MÄRKTE ASIEN/Erholung im Tagesverlauf - Australien +2,4%

indizes in diesem Artikel KOSPI 2.332,6

-2,4% Charts

News

Analysen

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Uneinheitlich haben sich am Mittwoch die Börsen in Ostasien und Australien präsentiert. Im Tagesverlauf setzte sich eine leicht positive Tendenz durch, was Teilnehmer als technische Gegenbewegung bezeichneten. Am japanischen Markt ging es nach zunächst größeren Abgaben noch leicht nach unten, denn dort vollzogen die Anleger nach zwei Feiertagen die Schwächephase seit Wochenbeginn nach. Am anderen Ende der Börsenliga rangierte Australien mit einem satten Plus von 2,4 Prozent.

Dabei stützte, dass zumindest keine neuen belastenden Faktoren hinzutraten, denn diese sind altbekannt: die Zunahme von Covid-19-Infektionen vor allem in Europa, die teils schleppende wirtschaftliche Erholung und die Unsicherheiten um ein US-Stimuluspaket, die US-Präsidentschaftswahlen und die US-chinesischen Spannungen.

Am japanischen Markt verlor der Nikkei-225 0,1 Prozent auf 23.346 Punkte. Neben der Sorge um die wirtschaftliche Erholung fokussierten sich die Anleger hier auf das Wirtschaftsprogramm des neuen Premierministers Yoshihide Suga, der Strukturreformen angekündigt hat.

An der südkoreanischen tendierte der Kospi nahezu unverändert. Anlass zur Sorge boten Aussagen der Zentralbank, wonach sich der Konsum in dem Land langsamer erholen dürfte als bislang erwartet. Die Nachfrage nach Offline-Dienstleistungen und Auslandsreisen dürfte gedrückt bleiben.

Wenig Bewegung zeigte sich an den chinesischen Börsen. Zwar lieferten die US-Börsen eine positive Vorlage, doch indizierte der gegen die meisten asiatischen Währungen feste US-Dollar die Risikoscheu, die nach wie vor zu spüren ist, wie KGI Securities sagt. Die Handelsvolumina seien gering, und KGI rechnet mit einer Seitwärtsbewegung, wobei die Marke von 24.000 Punkten den Index deckele.

In Schanghai schloss der Aktienmarkt nach kleinen Verlusten leicht im Plus. Im Vorfeld der achttätigen Nationalfeier Anfang Oktober dürften institutionelle Anleger an den Seitenlinien verharren, hieß es von TF Securities. Wegen der niedrigen Bewertungen gäbe es aber Potenzial bei Finanz- und Immobilienaktien sowie Herstellern von Haushaltsgeräten.

Am australischen Markt erholten sich die Kurse vom massiven Rückschlag seit Anfang September. Zuletzt war es vier Tage in Folge nach unten gegangen, das war die schlimmste Verlustserie seit April. Angeführt wurde die Aufwärtsbewegng von Reiseaktien, die von der Erleichterung von Reise-Beschränkungen profitierten. Teilnehmer verwiesen auch auf die Wall Street, die sich am Dienstag von den kräftigen Verlusten zu Wochenstart erholt hatte. Auch enttäuschende australische Einzelhandelsdaten - im August ging es um 4,2 Prozent nach unten - konnten daran nichts ändern. Das Gros des Rückschlags beim Einzelhandel geht auf das Konto des corona-gebeutelten Bundesstaats Victoria.

An der Nachbarbörse in Wellingtion legte der Leitindex um 1,4 Prozent zu. Die neuseeländische Notenbank hat ihren Leitzins zwar nicht angetastet, aber zugleich die Tür offen gelassen für mögliche weitere Stimulierungsmaßnahmen. Die Reserve Bank of New Zealand ließ durchblicken, dass sie eine bestenfalls langsame Erholung der Wirtschaft von den Folgen der Covid-19-Pandemie erwartet. Daher ist die Zentralbank nach eigenen Angaben für weitere geldpolitische Lockerungsmaßnahmen vorbereitet, darunter auch negative Zinssätze.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 5.923,90 +2,42% -11,37% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 23.346,49 -0,06% -1,25% 08:00

Kospi (Seoul) 2.333,24 +0,03% +6,17% 08:00

Schanghai-Comp. 3.279,71 +0,17% +7,53% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 23.695,51 -0,09% -15,76% 10:00

Taiex (Taiwan) 12.583,88 -0,44% +4,89% 07:30

Straits-Times (Sing.) 2.463,38 +0,00% -23,57% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.496,01 -0,65% -5,22% 11:00

BSE (Mumbai) 37.910,06 +0,47% -8,22% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 11:55 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1691 -0,1% 1,1707 1,1736 +4,2%

EUR/JPY 122,70 -0,1% 122,85 122,71 +0,7%

EUR/GBP 0,9213 +0,2% 0,9191 0,9178 +8,9%

GBP/USD 1,2688 -0,4% 1,2735 1,2788 -4,3%

USD/JPY 104,94 -0,0% 104,94 104,55 -3,5%

USD/KRW 1164,83 +0,1% 1163,74 1162,32 +0,8%

USD/CNY 6,7915 +0,2% 6,7799 6,7840 -2,5%

USD/CNH 6,7943 +0,2% 6,7818 6,7860 -2,5%

USD/HKD 7,7501 -0,0% 7,7501 7,7502 -0,5%

AUD/USD 0,7123 -0,6% 0,7168 0,7210 +1,6%

NZD/USD 0,6597 -0,5% 0,6630 0,6664 -2,0%

Bitcoin

BTC/USD 10.381,76 -1,6% 10.545,26 10.452,26 +44,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 39,41 39,80 -1,0% -0,39 -30,7%

Brent/ICE 41,38 41,72 -0,8% -0,34 -32,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.879,98 1.900,20 -1,1% -20,22 +23,9%

Silber (Spot) 23,50 24,43 -3,8% -0,92 +31,7%

Platin (Spot) 860,88 870,93 -1,2% -10,05 -10,8%

Kupfer-Future 3,02 3,06 -1,3% -0,04 +7,0%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 23, 2020 03:38 ET (07:38 GMT)