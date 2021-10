MÄRKTE ASIEN/Evergrande-Handelsaussetzung belastet - Sydney fest

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Die Nachricht, dass der mit Liquiditätsproblemen kämpfende, hoch verschuldete chinesische Immobilienriese China Evergrande seine Aktien am Montag vom Handel hat aussetzen lassen, sorgt an den Aktienmärkten der Region für Kursverluste. In Tokio, wo der Nikkei-Index nach guten Vorgaben aus den USA anfangs noch leicht zugelegt hatte, geht es mittlerweile um 1,4 Prozent nach unten auf 28.373 Punkte. In Hongkong beträgt das Minus 2,3 Prozent.

Sydney orientiert sich dagegen wie oft mehr an den US-Vorgaben und liegt 1 Prozent im Plus. Dort waren die Gewinne anfangs aber auch schon größer, nachdem in den USA zum Ausklang der Vorwoche die Nachricht beflügelt hatte, dass das Pharmaunternehmen Merck auf dem Weg ist, eine Pille zur Behandlung von Covid-19 zu entwickeln.

In Schanghai ruht unterdessen der Aktienhandel bis einschließlich Donnerstag im Rahmen der sogenannten Goldenen Woche und auch in Seoul wird am Montag nicht gehandelt. Dort findet der Nationalfeiertag statt.

Rätselraten um Evergrande

Evergrande hat inzwischen als Begründung für die Aussetzung nachgeschoben, dass der Hintergrund eine größere Transaktion sein soll. An den Finanzmärkten sind die Sorgen groß, dass ein Zusammenbruch des Unternehmens weitreichende Folgen für den chinesischen Finanzsektor und die Immobilien- wie angeschlossen Branchen haben könnte. Auch soziale Unruhen werden nicht ausgeschlossen.

Allerdings hatten sich zuletzt die Expertenstimmen gemehrt, die die Risiken als beherrschbar bezeichneten, zumal mit Unterstützung aus Peking. Zudem hatte das Unternehmen erst vergangene Woche erklärt, dass es einen Anteil von 1,5 Milliarden Dollar an einer regionalen chinesischen Bank verkaufen wird, um sich Geld zu beschaffen, unter anderem zur Bedienung von Anleihezinsen.

Händler in Hongkong, wo am Freitag wegen eines Feiertags nicht gehandelt wurde, führen aber auch Berichte als Belastungsfaktor an, wonach sich China nicht an Vereinbarungen des noch mit Präsident Donald Trump ausgehandelten Handelsabkommens halten soll.

Am Ölmarkt geben die Preise um rund 0,4 Prozent nach. Hier sind die Blicke auf das Treffen der Opec+ im späteren Tagesverlauf gerichtet. Dort könnte eine weitere Anhebung der Tagesproduktion beschlossen werden angesichts der zuletzt kräftig gestiegenen Ölpreise.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.257,60 +1,0% +10,2% 07:00

Nikkei-225 (Tokio) 28.373,06 -1,4% +4,8% 08:00

Kospi (Seoul) Feiertag

Schanghai-Comp. Feiertag

Hang-Seng (Hongk.) 24.022,64 -2,3% -9,8% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.095,67 +1,5% +7,3% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.523,66 -0,1% -6,3% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:00 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1594 -0,0% 1,1596 1,1588 -5,1%

EUR/JPY 128,73 +0,0% 128,69 128,72 +2,1%

EUR/GBP 0,8562 +0,0% 0,8561 0,8614 -4,1%

GBP/USD 1,3542 -0,0% 1,3545 1,3450 -1,0%

USD/JPY 111,02 +0,0% 110,98 111,08 +7,5%

USD/CNY 6,4467 +0,0% 6,4467 6,4467 -1,2%

USD/CNH 6,4515 +0,1% 6,4461 6,4466 -0,8%

USD/HKD 7,7866 +0,0% 7,7858 7,7856 +0,4%

AUD/USD 0,7269 +0,1% 0,7261 0,7200 -5,6%

NZD/USD 0,6944 +0,2% 0,6933 0,6888 -3,3%

Bitcoin

BTC/USD 47.641,51 -0,4% 47.811,26 44.007,51 +64,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 75,61 75,88 -0,4% -0,27 +58,0%

Brent/ICE 79,03 79,28 -0,3% -0,25 +55,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.759,61 1.760,80 -0,1% -1,19 -7,3%

Silber (Spot) 22,55 22,54 +0,1% +0,01 -14,5%

Platin (Spot) 974,08 978,05 -0,4% -3,98 -9,0%

Kupfer-Future 4,19 4,19 +0,1% +0,01 +19,0%

