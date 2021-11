MÄRKTE ASIEN/Etwas fester - Chinas Börsen hinken hinterher

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Die ostasiatischen Börsen sind uneinheitlich mit nur kleinen Bewegungen in die neue Woche gestartet. In Sydney (+0,4%) schloss der Aktienmarkt etwas fester, dort folgte man den guten Vorgaben der Wall Street vom Freitag. Insgesamt dominierte das Warten auf das virtuelle Treffen zwischen Chinas Staatschef Xi Jinping und US-Präsident Joe Biden das Geschehen, vor dem sich viele Anleger nicht allzuweit aus dem Fenster lehnen wollten. Die Hoffnung ist, dass sich das angespannte Verhältnis etwas entspannt, insbesondere auch, was Handelsfragen angeht.

Neue Konjunkturdaten aus China fielen derweil zwar zumeist gut aus - sowohl Industrieproduktion als auch Einzelhandel stiegen im Oktober stärker als gedacht, sie sorgten aber kaum für einen positiven Impuls. Möglicherweise auch, weil die Eigenheimpreise erneut gefallen sind, was ein bezeichnendes Licht auf den problembehafteten Immobiliensektor in China wirft.

Aus Japan wurde unterdessen ein deutlicherer Rückgang des BIP für das dritte Quartal des Jahres gemeldet. Dass der Nikkei-Index trotzdem um 0,6 Prozent auf 29.777 Punkte zulegte, führten Börsianer auf die Pläne der Regierung zur Stimulierung der Wirtschaft zurück. Premierminister Fumio Kishida hatte vergangene Woche ein Paket angekündigt mit einem Volumen von umgerechnet mehreren hundert Milliarden Dollar. Geholfen haben dürfte der Stimmung in Japan auch, dass die US-Regierung Informanten zufolge dabei ist, Strafzölle auf Stahl aus Japan wieder fallen zu lassen.

Schwache Immobilienkurse in Hongkong

Unter den Einzelwerten gewannen in Tokio Japan Post Bank 7,4 Prozent, angetrieben von einem erhöhten Ausblick.

In Hongkong gaben Sunac China rund 11 Prozent ab, nachdem der Immobilienentwickler Kapitalerhöhungspläne mitgeteilt hatte. China Evergrande lagen 2,5 Prozent und Country Garden 5,2 Prozent zurück. Samsonite (+7,2%) waren nach dem Quartalsausweis gesucht. Jefferies sprach von sich schneller als erwartet erholenden Umsätzen bei dem Kofferhersteller.

Tagesgewinner war die Börse in Seoul (+1,0%). Teilnehmer sprachen von Kaufinteresse insbesondere in Technologie-und Biotechnologieaktien und führten die positiven Daten aus China als Treiber an. Samsung Electronics verbesserten sich um 1,1 Prozent, SK Hynix um 4,2 Prozent und LG Innotek um 6,2 Prozent. Der Kurs der Biotechnik-Aktie Celltrion schoss um über 9 Prozent nach oben, nachdem die EU-Kommission grünes Licht für eine Covid-19-Antikörperbehandlung des Unternehmens gegeben hat. Der Kurs des Konkurrenten Samsung Biologics zog im Sog um 3,7 Prozent an.

In Sydney machte die Biotechaktie Mesoblast einen Sprung um 12 Prozent nach positiven Studienergebnissen.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.470,10 +0,4% +13,4% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 29.776,80 +0,6% +7,9% 07:00

Kospi (Seoul) 2.968,80 0% +3,3% 07:00

Schanghai-Comp. 3.533,30 -0,2% +1,7% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 25.323,60 -0,0% -7,0% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.224,46 -0,1% +13,5% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.522,18 -0,6% -5,9% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:32 % YTD

EUR/USD 1,1457 +0,1% 1,1444 1,1449 -6,2%

EUR/JPY 130,55 +0,1% 130,42 130,52 +3,5%

EUR/GBP 0,8531 +0,0% 0,8530 0,8554 -4,5%

GBP/USD 1,3429 +0,1% 1,3417 1,3384 -1,8%

USD/JPY 113,95 -0,0% 113,98 114,02 +10,4%

USD/KRW 1.179,03 -0,1% 1.179,95 1.179,13 +8,6%

USD/CNY 6,3811 +0,0% 6,3797 6,3881 -2,2%

USD/CNH 6,3776 -0,0% 6,3792 6,3822 -1,9%

USD/HKD 7,7920 +0,0% 7,7914 7,7932 +0,5%

AUD/USD 0,7349 +0,3% 0,7329 0,7301 -4,6%

NZD/USD 0,7054 +0,2% 0,7041 0,7026 -1,8%

Bitcoin

BTC/USD 65.671,26 +1,8% 64.523,01 64.621,26 +126,1%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 80,25 80,79 -0,7% -0,54 +68,3%

Brent/ICE 81,58 82,17 -0,7% -0,59 +61,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.858,85 1.864,85 -0,3% -6,01 -2,1%

Silber (Spot) 25,13 25,32 -0,8% -0,19 -4,8%

Platin (Spot) 1.078,14 1.089,00 -1,0% -10,86 +0,7%

Kupfer-Future 4,43 4,45 -0,5% -0,02 +25,6%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 15, 2021 02:41 ET (07:41 GMT)