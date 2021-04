MÄRKTE ASIEN/Etwas fester - Chinesische Börsen schwächer

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den Börsen in Ostasien und Australien überwiegen am Donnerstag kleine Kursgewinne, in Schanghai und Hongkong geben die Indizes aber nach. Beobachter verweisen auf die negativen Vorgaben der Wall Street, wo nach den jüngsten Rekordhochs Gewinnmitnahmen eingesetzt hätten. Für Technologiewerte werde der Börsengang von Coinbase als negatives Signal interpretiert. Die Aktie der derzeit größten Handelsplattform für Kryptowährungen zog an ihrem ersten Handelstag an der Nasdaq zwar zeitweise um über 70 Prozent an, doch schrumpfte das Plus bis zum Handelsende auf etwas über 30 Prozent.

In Tokio treten die Kurse mehr oder weniger auf der Stelle, hatten aber am Mittwoch gegen die positive regionale Tendenz nachgegeben. Der Nikkei liegt minimal höher bei 29.646 Punkten. Aktien des Energiesektors profitieren vom Anstieg der Ölpreise am Vortag. Inpex legen um rund 3 Prozent zu und Japan Petroleum Exploration um 3,7 Prozent. Im Technologiesektor fallen Lasertec um 1,9 Prozent und Advantest um 2,5 Prozent. Hier hielten sich Anleger in Erwartung der Geschäftszahlen des taiwanischen Chipherstellers Taiwan Semiconductor Manufacturing zurück, die im späteren Tagesverlauf erwartet würden, heißt es von Marktteilnehmern.

An den chinesischen Börsen geht es deutlicher nach unten. In Schanghai sinkt der Composite-Index um 1,2 Prozent. Der Hang-Seng-Index verliert in Hongkong 1,0 Prozent. Gewinnmitnahmen drücken in Hongkong Alibaba um 2,1 Prozent. Die Aktie hatte an den vergangenen Tagen von der Erleichterung darüber profitiert, dass mit der am Wochenende vom chinesischen Regulierer verhängten Geldstrafe die kartellrechtliche Untersuchung beendet und somit sehr viel Unsicherheit beseitigt worden war.

Ermutigende Arbeitsmarktdaten stützen derweil den Aktienmarkt in Sydney, wo der S&P/ASX-200 um 0,3 Prozent zulegt. Im März ist die Arbeitslosigkeit in Australien abermals gesunken. Öl- und Rohstoffwerte wie Rio Tinto (+2,4%), BHP (+2,5%) und Woodside (+1,0%) erhalten auch hier Rückenwind vom Ölpreisanstieg.

Um 0,4 Prozent aufwärts geht es mit dem Kospi in Seoul, nachdem die südkoreanische Notenbank den Leitzins unverändert gelassen hat. Unter den Einzelwerten springen Kakao um 9,4 Prozent nach oben. Die Aktie des Internetunternehmens war wegen eines Aktiensplits in den vergangenen drei Tagen vom Handel ausgesetzt. Die Aussicht auf eine Zusammenarbeit mit Apple beim Bau eines Elektroautos gibt LG Electroncis (+3,1%) Auftrieb.

Index (B rse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.043,40 +0,29% +6,93% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 29.645,66 +0,08% +7,93% 08:00

Kospi (Seoul) 3.196,06 +0,43% +11,23% 08:00

Schanghai-Comp. 3.376,30 -1,18% -2,79% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 28.623,90 -0,96% +4,57% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.182,90 +0,11% +12,10% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.601,30 +0,19% -1,78% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:33

EUR/USD 1,1973 -0,1% 1,1979 1,1968

EUR/JPY 130,37 -0,1% 130,50 130,41

EUR/GBP 0,8693 -0,0% 0,8694 0,8675

GBP/USD 1,3773 -0,0% 1,3779 1,3797

USD/JPY 108,88 -0,1% 108,94 108,96

USD/KRW 1118,58 +0,2% 1116,46 1115,99

USD/CNY 6,5394 +0,2% 6,5296 6,5356

USD/CNH 6,5422 +0,2% 6,5314 6,5381

USD/HKD 7,7655 -0,0% 7,7666 7,7675

AUD/USD 0,7711 -0,1% 0,7722 0,7684

NZD/USD 0,7143 +0,1% 0,7137 0,7101

Bitcoin

BTC/USD 63.222,75 +0,7% 62.794,75 64.485,25

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD

WTI/Nymex 63,09 63,15 -0,1% -0,06

Brent/ICE 66,57 66,58 -0,0% -0,01

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD

Gold (Spot) 1.739,98 1.737,10 +0,2% +2,88

Silber (Spot) 25,46 25,43 +0,1% +0,03

Platin (Spot) 1.176,10 1.175,40 +0,1% +0,70

Kupfer-Future 4,12 4,13 -0,3% -0,01

April 15, 2021 00:56 ET (04:56 GMT)