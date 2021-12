MÄRKTE ASIEN/Fest - Chinesische Immobilienaktien sehr fest

SCHANGHAI/TOKIO (Dow Jones)--Freundliche Vorgaben von der Wall Street haben am Dienstag teils kräftige Aufschläge an den Börsen in Ostasien und Australien nach sich gezogen. Dabei stützte die Hoffnung auf einen glimpflichen Verlauf der Corona-Pandemie auch mit der Virusvariante Omikron. In Hongkong zeigten sich Anleger über eine mögliche Restrukturierung der Schulden des angeschlagen Immobilienkonzerns Evergrande und generell stützende Maßnahmen für Unternehmen aus dem Immobiliensektor erleichtert.

Zur guten Stimmung trug auch bei, dass die chinesische Notenbank bereits am Vortag die Mindestreserveanforderung für die Banken um 50 Basispunkte gesenkt hatte. Damit steigt die Liquidität im Bankensystem, was die Finanzierungskosten der Unternehmen senkt. Positiv vermerkt wurden daneben stärker als erwartet gestiegene Exporte und Importe Chinas.

In Tokio stieg der Nikkei-225 um knapp 2 Prozent. Softbank sprangen um knapp 8 Prozent nach oben, nachdem sich die Kurse von einigen Portfoliogeselllschaften wie Alibaba oder Didi zuletzt wieder deutlich erholen konnten. Toyota verteuerten sich um 1,9 Prozent. Der Autohersteller investiert 1,25 Milliarden Dollar für den Bau einer Batteriefabrik in den USA.

In Hongkong fiel die Erholung mit 2,7 Prozent am stärksten aus. Hier stand der angeschlagene Immobilienkonzern Evergrande im Blick mit der Ankündigung, ein Risikomanagement-Komitee einzusetzen, in dem auch staatliche Repräsentanten vertreten sind. Die Aktie gewann nach zunächst deutlichen höheren Aufschlägen 1,1 Prozent. Am Vortag war der bereits zertrümmerte Kurs um 18 Prozent eingebrochen. Unter den anderen Immobilienentwicklern gewannen Seazen Holdings 6,4, Gemdale 3,4, China Vanke 3,4 und Country Garden 1,9 Prozent.

Am Montag hatte mit Sunshine 100 China Holding ein weiterer, wenn auch deutlich kleinerer Immobilienentwickler, Probleme bei der Bedienung eines Großkredits eingeräumt.

Technologieaktien in Hongkong weit vorne

Deutliche Gewinne verbuchten auch Technologiewerte im Sog sehr fester US-Technologieaktien. Alibaba verteuerten sich um 9, Meituan um 5,8 und Tencent um 3,5 Prozent,

Der australische Markt verzeichnete mit einem Plus von 0,9 Prozent die höchsten Tagesgewinne in zwei Monaten. Die Entscheidung der australischen Notenbank, Zinsen und Anleihekäufe unverändert zu belassen, war erwartet worden. Gleichwohl legte der Austral-Dollar zum US-Dollar zu, weil die Aussagen der Notenbank laut Marktbeobachtern insgesamt etwas falkenhafter als zuletzt ausgefallen waren. Die Reisewerte Qantas, Webjet, Flight Centre und Corporate Travel Management gewannen mit den nachlassenden Omikron-Sorgen zwischen 3,8 und 5,7 Prozent.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.313,90 +0,9% +11,0% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 28.455,60 +1,9% +1,8% 07:00

Kospi (Seoul) 2.991,72 +0,6% +4,1% 07:00

Schanghai-Comp. 3.595,09 +0,2% +3,5% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 23.983,66 +2,7% -14,3% 09:00

Taiex (Taiwan) 17.796,92 +0,6% +20,8% 06:30

Straits-Times (Sing.) 3.128,29 +0,4% +9,6% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.493,48 +0,7% -8,8% 10:00

BSE (Mumbai) 57.702,33 +1,7% +20,5% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:53 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1293 +0,1% 1,1283 1,1279 -7,5%

EUR/JPY 128,29 +0,2% 128,07 127,62 +1,7%

EUR/GBP 0,8505 -0,0% 0,8509 0,8523 -4,8%

GBP/USD 1,3279 +0,1% 1,3261 1,3234 -2,9%

USD/JPY 113,60 +0,1% 113,50 113,14 +10,0%

USD/KRW 1.177,38 -0,3% 1.180,70 1.182,25 +8,4%

USD/CNY 6,3682 -0,1% 6,3763 6,3733 -2,4%

USD/CNH 6,3693 -0,1% 6,3760 6,3749 -2,1%

USD/HKD 7,7998 -0,0% 7,8005 7,7992 +0,6%

AUD/USD 0,7087 +0,5% 0,7049 0,7016 -8,0%

NZD/USD 0,6767 +0,2% 0,6751 0,6748 -5,8%

Bitcoin

BTC/USD 50.986,41 +0,3% 50.838,99 48.328,14 +75,5%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 70,68 69,49 +1,7% 1,19 +48,8%

Brent/ICE 74,23 73,08 +1,6% 1,15 +45,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.783,54 1.778,75 +0,3% +4,79 -6,0%

Silber (Spot) 22,44 22,38 +0,3% +0,06 -15,0%

Platin (Spot) 949,00 940,95 +0,9% +8,05 -11,3%

Kupfer-Future 4,31 4,34 -0,6% -0,02 +22,5%

===

