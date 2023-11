MÄRKTE ASIEN/Etwas leichter - Hongkong erneut unter Druck

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Zur Wochenmitte zeigen sich die ostasiatischen Börsen überwiegend mit leichten Abgaben. Dagegen steht der Hang-Seng-Index in Hongkong erneut unter Druck und verliert 2,0 Prozent. Hier belasten Abgaben bei den Immobilien- und Technologiewerten. Daneben fallen die Aktien von Meituan um 11 Prozent. Der chinesische Online-Händler hat im dritten Quartal den Nettogewinn zwar fast verdreifacht, allerdings einen schwachen Ausblick auf das laufende Schlussquartal gegeben. Die Verluste der Aktie summieren sich im Wochenverlauf bereits auf rund 13 Prozent.

Dagegen geht es für den Schanghai-Composite lediglich um 0,4 Prozent nach unten. Hier sprechen Teilnehmer von Zurückhaltung im Vorfeld der Veröffentlichung der Einkaufsmanagerindizes für das Verarbeitende Gewerbe und den Service-Sektor im November am Donnerstag. Diese dürften Hinweise auf den Zustand der chinesischen Konjunktur geben. Der einstige Wachstumsmotor stottert derzeit, auch wenn die chinesische Notenbank am Vortag erklärt hat, dass ihr Wachstumsziel für dieses Jahr von 5 Prozent voraussichtlich erreicht wird. Investoren warten weiter auf ein großes Stimulierungspaket. Bisher seien nur Einzelmaßnahmen beschlossen worden, heißt es.

Der Nikkei-225 in Tokio verliert nach einem zwischenzeitlichen leichten Plus 0,1 Prozent. Teilnehmer sprechen von Gelegenheitskäufen nach den jüngsten Abgaben. Zudem komme es zu Positionsanpassungen vor dem Monatsende. Der Yen zeigt sich weiterhin stark. Der Dollar fällt auf 147,06 Yen, nach 148,27 zum Handelsende am Vortag. Der Yen werde derzeit von der Dollar-Schwäche angetrieben, so Tapas Strickland, Leiter Market Economics bei NAB. Der Greenback leidet weiterhin unter deutlich fallenden US-Marktzinsen sowie den Zinssenkungsspekulationen für das kommende Jahr.

US-Notenbankgouverneur Christopher Waller hatte am Vortag angedeutet, dass die Zinsen hoch genug sein könnten, um die Inflation zu zähmen, was die Rally der Anleihen weiter unterstützte. Die am Donnerstag anstehenden BIP-Daten für das 3. Quartal in den USA und das "Beige Book" am Mittwoch dürften von den Anlegern aufmerksam verfolgt werden, heißt es.

Bei den Einzelwerten geht es in Tokio für Taisho Pharmaceutical Holdings um weitere 15,1 Prozent nach oben. Der Konzern hatte am Freitag ein Management-Buyout angekündigt. Geboten werden 8.620 Yen pro Aktie, ein Aufschlag von über 50 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag. Dies entspräche einem Wert von 710 Milliarden Yen (4,75 Milliarden Dollar) für alle Stammaktien und wäre der größte Management-Buyout, den es in Japan je gab.

Die neuseeländische Zentralbank (RBNZ) hat den Leitzins wie erwartet bei 5,50 Prozent bestätigt. "Obwohl erwartet wurde, dass die RBNZ den Kurs beibehält, schlug sie mit ihrer Aussage, dass die Inflation weiterhin zu hoch sei, einen hawkishen Ton an", sagt Matt Simpson, leitender Marktanalyst bei City Index. In der Folge stieg der neuseeländische Dollar (Kiwi) gegenüber dem Dollar mit 0,6203 US-Dollar auf ein Viermonatshoch. Aktuell notiert er bei 0,6189.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.035,30 +0,3% -0,1% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 33.372,30 -0,1% +28,2% 07:00

Kospi (Seoul) 2.517,16 -0,2% +12,6% 07:00

Schanghai-Comp. 3.026,38 -0,4% -2,0% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 17.004,71 -2,0% -11,4% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.079,93 +0,5% -5,1% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.447,20 -0,1% -3,2% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:30 % YTD

EUR/USD 1,1000 +0,0% 1,0994 1,0947 +2,8%

EUR/JPY 161,76 -0,2% 162,11 162,48 +15,3%

EUR/GBP 0,8654 -0,0% 0,8658 0,8675 -2,2%

GBP/USD 1,2710 +0,1% 1,2697 1,2619 +5,1%

USD/JPY 147,06 -0,3% 147,45 148,44 +12,2%

USD/KRW 1.289,50 +0,2% 1.287,10 1.295,67 +2,2%

USD/CNY 7,0748 -0,1% 7,0803 7,0767 +2,6%

USD/CNH 7,1239 -0,1% 7,1330 7,1589 +2,8%

USD/HKD 7,7965 +0,0% 7,7959 7,7938 -0,2%

AUD/USD 0,6644 -0,1% 0,6648 0,6610 -2,5%

NZD/USD 0,6190 +0,9% 0,6135 0,6091 -2,5%

Bitcoin

BTC/USD 37.934,54 +0,2% 37.863,47 37.021,11 +128,5%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 76,50 76,41 +0,1% +0,09 -0,4%

Brent/ICE 81,68 81,68 0% 0 +0,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.045,60 2.041,53 +0,2% +4,07 +12,2%

Silber (Spot) 25,01 25,05 -0,1% -0,04 +4,4%

Platin (Spot) 941,63 946,00 -0,5% -4,38 -11,8%

Kupfer-Future 3,81 3,80 +0,2% +0,01 -0,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

