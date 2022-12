MÄRKTE ASIEN/Ende der Reisebeschränkungen in China stützt Aktien

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Überwiegend im Plus haben sich die Börsen in Ostasien am Dienstag gezeigt. Marktbeobachter verwiesen auf das Ende der pandemiebedingten Beschränkungen in China, mit dem Anleger eine Wiederbelebung der Konjunktur und eine Entspannung der Lieferkettenproblematik verknüpfen. Die Umsätze waren jedoch recht dünn. Viele Händler nutzen die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr für einen Urlaub. Die Aktienmärkte in Hongkong und Sydney waren am Dienstag noch geschlossen wegen eines Ersatzfeiertags, da der erste Weihnachtsfeiertag in diesem Jahr auf einen Sonntag fiel.

In Schanghai ging es mit dem Kursen im Schnitt um 1,0 Prozent aufwärts. An der Börse in Tokio gewann der Nikkei-225-Index 0,2 Prozent. Unterstützung kam hier von soliden Daten zu den japanischen Einzelhandelsumsätzen. Der südkoreanische Leitindex Kospi legte um 0,7 Prozent zu. Die drei genannten Handelsplätze waren auch am Montag geöffnet, als andernorts der Handel wegen des zweiten Weihnachtsfeiertags ruhte. Zu Wochenbeginn hatten positive Vorgaben der US-Börsen vom Freitag gestützt. Die Wall Street wiederum hatte von ermutigenden Konjunkturdaten profitiert.

In den USA war am Montag nicht gehandelt worden. Die Futures auf die großen US-Aktienindizes tendierten jedoch freundlich, was zur positiven Stimmung in Asien beitrug.

An den chinesischen Börsen waren vor allem Aktien konsum- und tourismusorientierter Unternehmen gefragt, die besonders stark von der Lockerung der Reisebeschränkungen in China profitieren dürften. So verteuerten sich die Titel von Bloomage Biotechnology, dem weltgrößten Hersteller von Hyaluronsäure für Kosmetika, um 6,2 Prozent. Air China und BTG Hotels Group verloren hingegen 2,4 und 2,1 Prozent. Hier sei die Öffnung Chinas schon eingepreist gewesen, hieß es.

Die Hoffnung auf die Rückkehr chinesischer Touristen stützte auch in Seoul vor allem Aktien von Unternehmen, die vom Tourismus abhängen. Hier gewannen Lotte Tour Development 7 Prozent, Amorepacific 6,4 Prozent und Jeju Air 5 Prozent. In Tokio verbuchten Shiseido (+6,1%) und Japan Airlines (+2,2%) überdurchschnittliche Kursgewinne.

Paxlovid belastet chinesische Pharmahersteller

Aktien einiger chinesischer Pharma-Unternehmen wurden von der wachsenden Konkurrenz durch das Covid-Medikament Paxlovid von Pfizer belastet. Der Kurs von Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical, einem Hersteller von Medikamenten auf den Grundlagen traditioneller chinesischer Medizin, brach um fast 9 Prozent ein. Seit der Einführung von Paxlovid in China am 8. Dezember hat der Kurs der Aktie etwa 40 Prozent eingebüßt.

China Meheco verbilligten sich um 6,6 Prozent. Das Unternehmen vertreibt Paxlovid in China und hat am Montag mitgeteilt, dass das Mittel nur noch an Krankenhäuser abgegeben werde. Das schränkt den Absatz des Präparats stark ein.

In Seoul schlossen STX Heavy Industries 1,3 Prozent höher. Neben anderen Kaufinteressenten bietet nun auch Hanwha Group für den Hersteller von Schiffsmotoren.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) Feiertag -4,5% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 26.447,87 +0,2% -8,3% 07:00

Kospi (Seoul) 2.332,79 +0,8% -21,7% 07:00

Schanghai-Comp. 3.095,57 +1,0% -15,0% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) Feiertag -16,3% 09:00

Taiex (Taiwan) 14.285,13 +0,1% -21,6% 06:30

Straits-Times (Sing.) 3.271,66 +0,4% +4,2% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.468,47 -0,4% -5,9% 10:00

BSE (Mumbai) 60.566,42 +1,2% +4,0% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:22 % YTD

EUR/USD 1,0663 +0,3% 1,0636 1,0616 -6,2%

EUR/JPY 141,65 +0,2% 141,40 140,73 +8,2%

EUR/GBP 0,8810 -0,1% 0,8815 0,8812 +4,9%

GBP/USD 1,2102 +0,3% 1,2068 1,2047 -10,6%

USD/JPY 132,85 -0,0% 132,91 132,57 +15,4%

USD/KRW 1.270,84 -0,8% 1.280,82 1.280,28 +6,9%

USD/CNY 6,9608 -0,0% 6,9622 6,9831 +9,5%

USD/CNH 6,9686 -0,1% 6,9753 6,9927 +9,7%

USD/HKD 7,8013 -0,0% 7,8042 7,8028 +0,1%

AUD/USD 0,6772 +0,7% 0,6726 0,6694 -6,7%

NZD/USD 0,6313 +0,6% 0,6279 0,6281 -7,5%

Bitcoin

BTC/USD 16.876,46 +0,2% 16.835,83 16.841,87 -63,5%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 80,04 79,56 +0,6% +0,48 +16,4%

Brent/ICE 84,44 83,92 +0,6% +0,52 +16,6%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 80,00 82,98 -3,6% -2,98 +30,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.807,06 1.798,20 +0,5% +8,86 -1,2%

Silber (Spot) 24,18 23,73 +1,9% +0,46 +3,7%

Platin (Spot) 1.032,70 1.026,50 +0,6% +6,20 +6,4%

Kupfer-Future 3,86 3,80 +1,6% +0,06 -12,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

