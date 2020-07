MÄRKTE ASIEN/Feste Kurse in Schanghai - schwache Kurse in Tokio

Von Steffen Gosenheimer

SCHANGHAI / TOKIO (Dow Jones)--Eingerahmt von einem rund 1 Prozent festeren Index in Schanghai und einem 1 Prozent schwächeren Stand in Tokio, zeigen sich die übrigen Börsen in Ostasien und Australien am Mittwoch im Handelsverlauf wenig verändert. Der Nikkei-Index liegt bei 22.441 Punkten und wird unter anderem gebremst vom Yen. Mit 105,04 je Dollar liegt er auf dem höchsten Stand seit März. Der Yen profitiert angesichts der weiter beunruhigenden Nachrichten über die Ausbreitung der Corona-Pandemie von seinem Ruf als sicherer Hafen.

In der Breite zeigt sich der zuletzt schwache Dollar dagegen behauptet, der Dollar-Index liegt am Tag der Zinsentscheidung der US-Notenbank unverändert. Das am Abend erwartete Ergebnis sorgt an den Aktienmärkten tendenziell für etwas Zurückhaltung. Die Spekulationen gehen mehrheitlich in die Richtung, dass die US-Notenbank taubenhaft auftreten und für längere Zeit sehr niedrige Zinsen signalisieren wird angesichts der Corona-Krise. Dies drückt auf den Dollar.

Beim Gold hat sich die Lage beruhigt. Nach den Rekordhochs am Montag und Dienstag wird die Feinunze in Asien mit 1.953 Dollar gehandelt, 6 Dollar niedriger als in den USA und knapp 30 Dollar unter dem Rekordhoch.

Neben der US-Notenbank verweisen Marktteilnehmer auf die US-chinesischen Spannungen, die für Zurückhaltung und Abwarten bei den Käufern sorgten. Auch dass sich die Parteien in den USA noch nicht auf benötigte neue Stimuli einigen konnten, beschäftigt die Anleger.

Canon, Fanuc und Nissan enttäuschen

Für die Verluste am japanischen Aktienmarkt sorgen neben dem festen Yen enttäuschende Geschäftszahlen wichtiger Unternehmen. Für Canon geht es nach einer Ergebnisenttäuschung um 13 Prozent abwärts, für Fanuc um 7,5 Prozent. Canon fuhr einen Nettoverlust ein und bei Fanuc sank das Ergebnis im Berichtsquartal um 61 Prozent. Nissan Motor hat für das laufende Fiskaljahr einen Nettoverlust in Aussicht gestellt. Das Papier verbilligt sich um 9,5 Prozent. Honda und Toyota geben im Nissan-Sog um bis zu 2,7 Prozent nach.

Tokyo Electron liegen nach anfänglichen Kursgewinnen inzwischen knapp im Minus. Wie viele Technologieunternehmen kam auch Tokyo Electron gut durch die Krise und konnte den Nettogewinn um 77 Prozent steigern. Die Aktie liegt seit Jahresbeginn über 20 Prozent im Plus.

Für Samsung Electronics geht es in Seoul nach dem 5-prozentigen Kurssprung vom Vortag um weitere 0,7 Prozent nach oben. Bei TSMC in Taipeh kommt es nach den massiven Kursgewinnen an den ersten beiden Tagen der Woche dagegen zu Gewinnmitnahmen, der Kurs gibt um 6,2 Prozent nach. Samsung und TSMC hatten zuletzt unter anderem von den Problemen Intels bei der Produktion neuer Prozessoren profitiert. Am Vorabend überzeugte derweil der große Intel-Konkurrent AMD mit guten Geschäftszahlen, die die Aktie nachbörslich um rund 10 Prozent nach oben trieben.

Wenig Bewegung beim Öl

Die Ölpreise tendieren seitwärts. Sie profitieren damit nicht davon, dass laut einem US-Branchenverband die Ölvorräte in der vergangenen Woche um 6 Millionen Barrel relativ deutlich gesunken sind.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.019,70 -0,01% -9,94% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 22.440,68 -0,96% -3,98% 08:00

Kospi (Seoul) 2.260,59 +0,16% +2,86% 08:00

Schanghai-Comp. 3.261,76 +1,05% +6,94% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 24.801,94 +0,12% -12,71% 10:00

Straits-Times (Sing.) 2.578,90 -0,16% -20,08% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.591,61 -1,14% +0,17% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:30 % YTD

EUR/USD 1,1732 +0,1% 1,1721 1,1725 +4,6%

EUR/JPY 123,24 +0,1% 123,15 123,70 +1,1%

EUR/GBP 0,9079 +0,2% 0,9064 0,9118 +7,3%

GBP/USD 1,2922 -0,1% 1,2932 1,2860 -2,5%

USD/JPY 105,06 -0,0% 105,07 105,48 -3,4%

USD/KRW 1194,48 -0,4% 1199,37 1198,45 +3,4%

USD/CNY 7,0030 +0,0% 7,0008 7,0015 +0,6%

USD/CNH 7,0028 -0,0% 7,0038 7,0040 +0,5%

USD/HKD 7,7502 -0,0% 7,7504 7,7506 -0,5%

AUD/USD 0,7166 +0,1% 0,7156 0,7130 +2,3%

NZD/USD 0,6655 -0,0% 0,6657 0,6645 -1,1%

Bitcoin

BTC/USD 10.955,01 -0,6% 11.022,26 10.943,96 +51,9%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 41,02 41,04 -0,0% -0,02 -29,0%

Brent/ICE 43,27 43,22 +0,1% 0,05 -30,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.953,72 1.959,60 -0,3% -5,89 +28,8%

Silber (Spot) 24,26 24,63 -1,5% -0,36 +35,9%

Platin (Spot) 940,00 952,08 -1,3% -12,08 -2,6%

Kupfer-Future 2,91 2,92 -0,2% -0,01 +3,3%

