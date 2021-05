MÄRKTE ASIEN/Fest - Erholungshausse in Taiwan

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO / HONGKONG (Dow Jones)--Kursgewinne querbeet am Dienstag im Handelsverlauf an den Börsen in Ostasien und Australien: In Taiwan schießt der Index phasenweise sogar um 5 Prozent nach oben, nachdem er an den Vortagen aus Sorge um hohe Corona-Infektionszahlen kräftig Federn gelassen hatte.

In Tokio macht der Nikkei-225-Index das rund 1-prozentige Minus vom Vortag mehr als wett, er steigt um 2,2 Prozent auf 28.447 Punkte. Dass das japanische Wirtschaftswachstum im ersten Quartal 2021 mit 1,3 Prozent noch einen Tick stärker schrumpfte zum Vorquartal als erwartet, stört die Anleger nicht. Stattdessen sprechen Teilnehmer von Zuversicht angesichts der in immer mehr Teilen der Welt zu beobachtenden Lockerungen und Wiederöffnungen nach der Pandemie. Auch in Hongkong und in Seoul legen die Indizes jeweils um über 1 Prozent zu, in Schanghai lautet die Tendenz dagegen lediglich gut behauptet.

Der Nikkei-Index werde in den nächsten Wochen wohl die 30.000er Marke testen, meint Fondsmanager Naoki Fujiwara von Shinkin Asset Management und verweist auf das Ende der Quartalsberichtssaison mit konservativen Ausblicken der Unternehmen, während zugleich mit einer weiteren Erholung der Wirtschaft zu rechnen sei. Seine Zuversicht fußt auch darauf, dass im Laufe der Woche Massen-Covid-19-Impfprogramme beginnen und dass bislang die Pandemie den Konsum nicht sehr hart getroffen habe. Mit einer besseren Wirtschaftsentwicklung dürften die Unternehmen ihre Ausblicke dann anheben.

In Hongkong begründet KGI Securities die dortigen neuerlichen Gewinne mit Hoffnungen, dass die chinesische Notenbank das Tempo ihrer restriktiveren Geldpolitik nicht beschleunigen dürfte, nachdem die Einzelhandelsumsätze zuletzt nicht so stark zugelegt hätten, wie allgemein erwartet. Außerdem gebe es Mittelzuflüsse aus anderen Ländern der Region, wo die Pandemie stärker wüte.

In Südkorea sorgen Hoffnungen auf mehr verfügbaren Covid-19-Impfstoff für Zuversicht, nachdem US-Präsident Joe Biden angekündigt hat, global mehr Impfstoff zur Verfügung stellen zu wollen. Samsung Biologics legen nach den Verlusten am Vortag nun wieder deutlich zu um rund 3 Prozent mit der Spekulation auf eine Produktionskooperation mit dem US-Impfstoffhersteller Moderna. Der Kurs des Impfstoffherstellers SK Bioscience gewinnt rund 2 Prozent.

Unter den Einzelwerten in Tokio reagieren Mitsubishi UFJ Financial Group (+2,5%) positiv auf den Quartalsausweis mit einem Anstieg des Nettogewinns um 47 Prozent. Gut kommen auch die Geschäftszahlen des Reifenherstellers Bridgestone (+1,9%) an.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.065,30 +0,59% +7,26% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 28.442,51 +2,22% +2,33% 08:00

Kospi (Seoul) 3.172,93 +1,23% +10,42% 08:00

Schanghai-Comp. 3.520,48 +0,08% +1,37% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 28.545,20 +1,25% +2,89% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.124,55 +1,46% +7,43% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.582,29 -0,07% -2,75% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:16 % YTD

EUR/USD 1,2165 +0,1% 1,2153 1,2144 -0,4%

EUR/JPY 132,88 +0,1% 132,72 132,58 +5,4%

EUR/GBP 0,8585 -0,1% 0,8596 0,8603 -3,9%

GBP/USD 1,4173 +0,2% 1,4138 1,4116 +3,6%

USD/JPY 109,22 +0,0% 109,21 109,19 +5,8%

USD/KRW 1131,90 -0,5% 1137,41 1134,59 +4,3%

USD/CNY 6,4392 +0,0% 6,4392 6,4386 -1,3%

USD/CNH 6,4282 -0,2% 6,4424 6,4414 -1,2%

USD/HKD 7,7659 -0,0% 7,7665 7,7673 +0,2%

AUD/USD 0,7793 +0,3% 0,7768 0,7764 +1,2%

NZD/USD 0,7235 +0,3% 0,7213 0,7225 +0,7%

Bitcoin

BTC/USD 45.024,26 +3,5% 43.516,76 44.628,51 +55,0%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 66,49 66,27 +0,3% 0,22 +36,7%

Brent/ICE 69,69 69,46 +0,3% 0,23 +35,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.868,52 1.865,70 +0,2% +2,82 -1,6%

Silber (Spot) 28,47 28,18 +1,1% +0,30 +7,9%

Platin (Spot) 1.241,45 1.243,33 -0,2% -1,88 +16,0%

Kupfer-Future 4,77 4,72 +1,0% +0,05 +35,2%

