseeländische Zentralbank ihre Zinssätze wie erwartet unverändert bei 5,5 Prozent gelassen.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.199,30 -1,4% +2,3% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 31.886,58 -1,1% +22,9% 08:00

Kospi (Seoul) 2.534,11 -1,4% +13,3% 08:00

Schanghai-Comp. 3.168,32 -0,2% +2,6% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 18.323,22 -1,4% -5,0% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.215,51 -0,5% -0,1% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.462,52 +0,2% -2,6% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:27 % YTD

EUR/USD 1,0909 +0,0% 1,0905 1,0920 +1,9%

EUR/JPY 158,72 -0,0% 158,73 159,15 +13,1%

EUR/GBP 0,8589 +0,1% 0,8584 0,8603 -2,9%

GBP/USD 1,2700 -0,0% 1,2703 1,2692 +5,0%

USD/JPY 145,50 -0,0% 145,56 145,72 +11,0%

USD/KRW 1.335,00 -0,2% 1.335,00 1.338,18 +5,8%

USD/CNY 7,2521 +0,5% 7,2521 7,2836 +5,1%

USD/CNH 7,3238 +0,0% 7,3212 7,3103 +5,7%

USD/HKD 7,8262 +0,0% 7,8235 7,8215 +0,2%

AUD/USD 0,6448 -0,1% 0,6456 0,6478 -5,4%

NZD/USD 0,5960 +0,1% 0,5954 0,5970 -6,1%

Bitcoin

BTC/USD 29.176,41 -0,1% 29.200,09 29.321,42 +75,8%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 80,78 80,99 -0,3% -0,21 +2,5%

Brent/ICE 84,64 84,89 -0,3% -0,25 +2,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.903,76 1.901,85 +0,1% +1,91 +4,4%

Silber (Spot) 22,56 22,53 +0,2% +0,04 -5,9%

Platin (Spot) 891,53 892,05 -0,1% -0,53 -16,5%

Kupfer-Future 3,67 3,67 -0,1% -0,00 -3,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

