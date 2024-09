MÄRKTE ASIEN/Etwas leichter - Handel in Hongkong abgesagt

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Leicht nach unten geht es am Freitag an den Aktienmärkten in Ostasien. Marktteilnehmer halten sich mit Neupositionierungen zurück, sie warten auf den US-Arbeitsmarktbericht für August später am Tag, von dem sie sich neue Erkenntnisse über die Lage der US-Konjunktur und damit verbunden, die Zinsperspektiven, erwarten. Dies gilt umso mehr, nachdem am Vortag eine Reihe von Konjunkturdaten insgesamt kein einheitliches Bild gezeigt hat, unter anderem mit Signalen einer weiteren Abkühlung am US-Arbeitsmarkt. Der Stellenzuwachs in der US-Privatwirtschaft fiel zuletzt deutlich niedriger aus als erwartet, wie der ADP-Arbeitsmarktbericht zeigte.

Am Zinsterminmarkt wird weiter mit 43-prozentiuger Wahrscheinlichkeit für den 18. September eine Zinssenkung um 50 Basispunkte eingepreist und mit 57 Prozent eine Senkung um 25 Basispunkte.

In Tokio gibt der Nikkei-225-Index weiter nach, diesmal um 0,6 Prozent auf 36.454 Punkte. Weiter kommt Gegenwind unter anderem vom Yen. Er hat gegenüber der gleichen Zeit am Vortag weiter aufgewertet, der Dollar liegt knapp unter 143 Yen. In Seoul notiert der Kospi 0,8 Prozent tiefer, der Schanghai-Composite gibt um 0,2 Prozent nach. Eine Ausnahme macht wie am Vortag Australien. In Sydney geht es um 0,4 Prozent nach oben mit dem Leitindex. Abgesagt wurde der Handel in Hongkong. Grund ist der Taifun "Yagi", der von den Philippinen kommend nun Richtung China zieht.

Unter den Einzelwerten büßen in Tokio Seven & I 1,7 Prozent ein. Die Einzelhandelsholding hat ein Übernahmegebot der kanadischen Couche-Tard als zu niedrig bezeichnet.

In Schanghai beobachten Teilnehmer leicht steigende Kurse bei Aktien von Wertpapierhändlern vor dem Hintergrund der geplanten Fusion von Guotai Junan Securities und Haitong Securities. Deren Aktien sind vom Handel ausgesetzt. Citic Securities steigen um 0,6 Prozent, in Shenzhen tendieren East Money Information gut behauptet.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.016,90 +0,4% +5,6% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 36.494,17 -0,4% +9,5% 08:00

Kospi (Seoul) 2.554,17 -0,8% -3,8% 08:00

Schanghai-Comp. 2.782,00 -0,2% -6,5% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) Handel wegen Taifun abgesagt

Straits-Times (Sing.) 3.464,87 +0,2% +6,2% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.657,20 -0,5% +14,4% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:11 % YTD

EUR/USD 1,1116 +0,1% 1,1110 1,1086 +0,7%

EUR/JPY 158,88 -0,3% 159,35 159,02 +2,1%

EUR/GBP 0,8436 +0,1% 0,8429 0,8432 -2,8%

GBP/USD 1,3177 -0,0% 1,3181 1,3147 +3,5%

USD/JPY 142,94 -0,3% 143,43 143,45 +1,4%

USD/KRW 1.327,28 -0,4% 1.332,55 1.335,62 +2,3%

USD/CNY 7,0860 -0,1% 7,0942 7,0996 -0,2%

USD/CNH 7,0819 -0,1% 7,0881 7,0993 +2,0%

USD/HKD 7,7945 -0,0% 7,7945 7,7943 -0,2%

AUD/USD 0,6733 -0,1% 0,6741 0,6720 -1,1%

NZD/USD 0,6218 -0,1% 0,6223 0,6200 -1,6%

Bitcoin

BTC/USD 56.668,50 +0,9% 56.149,50 57.150,00 +30,1%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 69,14 69,15 -0,0% -0,01 -2,6%

Brent/ICE 72,69 72,69 0% 0 -3,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.519,09 2.516,77 +0,1% +2,32 +22,2%

Silber (Spot) 28,85 28,83 +0,1% +0,02 +21,3%

Platin (Spot) 933,35 929,00 +0,5% +4,35 -5,9%

Kupfer-Future 4,10 4,09 +0,2% +0,01 +3,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

