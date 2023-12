MÄRKTE ASIEN/Etwas fester - Vorsichtiger Optimismus vor Fed-Entscheid

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Überwiegend im Plus haben sich die Börsen in Ostasien und Australien am Dienstag gezeigt. Positive Vorgaben der US-Börsen ermutigten die Anleger zum Kauf, wie Händler sagten. Allzu weit wagten sich die Investoren aber nicht aus der Deckung, denn mit den US-Verbraucherpreisen im späteren Tagesverlauf stehen wichtige Konjunkturdaten auf der Agenda. Dazu beginnt die zweitägige Zinssitzung der US-Notenbank, deren Ergebnis am Mittwoch bekannt gegeben wird. Am Donnerstag folgen die Zinsentscheide der Europäischen Zentralbank und der Bank of England.

Derweil hat die japanische Zentralbank Medienberichten zufolge keine Eile, von ihrem ultralockeren geldpolitischen Kurs abzuweichen. Dazu sehe die Bank of Japan aktuell keine Notwendigkeit, hieß es. Das stützte den Aktienmarkt in Tokio, wo der Nikkei-225-Index 0,2 Prozent höher, aber deutlich unter seinem Tageshoch aus dem Handel ging, weil Anleger im Verlauf zunehmend vorsichtiger agierten.

Hoffnungen auf Wirtschaftsstimuli gaben den chinesischen Börsen etwas Auftrieb. Der Composite-Index in Schanghai rückte um 0,4 Prozent vor, der Hang-Seng-Index legte in Hongkong im späten Handel um 1,2 Prozent zu. Laut Medienberichten tagen am Dienstag Vertreter der chinesischen Regierung, um die Wachstumsziele für die heimische Wirtschaft zu erörtern. Davon profitierten besonders die Aktien des kriselnden Immobiliensektors. In Hongkong gewannen Country Garden 9,6 Prozent und Poly Property 3,3 Prozent. Die Ankündigung eines Aktienrückkaufs verhalf den Aktien von Li Ning zu einem Anstieg um 5,1 Prozent.

In Seoul gewann der Kospi 0,4 Prozent. Hier waren Aktien von Chipherstellern gesucht, die Kursgewinne der US-Wettbewerber Micron und Advanced Micro Devices vom Montag nachvollzogen. SK Hynix legten um 1,6 Prozent zu und Indexschwergewicht Samsung Electronics um 0,7 Prozent.

An der Börse in Sydney schloss der S&P/ASX-200 um 0,5 Prozent höher. Ein sich eintrübendes Geschäftsklima und die nach wie vor maue Verbraucherstimmung belasteten nicht. Fast alle Sektoren legten zu. Angeführt wurde der Markt von Technologie- und Massenkonsumgüteraktien mit durchschnittlichen Kursgewinnen von 2,1 und 1,4 Prozent.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.235,30 +0,5% +2,8% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 32.843,70 +0,2% +25,7% 07:00

Kospi (Seoul) 2.535,27 +0,4% +13,4% 07:00

Schanghai-Comp. 3.003,42 +0,4% -2,8% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 17.042,88 +1,2% -18,1% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.101,98 +0,4% -5,0% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.445,73 -0,0% -3,3% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:23 % YTD

EUR/USD 1,0780 +0,1% 1,0765 1,0763 +0,7%

EUR/JPY 156,74 -0,4% 157,33 156,47 +11,7%

EUR/GBP 0,8568 -0,1% 0,8573 0,8580 -3,2%

GBP/USD 1,2582 +0,2% 1,2556 1,2545 +4,0%

USD/JPY 145,39 -0,5% 146,15 145,38 +10,9%

USD/KRW 1.312,95 -0,3% 1.316,78 1.317,02 +4,0%

USD/CNY 7,1742 +0,8% 7,1193 7,1798 +4,0%

USD/CNH 7,1865 -0,1% 7,1947 7,1931 +3,7%

USD/HKD 7,8071 +0,0% 7,8052 7,8079 -0,0%

AUD/USD 0,6596 +0,5% 0,6566 0,6563 -3,2%

NZD/USD 0,6160 +0,6% 0,6121 0,6113 -3,0%

Bitcoin

BTC/USD 41.770,81 +1,3% 41.247,04 42.168,72 +151,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,90 71,32 +0,8% +0,58 -6,4%

Brent/ICE 76,59 76,03 +0,7% +0,56 -5,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.987,92 1.981,91 +0,3% +6,01 +9,0%

Silber (Spot) 22,97 22,88 +0,4% +0,10 -4,2%

Platin (Spot) 918,63 913,00 +0,6% +5,63 -14,0%

Kupfer-Future 3,80 3,78 +0,6% +0,02 -0,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

December 12, 2023 02:19 ET (07:19 GMT)