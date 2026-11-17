DOW JONES--Neuerliche Abgaben im Technologie-Sektor haben am Dienstag die ostasiatischen Aktienmärkte belastet. Neben den negativen US-Vorgaben sorgte eine Verordnung des US-Handelsministerium für Verunsicherung. Die Behörde hat eine Regelung bekannt gegeben, um gegen Chip-Lieferungen von Nvidia und anderen US-Unternehmen nach China vorzugehen. Die vorgeschlagene Regelung würde Malaysia, Thailand, Indonesien, Singapur und Brasilien auf eine Liste von Ländern setzen, die Exportbeschränkungen unterliegen. Unternehmen bräuchten Lizenzen des US-Handelsministeriums, um in diese Länder zu liefern. Der Schritt soll verhindern, dass chinesische Kunden aus der Ferne auf Rechenzentrumskapazitäten in diesen Ländern zugreifen. US-Technologieunternehmen könnten Ausnahmen erhalten.

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Vor diesem Hintergrund standen die Technologie-Werte in der Region unter Druck. Der Kospi-Index verzeichnete bereits den vierten Handelstag in Folge Abgaben und sank um 2,6 Prozent. Die Index-Schwergewichte Samsung Electronics und SK Hynix fielen um 3,1 bzw. 1,8 Prozent. Der japanische Nikkei-225-Index büßte 1,3 Prozent ein, der breiter gefasste Topix gab um 1,6 Prozent nach. Die Aktien von Advantest, einem Hersteller von automatischen Testsystemen für die Halbleiterindustrie, schlossen 4,4 Prozent tiefer. Auch Softbank Group (-4%) und die Papiere des Speicherchipherstellers Kioxia Holdings (-5,1%) standen unter Abgabedruck.

Daneben sprachen Teilnehmer aber auch von Zurückhaltung im Vorfeld der Quartalszahlen von Nvidia nach US-Handelsschluss am Dienstag. Zu Wochenbeginn hatten die Turbulenzen rund um den Abgang von CEO Jensen Huang die Aktie des KI-Flagschiffs erneut unter Druck gesetzt. Huang soll jedoch nicht an die Spitze von Nvidia zurückkehren. Das Board erwäge nicht, den abgesetzten Mitgründer wieder als CEO einzusetzen, sagte eine mit den Vorgängen vertraute Person. Seit Huangs Rücktritt am Donnerstag haben Verbündete im Silicon Valley und in Washington argumentiert, dass seine Absetzung voreilig gewesen sei.

Zudem steht am Donnerstag der Börsengang von Anthropic an. Der Entwickler des KI-Tools Claude will 825 Millionen Aktien zu 70 bis 78 US-Dollar pro Stück ausgeben. Negativ für die Stimmung im KI-Sektor war auch, dass Kalifornien am Montag eine Klage gegen OpenAI eingereicht hat. Dem Unternehmen wird vorgeworfen, die Öffentlichkeit irregeführt und gefährdet zu haben, indem es wissentlich KI-Modelle ohne die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen entwickelt habe.

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Etwas besser hielten sich die chinesischen Börsen. Hier ging es für den Shanghai-Composite um 0,5 Prozent nach unten und der Hang-Seng-Index verlor im späten Handel 0,9 Prozent. Bei den Einzelwerten stiegen die Aktien des chinesischen Auto-Herstellers Xpeng um 5,0 Prozent. Der Elektrofahrzeughersteller hat angesichts eines verhaltenen Automobilmarktes in China das dritte Verlustquartal in Folge verzeichnet. Zugleich prognostizierte das Unternehmen jedoch einen kräftigen Anstieg der Verkäufe für die letzten drei Monate des Jahres 2026 und signalisierte damit seine Absicht, das Jahr mit einem starken Ergebnis abzuschließen.

In Australien reduzierte sich der S&P/ASX 200 um 1,8 Prozent. Die Verkäufe neuer Eigenheime in Australien sind im Oktober drastisch eingebrochen. Dies schürte Befürchtungen, dass eine sich verschärfende Krise im Wohnungsbau die Wirtschaft empfindlich bremsen könnte. Zuvor hatte RBA-Gouverneurin Michele Bullock erklärt, dass die Inflationsrisiken weiterhin aufwärtsgerichtet blieben. Dabei hob sie die Auswirkungen der Ölpreise sowie den Boom beim Bau von Rechenzentren als wesentliche Inflationsrisiken hervor. Die Äußerungen deuten darauf hin, dass weiterhin eine erhebliche Wahrscheinlichkeit besteht, dass die australische Notenbank (RBA) bei ihrer Sitzung Anfang Dezember eine weitere Zinserhöhung vornehmen wird, sollten die kommenden Inflationsdaten problematisch bleiben, hieß es.

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INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.883,20 -1,8 +1,9 6:00

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Nikkei-225 (Tokio) 58.860,43 -1,3 ---- 7:30

Topix 500 (Tokio) 3.000,89 -1,6 +12,8 7:30

Kospi (Seoul) 4.968,48 -2,6 +25,5 7:30

Hang-Seng (Hongkong) 23.549,59 -0,9 -8,1 9:00

Shanghai-Composite 3.584,58 -0,5 -9,8 8:00

Straits-Times (Singapur) 5.106,50 -1,5 +9,9 10:00

IDX Comp. (Indonesien) 5.312,62 -0,2 -38,6 10:00

KLCI (Malaysia) 1.575,01 -0,8 -6,3 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 08:20 % YTD

EUR/USD 1,1004 +0,1 1,0996 1,1018 -6,3

EUR/JPY 175,28 -0,0 175,33 175,73 -4,7

EUR/GBP 0,8341 +0,0 0,8339 0,8341 -4,3

USD/JPY 159,25 -0,1 159,41 159,47 +1,7

USD/KRW 1.337,79 +0,2 1.335,36 1.334,78 -7,1

USD/CNY 6,6655 +0,0 6,6642 6,6691 -4,7

USD/CNH 6,6658 +0,0 6,6646 6,6687 -4,4

USD/HKD 7,8455 -0,0 7,8461 7,8456 +0,8

AUD/USD 0,6735 -0,0 0,6736 0,6760 +0,9

NZD/USD 0,5495 -0,0 0,5496 0,5521 -4,5

BTC/USD 64.585,64 -1,1 65.287,28 64.424,44 -26,4

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 85,03 -0,8 -0,69 85,72

Brent/ICE 91,53 -1,0 -0,91 92,44

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.876,87 +0,5 20,62 3.856,25

Silber 47,58 +1,2 0,57 47,01

Platin 1.469,58 +1,4 20,13 1.449,45

(Angaben ohne Gewähr)

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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November 17, 2026 02:30 ET (07:30 GMT)