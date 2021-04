MÄRKTE ASIEN/Fester - Chinesische Börsen von BIP-Daten gestützt

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben sich zum Ende der Handelswoche fast durch die Bank mit Aufschlägen gezeigt. Am deutlichsten ging es an den chinesischen Börsen nach oben. An den anderen Handelsplätzen hielten sich die Kursbewegungen indessen überwiegend in Grenzen, und dies trotz sehr guter Vorgaben der Wall Street, wo am Donnerstag neue Rekordstände verzeichnet wurden.

Den Grund für die Zurückhaltung der Anleger machten Marktbeobachter in dem verglichen mit den USA langsamen Voranschreiten der Covid-19-Schutzimpfungen aus. Wie neue Konjunkturdaten am Vortag gezeigt hatten, erholt sich die US-Wirtschaft rasant von dem pandemiebedingten Einbruch im Frühjahr vergangenen Jahres.

In Asien steigen derweil vielerorts die Corona-Fallzahlen. So gelten etwa in verschiedenen Regionen Japans ab dem heutigen Freitag wieder verschärfte Einschränkungen, was Befürchtungen aufkommen lässt, dass die wegen der Pandemie auf diesen Sommer verschobenen Olympischen Spiele in Tokio nicht stattfinden könnten. Das habe den japanischen Aktienmarkt gebremst, hieß es. Der Nikkei-225-Index schloss 0,1 Prozent im Plus bei 29.683 Punkten. Toshiba knickten 6,0 Prozent ein, nachdem lokale Medien berichtet hatten, dass der Konzern sich möglicherweise gegen ein Übernahmeangebot von CVC Cpapital Parterns wehren will.

Schanghai von BIP-Daten gestützt - Geely in Hongkong mit Kurssprung

Auf dem chinesischen Festland legte der Schanghai-Composite um 0,8 Prozent zu. Die chinesische Wirtschaft erlebte im ersten Quartal ein BIP-Rekordwachstum von 18,3 Prozent zum Vorjahr, wie am Freitag veröffentlichten Daten zeigten. Ökonomen hatten gleichwohl ein noch stärkeres Wachstum erwartet. Allerdings geht am Aktienmarkt die Sorge um, dass China die geldpolitischen Zügel etwas straffen könnte, um die Inflation und besonders auch den Anstieg der Immobilienpreise im Zaum zu halten. Eine Zinserhöhung sei zwar nicht zu erwarten, meinte Soochow Securities. Denkbar sei aber, dass die Zufuhr von Liquidität stärker kontrolliert werde.

Der Hang-Seng-Index in Hongkong rückte im späten Handel 0,7 Prozent vor. Unter den Einzelwerten sprangen Geely um 7,1 Prozent nach oben, nachdem der Autohersteller sein erstes Elektrofahrzeug der Marke Zeekr vorgestellt hatte. In Seoul pendelte der Leitindex Kospi um den Schlusskurs des Vortags. Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (+1,9%) profitierten von neuen Aufträgen. Bei LG Electronics (-2,0%) verwiesen Marktteilnehmer auf Gewinnmitnahmen.

In Sydney zeigte sich der S&P/ASX-200 ebenfalls wenig verändert. Die Aktie des Bergbaukonzerns Newcrest gewann 3,2 Prozent, nachdem Goldman Sachs die Titel auf "Buy" von "Neutral" hochgestuft hatte. Zudem war am Vortag der Goldpreis kräftig gestiegen. Origin Energy rutschten 8,9 Prozent ab, nachdem das Unternehmen seine Jahresprognose aufgrund höherer Gaskosten als erwartet gesenkt hatte. Whitehaven Coal gaben weitere 4,9 Prozent nach auf ein Wochenminus von 18 Prozent. In Reaktion auf die gesenkte Jahresprognose des Unternehmens haben Analysten ihre Kursziele für die Aktie gesenkt.

In Taiwan ging es mit dem Kurs von Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) um 1,5 Prozent abwärts. Hier dürften Gewinne in der zuletzt gut gelaufenen Aktie mitgenommen worden sein: Der Chiphersteller hatte nach Börsenschluss am Donnerstag Geschäftszahlen vorgelegt, die über den Erwartungen des Marktes lagen. Außerdem kündigte TSMC an, die Investitionen in die Chipherstellung kräftig zu erhöhen, um die stark gestiegene Nachfrage befriedigen zu können.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.063,50 +0,07% +7,23% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 29.683,37 +0,14% +8,01% 08:00

Kospi (Seoul) 3.198,62 +0,13% +11,32% 08:00

Schanghai-Comp. 3.426,55 +0,81% -1,34% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 28.984,15 +0,66% +5,61% 10:00

Taiex (Taiwan) 17.158,81 +0,48% +16,47% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.196,96 +0,38% +11,99% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.606,39 -0,12% -1,17% 11:00

BSE (Mumbai) 48.975,76 +0,35% +2,31% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:40 % YTD

EUR/USD 1,1968 +0,0% 1,1968 1,1981 -2,0%

EUR/JPY 130,33 +0,1% 130,14 130,41 +3,4%

EUR/GBP 0,8713 +0,4% 0,8682 0,8687 -2,4%

GBP/USD 1,3735 -0,4% 1,3786 1,3791 +0,4%

USD/JPY 108,90 +0,1% 108,74 108,85 +5,5%

USD/KRW 1114,85 -0,2% 1117,06 1115,45 +2,7%

USD/CNY 6,5268 +0,1% 6,5228 6,5328 0%

USD/CNH 6,5274 +0,0% 6,5266 6,5341 +0,4%

USD/HKD 7,7677 +0,0% 7,7673 7,7672 +0,2%

AUD/USD 0,7738 -0,2% 0,7751 0,7751 +0,5%

NZD/USD 0,7158 -0,2% 0,7172 0,7172 -0,4%

Bitcoin

BTC/USD 61.160,57 -3,6% 63.466,85 62.909,25 +110,5%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 63,69 63,46 +0,4% 0,23 +30,8%

Brent/ICE 67,18 66,94 +0,4% 0,24 +30,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.763,89 1.763,60 +0,0% +0,29 -7,1%

Silber (Spot) 25,87 25,85 +0,1% +0,02 -2,0%

Platin (Spot) 1.203,18 1.197,45 +0,5% +5,73 +12,4%

===

