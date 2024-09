MÄRKTE ASIEN/Etwas fester - US-Biotech-Gesetz belastet in China

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Dank starker US-Vorgaben machen die Börsen in Ostasien und Australien am Dienstag einen kleinen Teil ihrer jüngsten Verluste wett. An der Wall Street war es am Montag zu einer Gegenbewegung auf die heftigen Verluste vom Freitag gekommen, mit denen die Märkte auf den schwachen US-Arbeitsmarktbericht reagiert hatten.

Eine Ausnahme bilden die Börsen auf dem chinesischen Festland. Dort belastet, dass die USA per Gesetz den Zugang chinesischer Biotech-Unternehmen zum US-Markt beschränken. Das US-Repräsentantenhaus hat am Montag den Entwurf zum "Biosecure Act" gebilligt. Daten zu chinesischen Handelsbilanz stützen derweil nicht. Die chinesischen Exporte stiegen im August überraschend deutlich, die Importe stiegen hingegen weniger stark als angenommen. Der Handelsbilanzüberschuss übertraf die Erwartungen.

In Schanghai verliert der Composite-Index 0,5 Prozent. Der Hang-Seng-Index liegt derweil 0,3 Prozent im Plus, gestützt von der Alibaba-Aktie. Diese profitiert mit einem Plus von 4,7 Prozent von der Aufnahme in das Programm "Shanghai-Hong Kong Stock Connect". Dieses Programm ermöglicht gegenseitigen Marktzugang, so dass Anleger auf dem chinesischen Festland und in Hongkong an den jeweiligen Wertpapierbörsen und Clearinghäusern ihres Heimatmarkts notierte Aktien handeln und abwickeln können. Im Biotech-Sektor geht es mit der Aktie von Wuxi Apptec in Hongkong um 8,3 Prozent abwärts. Wuxi Biologics fallen um 3,9 Prozent.

An der Börse in Tokio gewinnt der Nikkei-225-Index 0,1 Prozent auf 36.254 Punkte. Der Markt bewege sich im Spannungsfeld aus Gelegenheitskäufen und Gewinnmitnahmen, berichten Händler. Unter den Einzelwerten gewinnen Softbank Group 1,9 Prozent.

Der südkoreanische Leitindex Kospi verliert derweil 0,3 Prozent. Anleger trennen sich von Batterie- und Elektronikaktien. Indexschwergewicht Samsung Electronics verbilligt sich um 1,9 Prozent. Der Kurs von LG Energy Solution sinkt um 4 Prozent. Die Aktie des Apple-Zulieferers LG Innotek sackt nach der Produktpräsentation des iPhone-Herstellers vom Montag um fast 7 Prozent ab. LG Display geben 3,3 Prozent ab.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.025,50 +0,5% +5,7% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 36.254,00 +0,1% +8,2% 08:00

Kospi (Seoul) 2.528,86 -0,3% -4,8% 08:00

Schanghai-Comp. 2.722,01 -0,5% -8,5% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 17.244,67 +0,3% +2,3% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.509,84 +0,4% +6,6% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.657,38 +0,4% +13,5% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:10 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1040 +0,0% 1,1037 1,1059 -0,0%

EUR/JPY 158,00 +0,0% 157,99 158,33 +1,5%

EUR/GBP 0,8444 +0,0% 0,8442 0,8443 -2,7%

GBP/USD 1,3075 +0,0% 1,3074 1,3099 +2,7%

USD/JPY 143,11 -0,0% 143,16 143,18 +1,6%

USD/KRW 1.343,97 +0,2% 1.341,29 1.341,85 +3,6%

USD/CNY 7,1150 +0,1% 7,1112 7,1052 +0,2%

USD/CNH 7,1205 +0,0% 7,1195 7,1135 +2,0%

USD/HKD 7,7965 -0,0% 7,7970 7,7962 -0,2%

AUD/USD 0,6666 +0,1% 0,6662 0,6664 -2,1%

NZD/USD 0,6149 +0,0% 0,6146 0,6148 -2,7%

Bitcoin

BTC/USD 56.566,40 -1,6% 57.487,45 54.781,15 +29,9%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 68,62 68,71 -0,1% -0,09 -3,3%

Brent/ICE 71,76 71,84 -0,1% -0,08 -4,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.502,00 2.506,38 -0,2% -4,38 +21,3%

Silber (Spot) 28,28 28,38 -0,4% -0,10 +18,9%

Platin (Spot) 943,65 942,70 +0,1% +0,95 -4,9%

Kupfer-Future 4,08 4,10 -0,5% -0,02 +3,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

