MÄRKTE ASIEN/Evergrande-Kurststurz schickt HSI auf 11-Monatstief

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die sich immer weiter verschärfende Lage um den chinesischen Immobilien-Konzern China Evergrande sorgt zu Wochenbeginn an den Aktienmärkten in Ostasien und Australien für teils deutliche Abgaben. Allerdings findet an den Börsen in China (Kernland), Japan und Südkorea aufgrund von Feiertagen kein Handel statt.

In Hongkong knickt die Aktie von China Evergrande um weitere 16,9 Prozent ein und reißt auch den Hang-Seng-Index (HSI) mit nach unten. Dieser verliert 3,9 Prozent und markiert den tiefsten Stand seit elf Monaten. Das angeschlagene Immobilien-Unternehmen versuche Geld aufzutreiben, um die zahlreichen Kreditgeber, Zulieferer und Investoren zu bezahlen, heißt es. Die Aufsichtsbehörden warnten derweil erneut davor, dass die Verbindlichkeiten des Konzerns in Höhe von 305 Milliarden Dollar zu größeren Risiken für das Finanzsystem des Landes führen könnten, wenn der Konzern nicht stabilisiert werde. Marktbeobachter sind aber der Ansicht, dass eine direkte Rettungsaktion der Regierung für China Evergrande unwahrscheinlich ist.

Laut einem Bericht hat einer der wichtigsten Kreditgeber von Evergrande Rückstellungen für einen Teil seiner Kredite an das Immobilen-Unternehmen gebildet, während einige Gläubiger planen, dem Konzern mehr Zeit für die Rückzahlung einzuräumen. Am Sonntag hatte Evergrande mitgeteilt, man habe damit begonnen, Anleihe-Gläubiger mit Immobilien zu entschädigen. Der Konzern muss am Donnerstag 83,5 Millionen Dollar Zinsen für eine Anleihe mit Laufzeit bis März 2022 zahlen. Eine weitere Zinszahlung in Höhe von 47,5 Millionen Dollar ist am 29. September fällig.

Die Entwicklungen um Evergrande setzen den Immobilien-Sektor in Hongkong deutlich unter Druck. Die Aktien von Henderson Land brechen um 12,4 Prozent ein, Sun Hung Kai Properties und New World Development verlieren 9,1 bzw. 11,4 Prozent. Die Titel von CK Asset Holdings geben um 7,9 Prozent nach. Die Regierung in Peking habe lokale Immobilien-Konzerne aufgefordert, die Interessen der Zentralregierung zu unterstützen und bei der Lösung des Wohnungsmangels zu helfen, berichtet Reuters.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.249,60 -2,1% +10,1% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) FEIERTAG

Kospi (Seoul) FEIERTAG

Schanghai-Comp. FEIERTAG

Hang-Seng (Hongk.) 23.955,18 -3,9% -8,6% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.057,43 -0,4% +8,0% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.534,12 -0,9% -4,8% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1714 -0,1% 1,1728 1,1782 -4,1%

EUR/JPY 128,76 -0,2% 128,99 129,43 +2,1%

EUR/GBP 0,8546 +0,1% 0,8537 0,8539 -4,3%

GBP/USD 1,3706 -0,2% 1,3738 1,3800 +0,2%

USD/JPY 109,92 -0,1% 109,98 109,85 +6,5%

USD/KRW 1.182,11 +0,6% 1.182,11 1.177,29 +8,9%

USD/CNY 6,4663 +0,1% 6,4663 6,4496 -0,9%

USD/CNH 6,4811 +0,1% 6,4719 6,4468 -0,3%

USD/HKD 7,7878 +0,1% 7,7823 7,7829 +0,5%

AUD/USD 0,7232 -0,5% 0,7266 0,7316 -6,1%

NZD/USD 0,7023 -0,2% 0,7036 0,7080 -2,2%

Bitcoin

BTC/USD 45.719,26 -3,7% 47.459,51 47.930,51 +57,4%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,36 71,97 -0,8% -0,61 +48,6%

Brent/ICE 74,79 75,34 -0,7% -0,55 +46,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.748,51 1.754,40 -0,3% -5,90 -7,9%

Silber (Spot) 22,18 22,40 -1,0% -0,23 -16,0%

Platin (Spot) 940,85 940,85 +0,4% +3,85 -12,1%

Kupfer-Future 4,16 4,25 -2,0% -0,09 +17,9%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

September 20, 2021 00:48 ET (04:48 GMT)