MÄRKTE ASIEN/Etwas fester - Index in Sydney auf Rekordhoch

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Zumeist moderate Aufschläge überwiegen am Mittwoch im Handel an den Börsen in Ostasien und Australien. Sie trotzen damit etwas leichteren Vorgaben der Wall Street, wo neue Zolldrohungen und ein schwach ausgefallener ISM-Einkaufsmanagerindex für Verkäufe gesorgt hatten.

In Tokio legt der Nikkei-225-Index um 0,6 Prozent zu auf 40.802 Punkte. Seoul hinkt hinterher mit einem Minus von 0,3 Prozent, während in Sydney die Spekulation auf eine bevorstehende Zinssenkung der australischen Notenbank den S&P/ASX-200 um 0,6 Prozent auf ein Rekordhoch hievt. Sie tagt nächste Woche und hatte bei der jüngsten Sitzung etwas überraschend die Zinsen noch unverändert gelassen. Auch an den chinesischen Börsen ziehen die Indizes an, wenn auch nur wenig. In Shanghai geht es um 0,3 Prozent nach oben, in Hongkong um 0,1 Prozent.

In der Breite stützt die Erwartung weiter, dass in den USA im September eine Zinssenkung anstehen dürfte, nachdem der Arbeitsmarktbericht für Juli zuletzt unerwartet schwach ausgefallen war, begleitet von starken Abwärtsrevisionen der Daten aus den beiden Monaten zuvor.

Zunächst lediglich für Gesprächsstoff sorgt die Drohung von US-Präsident Donald Trump in einem CNBC-Interview, demnächst teils horrende Zölle von bis zu 250 Prozent auf die Importe von Pharmazeutika und Halbleiter erheben zu wollen. Dazu wiederholte er die Drohung, den Importzoll auf indische Produkte auf über 25 Prozent weiter zu erhöhen, sollte das Land weiter russisches Öl kaufen.

Unter den Einzelwerten zieht in Tokio nach dem Quartalsausweis die Aktie des Immobilienentwicklers Mitsui Fudosan um 6,1 Prozent an, während Kawasaki Heavy um gut 4 Prozent nachgeben. West Japan Railway büßen 1,5 Prozent ein.

Für steigende Kurse bei Aktien von Apple-Zulieferern sorgt in Hongkong die Spekulation, dass Apple im September mit seinem neuen iPhone 17 auf den Markt kommen könnte. AAC legen um 4,6 Prozent zu, Q Technology und Lens Technology verbessern sich um je rund 1 Prozent.

In Sydney verteuern sich Rea Group um 6,1 Prozent, nachdem das Online-Immobilienunternehmen einen 23-prozentigen Gewinnanstieg gemeldet hat.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.821,80 +0,6% +6,2% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 40.802,15 +0,6% +1,0% 08:30

Kospi (Seoul) 3.187,47 -0,3% +32,8% 08:30

Schanghai-Comp. 3.627,54 +0,3% +6,9% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 24.931,50 +0,1% +23,3% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 09:15 % YTD

EUR/USD 1,1582 0,1 1,1574 1,1557 +11,7%

EUR/JPY 170,71 -0,1 170,82 170,10 +4,5%

EUR/GBP 0,8701 -0,0 0,8703 0,8696 +5,2%

GBP/USD 1,3310 0,1 1,3299 1,3289 +6,2%

USD/JPY 147,40 -0,1 147,58 147,19 -6,5%

USD/KRW 1.389,51 0,2 1.386,31 1.388,95 -6,2%

USD/CNY 7,1390 -0,0 7,1390 7,1457 -0,9%

USD/CNH 7,1935 0,1 7,1889 7,1876 -2,1%

USD/HKD 7,8499 0,0 7,8497 7,8500 +1,0%

AUD/USD 0,6490 0,3 0,6470 0,6466 +4,5%

NZD/USD 0,5922 0,4 0,5899 0,5896 +5,5%

BTC/USD 113.447,85 -0,1 113.607,80 114.282,90 +21,8%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 65,59 65,16 +0,7% +0,43 -8,1%

Brent/ICE 68,07 67,64 +0,6% +0,43 -8,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.375,33 3.382,40 -0,2% -7,07 +28,4%

Silber 32,67 32,73 -0,2% -0,06 +16,1%

Platin 1.142,86 1.145,14 -0,2% -2,28 +31,5%

Kupfer 4,39 4,39 +0,2% 0,01 +6,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

