MÄRKTE ASIEN/Etwas fester - Powell-Aussagen sorgen für Erleichterung

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Mit moderaten Aufschlägen zeigen sich die Börsen in Ostasien und Australien zu Wochenbeginn. Händler verweisen auf die Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell auf dem Notenbankertreffen in Jackson Hole als Stimmungsaufheller. Powell hatte kein klares Signal gegeben, wann die Fed mit der Reduzierung ihrer Anleihekäufe (Tapering) beginnen könnte.

Die Powell-Aussagen sorgen für Erleichterung, denn zuletzt hatten sich eine Reihe von Fed-Vertretern für einen baldigen Beginn der Reduzierung der Wertpapierkäufe ausgesprochen.

In Tokio verbessert sich der Nikkei-225 um 0,4 Prozent, wobei der zum Dollar festere Yen etwas bremst. Der Greenback, der in Reaktion auf die Powell-Aussagen abgewertet hatte, bleibt unter Druck. Der Dollar-Index gibt um weitere 0,1 Prozent nach.

Vor allem die allgemein als stark zinsreagibel geltenden Technologiewerte zeigen sich mit Aufschlägen. So verbessern sich die Aktien von Renesas um 2,9 Prozent und Panasonic steigen um 1,1 Prozent. Bei den Autowerten klettern die Papiere von Nissan Motor um 1,6 Prozent.

In Seoul geht es für den Kospi um 0,4 Prozent aufwärts. In Schanghai steigt der Composite-Index um 0,3 Prozent. In Hongkong kann sich der Hang-Seng-Index von anfänglichen Verlusten erholen und legt um 0,4 Prozent zu.

Hier zeigen sich die zuletzt sehr volatilen und oft richtunggebenden Technologiewerte mit einer uneinheitlichen Tendenz. Während die Aktien von Alibaba sich um 1,3 Prozent erhöhen, verlieren Tencent weitere 1,3 Prozent. Hier belaste die Nachricht, dass Peking die Notiz chinesischer Unternehmen an ausländischen Börsen durch ein neues Regelwerk erschweren oder gar verbieten wolle, heißt es.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.500,70 +0,2% +13,9% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 27.752,48 +0,4% +0,7% 08:00

Kospi (Seoul) 3.145,86 +0,4% +9,5% 08:00

Schanghai-Comp. 3.534,22 +0,3% +1,8% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 25.495,91 +0,4% -6,7% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.106,34 +0,8% +8,3% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.593,94 +0,2% -2,3% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1806 +0,1% 1,1794 1,1767 -3,3%

EUR/JPY 129,57 -0,0% 129,59 129,46 +2,8%

EUR/GBP 0,8573 -0,0% 0,8577 0,8585 -4,0%

GBP/USD 1,3771 +0,1% 1,3754 1,3709 +0,7%

USD/JPY 109,75 -0,1% 109,86 110,01 +6,3%

USD/KRW 1162,23 -0,7% 1162,23 1169,39 +7,1%

USD/CNY 6,4718 -0,1% 6,4718 6,4829 -0,8%

USD/CNH 6,4658 +0,0% 6,4628 6,4807 -0,6%

USD/HKD 7,7879 +0,0% 7,7877 7,7891 +0,5%

AUD/USD 0,7307 -0,1% 0,7313 0,7251 -5,1%

NZD/USD 0,7006 -0,1% 0,7010 0,6952 -2,5%

Bitcoin

BTC/USD 47.862,51 -2,1% 48.906,35 47.045,26 +64,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 68,52 68,74 -0,3% -0,22 +42,7%

Brent/ICE 72,78 72,70 +0,1% 0,08 +42,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.815,70 1.817,10 -0,1% -1,40 -4,3%

Silber (Spot) 24,09 24,03 +0,3% +0,07 -8,7%

Platin (Spot) 1.016,50 1.015,00 +0,1% +1,50 -5,0%

Kupfer-Future 4,35 4,32 +0,6% +0,03 +23,2%

===

