MÄRKTE ASIEN/Erholt - Handelsbilanzdaten bremsen Schanghai

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Nach dem Rücksetzer vom Wochenbeginn geht es am Dienstag an den Börsen in Ostasien meist nach oben. Die Märkte in Schanghai und Sydney machen die Erholungsbewegung jedoch nicht mit, sondern treten mehr oder weniger auf der Stelle. Hier bremst im ersten Fall ein überraschend geringer Handelsbilanzüberschuss in Verbindung mit der Furcht vor einer strafferen Geldpolitik und im zweiten Fall die Nachrichtenlage um die Corona-Pandemie.

Insgesamt sei der Handel eher ruhig, berichten Marktteilnehmer. Sie verweisen auf die im späteren Tagesverlauf anstehende Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise. In der vergangenen Woche hatten die Erzeugerpreise mit einem kräftigen Anstieg überrascht und Inflationssorgen und damit Sorgen vor einer in Bälde strafferen US-Geldpolitik geschürt.

In Tokio steigt der Nikkei-225-Index um 1,0 Prozent auf 29.844 Punkte. Finanz- und Einzelhandelswerte gleichen dort die Verluste im Elektronik- und Logistiksektor mehr als aus. Asahi Glass verteuern sich um 3 Prozent, nachdem das Unternehmen seine Jahresziele erhöht hat.

Alibaba setzen Erholung fort - Gartner-Bericht stützt Lenovo

Mit einem Plus von rund 1 Prozent zeigt sich der Hang-Seng-Index in Hongkong. Dort gewinnen Alibaba nach dem kräftigen Plus vom Vortag weitere 1,6 Prozent. Die Erleichterung über das Ende der kartellrechtlichen Untersuchung durch die chinesischen Behörden wirke fort und überlagere die tatsächliche hohe Strafe, heißt es.

Lenovo steigen um 1,5 Prozent. Der Branchendienst Gartner berichtete, dass Lenovo von einer höheren Nachfrage aus China profitiert und im Gegensatz zu HP und Dell den Verkauf von Desktop-PCs gesteigert habe.

In Seoul (+1,0%) verbessern sich SK Bioscience um 4,2 Prozent. Das Unternehmen wird für Novavax deren Covid-19-Impfstoff herstellen. Neuaufträge verhelfen derweil den Aktien der Werften Hyundai Heavy Industries Holding (+4,4%) und Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (+1,1%) zu Kursgewinnen.

Am Devisenmarkt zeigt sich der Yuan wenig bewegt von einem Medienbericht, wonach die USA China in ihrem halbjährlichen Währungsbericht, der demnächst veröffentlicht wird, nicht als Währungsmanipulator bezeichnen werden. Ein Dollar kostet 6,551 Offshore-Yuan.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.976,10 +0,03% +5,91% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 29.844,00 +1,03% +7,63% 08:00

Kospi (Seoul) 3.165,70 +0,96% +10,17% 08:00

Schanghai-Comp. 3.412,67 -0,01% -1,74% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 28.727,53 +0,96% +5,38% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.180,68 +0,21% +11,98% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.600,71 -0,48% -1,15% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:16 % YTD

EUR/USD 1,1890 -0,2% 1,1913 1,1887 -2,7%

EUR/JPY 130,48 +0,1% 130,30 130,22 +3,5%

EUR/GBP 0,8659 -0,1% 0,8668 0,8662 -3,0%

GBP/USD 1,3732 -0,1% 1,3743 1,3723 +0,4%

USD/JPY 109,73 +0,3% 109,38 109,55 +6,3%

USD/KRW 1127,25 +0,2% 1125,44 1125,86 +3,8%

USD/CNY 6,5511 +0,0% 6,5483 6,5527 +0,4%

USD/CNH 6,5551 +0,1% 6,5487 6,5572 +0,8%

USD/HKD 7,7738 -0,0% 7,7741 7,7777 +0,3%

AUD/USD 0,7601 -0,3% 0,7620 0,7617 -1,3%

NZD/USD 0,7009 -0,3% 0,7030 0,7035 -2,4%

Bitcoin

BTC/USD 60.332,09 +0,6% 59.980,50 60.888,50 +107,7%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 60,00 59,70 +0,5% 0,30 +23,2%

Brent/ICE 63,62 63,28 +0,5% 0,34 +23,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.729,14 1.733,40 -0,2% -4,26 -8,9%

Silber (Spot) 24,83 24,88 -0,2% -0,04 -5,9%

Platin (Spot) 1.172,10 1.174,50 -0,2% -2,40 +9,5%

Kupfer-Future 4,01 4,02 -0,2% -0,01 +13,8%

===

