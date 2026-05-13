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MÄRKTE ASIEN/Ernüchterung über Gipfeltreffen - Nikkei und Kospi deutlich im Minus

15.05.26 07:15 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Samsung
296.000,00 KRW 12.000,00 KRW 4,23%
Charts|News|Analysen
SK hynix Inc.
1.970.000,00 KRW -6.000,00 KRW -0,30%
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Indizes
KOSPI
7.981,4 PKT 137,4 PKT 1,75%
Charts|News|Analysen
Nikkei 225
61.299,6 PKT -1.354,5 PKT -2,16%
Charts|News|Analysen

DOW JONES--Ernüchterung über den US-chinesischen Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem Gegenpart Xi Jinping lassen die Aktien an den asiatischen Märkten am Freitag nach unten abdrehen. Im Verlauf schon gesehenen Aufschläge gehen wieder verloren - in Japan und Südkorea haben die Indizes deutlich ins Minus gedreht.

In Tokio verliert der Nikkei-225 rund 1,6 Prozent auf 61.647 Punkte, in Seoul sackt der stark technologielastige Kospi nach Anfangsgwinnen sogar um 4,9 Prozent ab, wobei Gewinnmitnahmen die Hauptrolle spielen dürften nach den vorangegangenen fulminanten Aufschlägen mit einem Rekordhoch nach dem anderen. Die extreme Volatilität an der südkoreanischen Börse führte dabei erneut zu Handelsunterbrechungen. Die Kurse der beiden Technologieschwergewichte Samsung Electronics und SK Hynix rutschen je um über 6 Prozent ab.

Bislang scheine der Gipfel in vielen Fragen keine bedeutenden Durchbrüche erzielt zu haben. Der Markt wisse nicht so recht, was von dem Gipfel zu halten sei, sagt ein Händler. Zu bedenken sei außerdem, dass viele Ankündigungen früherer Treffen nie umgesetzt worden seien, daher vertraue der Markt mündlichen Verlautbarungen kaum.

Trump erklärte derweil, dass die USA die Wiedereröffnung der Straße von Hormus nicht benötigten, worauf die Ölpreise leicht anziehen. Zudem erklärten US-Vertreter, dass sich die Gespräche mit China nicht auf Exportkontrollen für Halbleiter konzentrierten. Diese Aussagen dämpften Hoffnungen auf höhere Chipverkäufe in die Volksrepublik. Zudem offenbarten die Gespräche zur Taiwan-Frage keine erkennbaren Fortschritte, sondern eher wachsende Spannungen.

In Hongkong büßt der HSI 0,9 Prozent ein. Der Shanghai-Composite hält sich dagegen knapp im Plus. Der australische S&P/ASX-200 zeigt sich knapp behauptet - er steuert auf seinen vierten Wochenverlust in den vergangenen fünf Wochen zu.

Umfragen unter Unternehmen deuteten darauf hin, dass der Inflationsdruck weiter an Fahrt gewinne, erläutert Ökonom Abhijit Surya von Capital Economics. Die Reserve Bank of Australia dürfte besorgt sein, dass diese Erwartungen sich selbst erfüllen könnten, fügt er hinzu. Die Bedingungen seien so, dass die Notenbank ihren Straffungszyklus wahrscheinlich mit einer Anhebung um 25 Basispunkte im August abschließen werde. Es bestehe jedoch das wachsende Risiko, dass sie gezwungen sein könnte, die Zinsen früher und aggressiver als derzeit erwartet anzuheben, fügt er hinzu. Zuletzt hatte die Notenbank drei Mal in Folge die Zinsen angehoben.

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INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.628,00 -0,2 -1,0 08:00

Nikkei-225 61.647,28 -1,6 - 08:00

Topix 500 (Tokio) 3.014,07 -0,5 +13,3 08:00

Kospi (Seoul) 7.592,75 -4,9 +80,2 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 26.160,03 -0,9 +2,1 10:00

Shanghai-Composite 4.183,06 +0,1 +5,4 09:00

Straits-Times (Singapur) 4.992,00 -0,1 +7,4 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 6.723,32 -2,0 -22,2 10:00

KLCI (Malaysia) 1.739,47 -0,4 +3,6 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 09:50 % YTD

EUR/USD 1,1648 -0,2 1,1668 1,1712 -0,8

EUR/JPY 184,65 -0,1 184,80 184,92 +0,4

EUR/GBP 0,8713 +0,1 0,8707 0,8664 -0,0

USD/JPY 158,49 +0,1 158,35 157,86 +1,2

USD/KRW 1.499,20 +0,4 1.493,17 1.490,07 +4,1

USD/CNY 6,7961 +0,2 6,7851 6,7868 -2,8

USD/CNH 6,7972 +0,2 6,7864 6,7857 -2,6

USD/HKD 7,8310 -0,0 7,8324 7,8328 +0,6

AUD/USD 0,7184 -0,5 0,7220 0,7254 +7,7

NZD/USD 0,5874 -0,6 0,5911 0,5935 +2,1

BTC/USD 80.876,75 -0,6 81.379,82 79.831,71 -7,8

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 102,54 +1,4 1,37 101,17

Brent/ICE 106,96 +1,2 1,24 105,72

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.607,95 -0,9 -41,53 4.649,48

Silber 81,13 -2,8 -2,35 83,48

Platin 2.017,67 -1,8 -38,01 2.055,68

Angaben ohne Gewähr

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/gos

(END) Dow Jones Newswires

May 15, 2026 01:16 ET (05:16 GMT)

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