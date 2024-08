MÄRKTE ASIEN/Etwas leichter - Vor Nvidia-Zahlen überwiegt Vorsicht

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Negative Vorzeichen dominieren auch zur Wochenmitte an den Börsen in Ostasien und Australien. Verkauft werden Technologiewerte, denn am späten Mittwoch wird Nvidia seine Zahlen zum zweiten Quartal vorlegen. Nach der rasanten Ertragsentwicklung sind die Erwartungen an die Zahlen hoch und das Enttäuschungspotenzial entsprechend groß. Es mehren sich die Zweifel, ob Nvidia das KI-getrieben Wachstumstempo beibehalten kann.

Auf der Stimmung lasten nach Angaben aus dem Handel aber auch von Kanada beschlossenen Strafzölle auf Einfuhren aus China. Unter anderem soll ab Oktober ein Strafzoll von 100 Prozent auf chinesische Elektroautos erhoben werden. China droht nun mit Gegenmaßnahmen.

An der Börse in Schanghai verliert der Composite 0,2 Prozent. In Hongkong gibt der Hang-Seng-Index um 1 Prozent nach; der Subindex der Technologiewerte fällt um 1,8 Prozent. Die Ankündigung eines Aktienrückkaufs im Umfang von bis zu 5 Milliarden US-Dollar verhilft JD.com dort zu einem Anstieg um 1,5 Prozent.

In Tokio tendiert der Nikkei-225-Index knapp behauptet bei 38.265 Punkten. Auch japanische Anleger ziehen sich aus vielen Technologiewerten zurück, vereinzelt werden die Verluste der vergangenen Tage aber auch zum Einstieg genutzt. So gewinnen Advantest 3,4 Prozent und Lasertec gut 2 Prozent. Sony legen um 1,7 Prozent zu; das Unternehmen will den Preis seiner Playstation 5 in Japan um fast 20 Prozent erhöhen.

In Seoul geht es mit dem Kospi um 0,2 Prozent nach unten. Anleger trennen sich hier von Aktien der Sektoren Bau und Finanzen. GS Engineering & Construction fallen um 4,4 Prozent und Shinhan Financial Group 4,7 Prozent. Chipwerte verzeichnen moderate Verluste: SK Hynix sinken um 0,1 und Samsung Electronics um 0,3 Prozent.

Australische Inflation dämpft Zinssenkungshoffnungen

Auf dem australischen Aktienmarkt lasten Inflationsdaten. Der S&P/ASX-200 sinkt um 0,4 Prozent. Die Verbraucherpreise in Australien stiegen im Juli mit 3,5 Prozent in der Gesamtrate zwar weniger stark als im Juni, doch lag die Inflationsrate immer noch deutlich über dem Ziel der australischen Notenbank von 2 Prozent und auch leicht über dem Ökonomenkonsens von 3,4 Prozent. Die Reserve Bank of Australia dürfte daher vorerst nicht von ihrer "falkenhaften" Haltung abweichen, so die Erwartung am Markt.

Unter den Einzelwerten in Sydney fallen Fortescue um 1,3 Prozent. Der Bergbaukonzern hat im Geschäftsjahr 2023/24 den Nettogewinn zwar um 18 Prozent gesteigert, aufgrund von unerwartet hohen Abschreibungen aber auf bereinigter Basis die Markterwartungen verfehlt.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.039,10 -0,4% +5,9% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 38.265,00 -0,1% +13,9% 08:00

Kospi (Seoul) 2.682,87 -0,2% +1,0% 08:00

Schanghai-Comp. 2.842,48 -0,2% -4,5% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 17.700,93 -1,0% +4,3% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.391,10 -0,2% +4,8% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.674,99 +1,4% +12,7% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:25 % YTD

EUR/USD 1,1165 -0,2% 1,1183 1,1172 +1,1%

EUR/JPY 161,33 +0,2% 160,99 161,97 +3,7%

EUR/GBP 0,8430 -0,1% 0,8435 0,8457 -2,8%

GBP/USD 1,3244 -0,1% 1,3256 1,3210 +4,0%

USD/JPY 144,50 +0,4% 143,95 144,98 +2,5%

USD/KRW 1.336,91 +0,5% 1.330,15 1.333,39 +3,0%

USD/CNY 7,1055 +0,1% 7,0973 7,1025 +0,1%

USD/CNH 7,1324 +0,2% 7,1212 7,1275 +2,0%

USD/HKD 7,7991 -0,0% 7,8015 7,7990 -0,1%

AUD/USD 0,6796 +0,0% 0,6794 0,6780 -0,2%

NZD/USD 0,6246 -0,1% 0,6252 0,6218 -1,2%

Bitcoin

BTC/USD 59.566,90 -1,4% 60.432,50 62.882,95 +36,8%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 75,59 75,53 +0,1% +0,06 +6,5%

Brent/ICE 79,61 79,55 +0,1% +0,06 +5,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.512,90 2.524,85 -0,5% -11,95 +21,9%

Silber (Spot) 29,85 29,93 -0,3% -0,08 +25,6%

Platin (Spot) 956,18 958,50 -0,2% -2,32 -3,6%

Kupfer-Future 4,21 4,24 -0,7% -0,03 +6,7%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 28, 2024 00:45 ET (04:45 GMT)