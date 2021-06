MÄRKTE ASIEN/Etwas freundlicher - Sydney mit neuem Rekordhoch

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Durchweg aufwärts ist es am Donnerstag an den ostasiatischen Aktienmärkten gegangen. Die zunächst leichte Gegenbewegung auf die zuletzt überwiegend moderaten Abgaben gewann dabei im Handelsverlauf etwas an Schwung. Der derzeit fehlende Impuls für eine stärkere Bewegung in eine Richtung könnte später am Tag aus den USA kommen in Gestalt der US-Verbraucherpreise im Mai. Das Thema Inflation ist seit einigen Wochen der maßgebliche Treiber an den Börsen - angesichts der damit verbundenen mutmaßlichen Folgen für die Geldpolitik .

Etwas stützend dürfte am Berichtstag gewirkt haben, dass in den USA die Marktzinsen am Mittwoch weiter deutlich gesunken sind - unter anderem auf unter 1,50 Prozent im Zehnjahresbereich. Im Hoch hatten sie mit Sorgen vor einer zu hohen Inflation in diesem Jahr schon über 1,70 Prozent gelegen.

Der Nikkei-Index in Tokio legte um 0,3 Prozent zu auf 28.959 Punkte. In Sydney und Seoul fielen die Aufschläge ähnlich aus, in Australien wurde damit auf Schlusskursbasis ein neuerliches Rekordhoch erreicht. In Schanghai betrug das Plus 0,5 Prozent, Hongkong fiel im Späthandel etwas zurück.

Unter dem weiter gesunkenen Zinsniveau litten einige Bankenaktien, in Tokio gaben Mitsui Fudosan um 0,7 und Mizuho Financial Group um 1,5 Prozent nach. Shionogi (+3,4%) profitierten davon, dass das Unternehmen einem Bericht zufolge die Produktion seines Covid-19-Impfstoffkandidaten erhöhen will.

Starkes Börsendebüt von China Three Gorges

In Schanghai sorgte ein Börsenneuling für Furore und hob die Stimmung für Aktien aus dem Sektor erneuerbare Energien allgemein: China Three Gorges Renewables machten zum Start ihres ersten Börsentags einen Satz um 44 Prozent nach oben. Mit umgerechnet gut 3,5 Milliarden Dollar handelt es sich um den größten Börsengang in dem Sektor in Schanghai. Der Kurs des Solarmodulherstellers Longi Green Energy Technology gewann 7,4 Prozent, das Papier des Batterieherstellers für Elektrofahrzeuge Contemporary Amperex Technology verteuerte sich um rund 7 Prozent.

In Seoul berichteten Händler von Kursgewinnen bei Aktien aus dem Reisesektor - getrieben von Hoffnungen auf weitere Lockerungen der Beschränkungen, weil die Covid-19-Impfkampagne Fahrt aufnimmt. Korean Air Lines gewannen 0,4, Jeju Air 0,7 und Hanatour Service 1 Prozent. Bei Korean Air half auch eine Kaufempfehlung durch Daishin Securities. Der Kurs der Korean-Air-Mutter Hanjin KAL stieg um 6,7 Prozent.

Mando verbilligten sich dagegen um 11 Prozent, nachdem der Autozulieferer angekündigt hatte, sein Geschäft mit Fahrassistenzsystemen abzuspalten. Kakao (+3,5%) profitierten davon, dass das Internetunternehmen die vorläufige Zustimmung für sein Nicht-Leben-Versicherungsgeschäft erhalten hat.

Einen Satz um 17 Prozent nach oben machten in Sydney Iress. Berichten zufolge will sich die Investmentbank Barrenjoey an dem Informationssoftwareunternehmen beteiligen.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.302,50 +0,44% +10,86% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 28.958,56 +0,34% +5,16% 08:00

Kospi (Seoul) 3.224,64 +0,26% +12,22% 08:00

Schanghai-Comp. 3.610,86 +0,48% +3,91% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 28.717,77 -0,09% +5,63% 10:00

Taiex (Taiwan) 17.159,22 +1,19% +16,47% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.164,64 +0,35% +10,89% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.583,54 +0,13% -2,81% 11:00

BSE (Mumbai) 52.120,07 +0,34% +8,88% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:36 % YTD

EUR/USD 1,2167 -0,1% 1,2179 1,2181 -0,4%

EUR/JPY 133,20 -0,2% 133,51 133,32 +5,6%

EUR/GBP 0,8624 -0,1% 0,8628 0,8593 -3,4%

GBP/USD 1,4108 -0,1% 1,4115 1,4175 +3,2%

USD/JPY 109,48 -0,1% 109,62 109,45 +6,1%

USD/KRW 1115,33 -0,0% 1115,41 1113,49 +2,7%

USD/CNY 6,3841 -0,1% 6,3875 6,3927 -2,2%

USD/CNH 6,3799 -0,1% 6,3884 6,3924 -1,9%

USD/HKD 7,7594 -0,0% 7,7599 7,7592 +0,1%

AUD/USD 0,7739 +0,1% 0,7732 0,7748 +0,5%

NZD/USD 0,7183 +0,1% 0,7178 0,7205 -0,0%

Bitcoin

BTC/USD 36.706,50 +0,1% 36.658,50 34.277,50 +26,4%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 69,60 69,96 -0,5% -0,36 +43,5%

Brent/ICE 71,86 72,22 -0,5% -0,36 +40,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.884,41 1.888,58 -0,2% -4,17 -0,7%

Silber (Spot) 27,66 27,78 -0,4% -0,11 +4,8%

Platin (Spot) 1.141,25 1.153,53 -1,1% -12,28 +6,6%

Kupfer-Future 4,51 4,53 -0,6% -0,03 +27,8%

===

